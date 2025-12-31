España

El ruido de los petardos en Nochevieja se convierte en una amenaza para las mascotas: “Sienten que van a morir, no saben cuándo va a parar”

Los expertos recomiendan vigilar señales como temblores, salivación o intentos de huida en los animales, pues son comportamientos que indican un sufrimiento real

Guardar
Un hombre juega con fuegos
Un hombre juega con fuegos artificiales. (AP Foto/Vahid Salemi)

El estruendo de los petardos y fuegos artificiales que acompaña la llegada del año nuevo forma parte de una tradición festiva tan habitual como el brindis con cava o las doce uvas. Sin embargo, mientras la mayoría disfruta del espectáculo, muchos animales domésticos y silvestres sufren el impacto de estos ruidos intensos.

La sensibilidad auditiva de perros y gatos, por ejemplo, es muy superior a la humana, de forma que pueden sentir miedo y desorientación ante el estallido repentino de los fuegos artificiales, e incluso pueden sufrir taquicardias, palpitaciones o, en los casos más extremos, la muerte por paro cardíaco. Por ello, los expertos veterinarios recomiendan vigilar señales como temblores, salivación o intentos de huida, ya que estos comportamientos suelen indicar un sufrimiento real.

El ruido de los materiales pirotécnicos es “un estímulo negativo y desconocido” para ellos, explica a la agencia EFE la abogada especializada en derecho animal Cristina Bécaras, lo que puede generarles “intranquilidad, estrés, pánico, paralización, intentos de escape” en el caso de las mascotas. Es más, añade por su parte la activista medioambiental Estela de Castro, en muchas ocasiones los animales “sienten que van a morir, no saben cuándo va a parar ese ruido o cuándo va a volver a sonar, no lo entienden y no se lo puedes explicar”.

Foto: Canva
Foto: Canva

La legislación española regula la fabricación y venta de artículos pirotécnicos, pero deja en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos la decisión sobre cómo y cuándo pueden usarse. Algunas ciudades han optado por medidas estrictas, como es el caso de Vitoria, donde solo se permiten petardos durante 15 minutos en Año Nuevo, mientras que en Alcalá de Henares, en Madrid, está totalmente prohibido lanzarlos durante las fiestas navideñas, con multas que pueden alcanzar los 750 euros.

Cómo protegerlos del ruido

Para reducir el sufrimiento de los animales durante la Nochevieja, los especialistas recomiendan mantener a las mascotas en espacios tranquilos y seguros dentro del hogar, con las ventanas cerradas para amortiguar el ruido. El uso de música suave o ruido blanco puede ayudar a enmascarar los estruendos del exterior. También es útil crear un refugio donde el animal se sienta protegido, como una habitación con su cama y juguetes.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Utilizar un arnés en lugar de un collar convencional también puede ser útil para una mayor seguridad y evitar que el animal se escape si se asusta.

Asimismo es importante evitar dejar a los animales solos, ya que la compañía humana les aporta calma. Los veterinarios aconsejan no forzar el contacto ni regañar ante reacciones de miedo, sino actuar con naturalidad y ofrecer apoyo. En casos más graves, se puede consultar al especialista sobre el uso de suplementos o medicación para controlar la ansiedad.

(Con información de la agencia EFE)

Temas Relacionados

AnimalesMascotasPerrosFuegos ArtificialesPirotecniaAnsiedadMiedoEstrésEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Aemet prevé frío, lluvia y nieve para la entrada de 2026: estas son las regiones en las que nevará a final de semana

La borrasca Francis y la entrada de una masa de aire frío continental marcarán los primeros días del próximo año

La Aemet prevé frío, lluvia

La compra de Hispasat por parte de Indra consolida a la compañía española en el sector de los satélites

El cierre de la compraventa se formalizó tras la aprobación del Consejo de Ministros del 16 de diciembre

La compra de Hispasat por

Kiko Rivera presenta a su nueva pareja y despide 2025 ilusionado: “Hoy camino con el corazón en paz”

El hijo de Isabel Pantoja ha presentado a su nueva novia, una joven sevillana, a través de las redes sociales

Kiko Rivera presenta a su

“¿Desde cuándo tenemos que ser perfectos?" El psicólogo Juan Rescalvo reflexiona sobre los riesgos del monopolio del “autocuidado”

El experto sostiene que privilegiar una sola dimensión, como los hábitos de salud o la apariencia, no garantiza una vida plena, y aconseja distribuir atención en amor, familia, desarrollo personal y relaciones sociales

“¿Desde cuándo tenemos que ser

Un padre pide la manutención y el reparto de gastos médicos a la madre porque uno de los hijos se muda a su casa: el juez dice que el seguro “es un gasto voluntario”

El tribunal determina que es la madre quien debe asumir la pensión desde el momento en que el hijo dejó de residir con ella

Un padre pide la manutención
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La compra de Hispasat por

La compra de Hispasat por parte de Indra consolida a la compañía española en el sector de los satélites

Un padre pide la manutención y el reparto de gastos médicos a la madre porque uno de los hijos se muda a su casa: el juez dice que el seguro “es un gasto voluntario”

La semana más intensa de controles de alcohol y drogas de la DGT termina con 500 positivos al día y 233 detenidos

Radiografía de un fin de año marcado por el ‘Me Too’ en la política española: 11 denuncias, 3 acusados y 2 condenas

España 2025 en 25 imágenes

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina este 31 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 31 de diciembre

Cuántos euros me dan por un dólar este 31 de diciembre

Los precios de los huevos, la carne y el café siguen al alza: los alimentos que más se han encarecido en el último año

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

El FC Barcelona cierra el

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”