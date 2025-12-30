Cómo usar la uva en Nochevieja más allá de la tradición: receta de un postre perfecto y sencillo

Receta de tarta de uvas para Nochevieja. (Adobe Stock)

Año tras año, la Nochevieja en España se llena de tradición gracias a las uvas. Cada campanada marca un deseo para el año que empieza, pero ¿y si este fruto emblemático pudiese convertirse en el centro de un postre espectacular que sorprenda a todos más allá de lo típico? Protagonizar la mesa de fin de año con un postre de uvas elegante y festivo es la mejor forma de mantener la esencia y renovar la costumbre.

Más allá de las doce uvas y el ritual, las uvas ofrecen infinitas posibilidades culinarias. Su jugosidad y colorido las convierten en un ingrediente ideal para dulces sofisticados. Utilizarlas en una tarta con base crujiente y crema pastelera aporta un aire europeo y festivo, muy adecuado para el ambiente de celebración.

Una tarta de uvas frescas con crema pastelera y glaseado brillante se transforma en el broche de oro de cualquier cena de Nochevieja, perfecta para quienes desean celebrar con algo más elaborado, vistoso y delicioso. Además los comensales ya están habituados a ese sabor en la última noche del año.

Receta de tarta de uva

Esta receta propone una tarta de uvas frescas con base de masa quebrada, crema pastelera y un glaseado brillante. El proceso combina técnicas de repostería sencillas con un resultado visualmente impactante y un sabor delicado y fresco, ideal para cerrar la cena de Nochevieja con un guiño a la tradición.

La tarta de con la uva como protagonista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Masa quebrada: 20 minutos (+30 minutos de reposo)

Crema pastelera: 15 minutos (+enfriado)

Montaje y decoración: 15 minutos

Tiempo total: 1 hora 20 minutos (más enfriado)

Ingredientes

200 gramos de harina 100 gramos de mantequilla fría 50 gramos de azúcar glas 1 huevo 1 pizca de sal 500 mililitros de leche entera 4 yemas de huevo 100 gramos de azúcar 40 gramos de maicena 1 vaina de vainilla o esencia de vainilla 500 gramos de uvas frescas (verdes y moradas) 3 cucharadas de mermelada de albaricoque 2 cucharadas de agua

Cómo hacer una tarta de uvas para Nochevieja, paso a paso

Prepara la masa quebrada: Mezcla harina, azúcar glas y sal. Añade la mantequilla fría en cubos y trabaja la mezcla con los dedos hasta obtener una textura arenosa. Incorpora el huevo y une la masa; envuelve en film y deja reposar 30 minutos en nevera. Estira la masa y forra un molde de tarta bajo de unos 24 cm. Pincha la base con un tenedor y hornea a 180 °C durante 20-25 minutos. Deja enfriar. Prepara la crema pastelera: Calienta la leche con la vainilla. Bate las yemas con el azúcar y la maicena. Vierte la leche caliente sobre las yemas, mezcla y lleva al fuego, removiendo hasta espesar. Deja enfriar cubierta con film a piel. Lava y seca las uvas. Parte algunas si tienen semillas. Rellena la base de la tarta con la crema pastelera fría, iguala la superficie con una espátula. Coloca las uvas sobre la crema en círculos concéntricos, alternando colores para un acabado vistoso. Calienta la mermelada de albaricoque con el agua, cuela y utiliza el líquido para pincelar suavemente las uvas, logrando un glaseado brillante. Reserva la tarta en la nevera al menos una hora antes de servir para que tome cuerpo.

La tarta necesita 20 minutos de horno.(Freepik)

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Las cantidades dan para ocho o diez porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aproximadamente 290 kcal

Hidratos de carbono: 40 g

Proteínas: 5 g

Grasas: 12 g

Fibra: 2 g

Azúcares: 27 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en la nevera, bien cubierta, durante dos días. Se recomienda consumirla en menos de 48 horas para disfrutar de la frescura de las uvas y la textura de la crema.