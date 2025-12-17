España

Así es el nuevo despegue de Galileo para dar un “paso hacia la autonomía” de Europa y sus satélites: una compañía española tiene el “control de la misión”

En el marco de tensiones geopolíticas crecientes, la UE considera una infraestructura autónoma como Galileo fundamental para mantener servicios esenciales

Satélite (GMV)
Satélite (GMV)

Europa se prepara para alcanzar un nuevo hito en su autonomía tecnológica con la incorporación de dos nuevos satélites al sistema Galileo. Este miércoles, la Guayana Francesa vivirá el despegue del cohete Ariane 6, que reforzará los servicios críticos de posicionamiento, navegación y sincronización de tiempo empleados por más de 4.000 millones de dispositivos en todo el mundo.

La misión, conocida como L14, situará en órbita los satélites de primera generación denominados FOC, diseñados para garantizar la continuidad y disponibilidad del servicio Galileo. Según datos facilitados por la Agencia Espacial Europea (ESA), la renovación de la constelación resulta clave por la antigüedad de algunos componentes, que se aproximan al final de su vida útil.

La empresa española GMV lidera desde 2018 el desarrollo de la infraestructura responsable del control en tierra de la constelación, un área crítica que asegura la operatividad del sistema las 24 horas del día, siete días a la semana.

Autonomía estratégica para la Unión Europea

La reciente misión Galileo marca una de las últimas incorporaciones de satélites de primera generación antes del paso a la segunda generación (G2G) del sistema europeo de navegación. La llegada permitirá avances concretos en precisión, mayor resistencia frente a ciberamenazas y capacidades mejoradas ante interferencias, preparando a la tecnología europea para su siguiente salto de generación.

El despliegue utiliza por primera vez el lanzador Ariane 6, considerado clave para sustituir al veterano Ariane 5. “Este lanzamiento marca un punto de inflexión para Galileo: no solo garantiza que la constelación siga ofreciendo el nivel de servicio actual, sino que abre la puerta a una nueva etapa tecnológica”, afirmó Miguel Romay, director general de Sistemas de Navegación de GMV.

Galileo ya tiene un papel clave en la vida diaria a través de la navegación urbana precisa, la seguridad vial, la gestión energética, la agricultura tecnificada y los sistemas de emergencia. En el marco de tensiones geopolíticas crecientes, la UE considera una infraestructura autónoma como Galileo fundamental para mantener servicios esenciales sin depender de sistemas externos que pueden amenazar su seguridad.

Participación de España

GMV refuerza su relevancia en el sistema Galileo. “Este lanzamiento consolida nuestro papel como uno de los pilares tecnológicos del sistema Galileo”, afirma Miguel Romay. “Desde el terreno, somos responsables de funciones críticas como el control de la misión, la integridad del servicio y la supervisión continua de la constelación, que garantizan la operación continua del sistema con los más altos niveles de precisión, fiabilidad y seguridad”, asegura.

Romay destaca que este hito “asegura la continuidad de los servicios de posicionamiento, navegación y sincronización de tiempo a escala global y refuerza la robustez y resiliencia de la constelación frente a interferencias y escenarios de alta exigencia operativa”. Además, asegura que la experiencia acumulada por GMV “es fundamental para garantizar una transición fluida hacia la Segunda Generación y mantener la autonomía tecnológica europea”.

La gestión del sistema Galileo depende de los centros de Oberpfaffenhofen (Alemania) y Fucino (Italia), donde el equipo de GMV supervisa el correcto funcionamiento de cada satélite. Desde 2018, la empresa española lidera el segmento de control en tierra de Galileo, una función crítica para proteger la integridad y continuidad del servicio. Además, en 2023 puso en marcha el entorno G2STB, dedicado a validar y optimizar las nuevas capacidades que traerá la segunda generación de satélites.

