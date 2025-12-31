Antonia San Juan anuncia que se ha curado de su cáncer de garganta: “Estoy llorando de felicidad”

(Foto de ARCHIVO) Antonia San Juan asiste a la gala de entrega de los premios ‘Break On Time 2025’, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Europa Press Reportajes / Europa Press 05/11/2025

La actriz Antonia San Juan ha anunciado públicamente que ha superado el cáncer de garganta que le diagnosticaron el pasado mes de septiembre. En un vídeo difundido en Instagram, la intérprete de 64 años ha explicado que el tumor ha remitido y que los médicos le han confirmado la curación, compartiendo la noticia sin poder contener la emoción y expresando su agradecimiento.

Este anuncio llega tras varios meses de tratamiento y supone un importante alivio tanto para ella como para su entorno. San Juan ha manifestado a sus seguidores que se siente especialmente contenta e ilusionada por el desenlace favorable del proceso oncológico. “Hoy he hecho la última quimio. Estoy muy contenta porque me han dicho que el tumor ya remitió, que estoy curada”, ha afirmado en su cuenta de Instagram.

La actriz, reconocida por su trabajo en películas como Todo sobre mi madre y la serie La que se avecina, ha destacado la importancia del apoyo recibido de parte de familiares, amigos, seguidores y profesionales médicos. La enfermedad la obligó a cancelar proyectos, como la obra La ropa vieja de Cuca, y a distanciarse de los escenarios, tal y como comunicó públicamente en septiembre.

Según relató la canaria al comunicar su enfermedad, los primeros síntomas se extendieron durante más de un año con molestias crónicas de garganta, episodios frecuentes de faringitis y la suspensión de varias funciones teatrales. “Llevo más de un año con problemas de garganta, siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales”, detalló en un vídeo. Fue a raíz de esta consulta cuando se iniciaron las pruebas que concluyeron con el diagnóstico de un cáncer de garganta.

Tras la confirmación del diagnóstico, Antonia San Juan ha compartido periódicamente detalles sobre el protocolo médico que ha seguido, consistente en ciclos de quimioterapia y medicación adicional que deberá mantener durante un periodo más. “Tengo que seguir el tratamiento de la prednisona, el Acfol… todo igual que cuando terminas los ciclos anteriores. Supongo que ahora viene toda la resaca y todo el mono que se pasará después de tanta medicación”, ha explicado la actriz ante sus seguidores.

Su proceso de recuperación

El proceso de recuperación ha estado marcado por momentos de incertidumbre, preocupación y también por una actitud optimista frente al futuro. “Estoy tan contenta, pero también aparece la incertidumbre de cómo ahora es toda la recuperación, cómo va a ser la nueva vida”, relata en el vídeo.

La actriz ha realizado varias reflexiones personales sobre el impacto emocional del proceso. En sus vídeos, ha transmitido que está “llorando de felicidad” y ha compartido pensamientos sobre el merecimiento en la superación de la enfermedad. “Una vez me dijo alguien que, cuando uno llora, no llora de felicidad, llora porque cree que no se lo merece. Estoy llorando de felicidad porque no es una cuestión de merecértelo o no. ¿Quién no se merece curarse?”, expresa la artista.

Finalmente, la canaria ha querido expresar su agradecimiento por el apoyo recibido en este período complicado: “Agradecer a todos los que me han acompañado, los que han sabido respetar el momento en el que no he querido compartir tristezas y hacerlas yo en mi casa, a los médicos, a todas las enfermeras, auxiliares… a todas las personas que me han ayudado en este proceso”, ha sentenciado, reiterando su confianza ciega en la ciencia para rematar su mensaje: “Lo importante es estar ahí y confiar en la ciencia. Me he tapado los ojos y me he tirado a sus brazos”.