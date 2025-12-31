La compra de Hispasat por parte de Indra consolida a la compañía española en el sector de los satélites

Satélites de Hispasat (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Indra Group ha completado la adquisición del 89,68% de Hispasat y ha alcanzado una participación mayoritaria en Hisdesat, consolidando su presencia en el sector espacial europeo, según ha confirmado la compañía. El cierre de la compraventa se formalizó tras la aprobación del Consejo de Ministros, el 16 de diciembre, y de la Junta General de Accionistas de Indra Group, el 28 de noviembre, así como el cumplimiento de los requisitos regulatorios.

La operación implica la toma de control de Hisdesat, operador especializado en servicios gubernamentales por satélite para las áreas de defensa, seguridad, inteligencia y asuntos exteriores. Indra Group ha señalado que estos dos movimientos permiten al grupo ampliar sus capacidades en materia de comunicaciones seguras, fabricación de satélites, desarrollo de constelaciones y servicios satelitales aplicados tanto a la defensa y seguridad como al sector civil.

La compañía ha expresado que tendrá una posición relevante en programas europeos como IRIS², orientado a comunicaciones seguras en Europa, y en proyectos como SpainSat NG y PAZ. Asimismo, participa en infraestructuras europeas críticas relacionadas con la observación de la Tierra y la navegación, como Copernicus, Galileo y EGNOS.

El grupo Indra ha superado sus objetivos en el primer año del plan estratégico 'Leading the future' (Europa Press)

Nuevo paso en el sector espacial

El principal accionista de la empresa es Hispasat, seguido por la pública ISDEFE, vinculada al Ministerio de Defensa. La operación recibió el visto bueno del Gobierno el 16 de diciembre, tras contar con la aprobación de la CNMC, el respaldo de los accionistas de Indra y el cumplimiento de requisitos en los países donde opera.

Esta decisión se enmarca en la estrategia de Indra por fortalecer su presencia en el sector espacial y de defensa. El Ejecutivo concedió un préstamo de 1.011 millones de euros sin interés a Hisdesat para el programa PAZ2, que prevé lanzar dos satélites para ampliar la observación terrestre. Además, Hispasat participa en el proyecto europeo IRIS2, liderando el desarrollo del segmento terreno mediante el consorcio SpaceRISE, junto a Eutelsat y SES.

Despega hacia el espacio el nuevo satélite del Ejército español: lanzado con éxito el Spainsat NG I.

Reorganización en Indra

Indra ha anunciado la reorganización de la dirección de su área espacial junto a un plan para estandarizar componentes clave como la aviónica y los enlaces entre satélites. Esta estrategia busca acelerar la producción y responder al aumento de la demanda de satélites miniaturizados. Miguel Ángel Panduro, ex consejero delegado de Hispasat, asume la dirección de Indra Space. Luis Mayo Muñiz será el nuevo consejero delegado de Hispasat y Ana María Molina ocupará el cargo de consejera delegada de Hisdesat.

Panduro aporta más de 35 años de experiencia en telecomunicaciones y defensa, habiendo dirigido ISDEFE y consolidado Hisdesat en el sector de defensa y seguridad gubernamental. Desde su puesto como CEO de Hispasat, impulsó la ampliación de actividades y la integración en el consorcio SpaceRise para el programa IRIS².

Mayo Muñiz ha liderado empresas y proyectos en sectores tecnológicos durante más de 20 años, mientras que Molina suma más de 30 años en cargos directivos en Hispasat, Hisdesat, ISDEFE y el Ministerio de Defensa. De esta manera, la empresa liderada por Escribano quiere exprimir al máximo los conocimientos y costumbres de su nuevo filial.