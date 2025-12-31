El ruido de los petardos en Nochevieja se convierte en una amenaza para las mascotas: “Sienten que van a morir, no saben cuándo va a parar”

Un hombre juega con fuegos artificiales. (AP Foto/Vahid Salemi)

El estruendo de los petardos y fuegos artificiales que acompaña la llegada del año nuevo forma parte de una tradición festiva tan habitual como el brindis con cava o las doce uvas. Sin embargo, mientras la mayoría disfruta del espectáculo, muchos animales domésticos y silvestres sufren el impacto de estos ruidos intensos.

La sensibilidad auditiva de perros y gatos, por ejemplo, es muy superior a la humana, de forma que pueden sentir miedo y desorientación ante el estallido repentino de los fuegos artificiales, e incluso pueden sufrir taquicardias, palpitaciones o, en los casos más extremos, la muerte por paro cardíaco. Por ello, los expertos veterinarios recomiendan vigilar señales como temblores, salivación o intentos de huida, ya que estos comportamientos suelen indicar un sufrimiento real.

El ruido de los materiales pirotécnicos es “un estímulo negativo y desconocido” para ellos, explica a la agencia EFE la abogada especializada en derecho animal Cristina Bécaras, lo que puede generarles “intranquilidad, estrés, pánico, paralización, intentos de escape” en el caso de las mascotas. Es más, añade por su parte la activista medioambiental Estela de Castro, en muchas ocasiones los animales “sienten que van a morir, no saben cuándo va a parar ese ruido o cuándo va a volver a sonar, no lo entienden y no se lo puedes explicar”.

La legislación española regula la fabricación y venta de artículos pirotécnicos, pero deja en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos la decisión sobre cómo y cuándo pueden usarse. Algunas ciudades han optado por medidas estrictas, como es el caso de Vitoria, donde solo se permiten petardos durante 15 minutos en Año Nuevo, mientras que en Alcalá de Henares, en Madrid, está totalmente prohibido lanzarlos durante las fiestas navideñas, con multas que pueden alcanzar los 750 euros.

Cómo protegerlos del ruido

Para reducir el sufrimiento de los animales durante la Nochevieja, los especialistas recomiendan mantener a las mascotas en espacios tranquilos y seguros dentro del hogar, con las ventanas cerradas para amortiguar el ruido. El uso de música suave o ruido blanco puede ayudar a enmascarar los estruendos del exterior. También es útil crear un refugio donde el animal se sienta protegido, como una habitación con su cama y juguetes.

Utilizar un arnés en lugar de un collar convencional también puede ser útil para una mayor seguridad y evitar que el animal se escape si se asusta.

Asimismo es importante evitar dejar a los animales solos, ya que la compañía humana les aporta calma. Los veterinarios aconsejan no forzar el contacto ni regañar ante reacciones de miedo, sino actuar con naturalidad y ofrecer apoyo. En casos más graves, se puede consultar al especialista sobre el uso de suplementos o medicación para controlar la ansiedad.

