Seis personas rescatadas, dos en estado grave, tras el incendio de un edificio en Crevillent (Alicante)

Un incendio registrado la tarde del lunes en un edificio de la calle Al-Shafra, en el municipio alicantino de Crevillent, movilizó un amplio dispositivo de emergencias y generó momentos de tensión entre los residentes y los equipos de rescate.

El balance provisional es de seis personas rescatadas, dos de ellas en estado grave por inhalación de humo, según informó el Consorcio Provincial de Bomberos y las autoridades locales. La alarma se activó a las 20:00 horas, cuando el Consorcio Provincial de Bomberos fue alertado de un incendio en una vivienda situada en la segunda planta del edificio.

El foco del fuego se localizó en ese segundo piso, donde residía un hombre que acumulaba más de treinta denuncias de sus vecinos ante la Policía Local por altercados y comportamientos conflictivos. Durante el operativo, este individuo fue detenido por la Guardia Civil.

Seis afectados

El incendio provocó una densa acumulación de humo y obligó a desalojar el edificio por completo para evitar riesgos mayores, según el Consorcio Provincial de Bomberos. De los seis afectados, cuatro pudieron ser rescatados por la fachada con ayuda de los bomberos, mientras que los otros dos fueron extraídos por el interior del inmueble.

Estas dos personas resultaron especialmente afectadas por la inhalación de humo y fueron atendidas en estado grave por los equipos sanitarios del SAMU. Entre los heridos graves figura una mujer de unos treinta años, trasladada intubada al hospital, mientras que su pareja recibió asistencia médica en el lugar. Ambos residían en la planta superior de la vivienda incendiada.

El dispositivo de emergencia incluyó dos unidades de mando jefatura, una bomba rural pesada, una bomba nodriza pesada, una bomba urbana ligera, una autoescalera y un furgón de transporte personal. En el operativo participaron un sargento, tres cabos y diez bomberos de los parques de Crevillent, Elche, Almoradí y Elda, según detalló EFE. Más de treinta agentes de la Policía Local colaboraron en las labores de evacuación y control del perímetro.

Edificio desalojado

El incendio obligó a desalojar por completo el bloque número 4 de la plaza. Los vecinos solo pudieron regresar unos minutos para recoger pertenencias, pero no se les permitió permanecer en el edificio debido a la alta concentración de humo y hollín. La alcaldesa de Crevillent y varios concejales acudieron a la zona durante la intervención.

La rápida propagación del humo dificultó la evacuación, ya que las llamas, además de afectar la vivienda donde se originó el fuego, dañaron otras zonas comunes del edificio. Por precaución, los bomberos establecieron un control de acceso para revisar la estructura, mientras el personal sanitario mantuvo una vigilancia sobre los residentes afectados por la inhalación de humo.

La preocupación entre los vecinos aumentó al confirmarse que el inmueble permanecería cerrado hasta que se garantizara su seguridad. La presencia de las autoridades locales y la coordinación entre los diferentes cuerpos implicados permitieron mantener el orden durante la emergencia.

A las 21:00 horas, los bomberos continuaban los trabajos de extinción y aseguramiento del área, según confirmó el Consorcio Provincial de Bomberos. La intervención coordinada de los servicios de emergencia permitió evitar consecuencias más graves en el inmueble.

Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio se originó en la vivienda de la segunda planta, donde residía el hombre detenido, que presentaba antecedentes por problemas de convivencia y adicciones. Los bomberos y la Policía Local destacaron la rapidez de la intervención y la colaboración vecinal para facilitar la evacuación.