España

Un hombre ha construido su propia aldea autosuficiente en medio del mar: toda la aldea funciona sin electricidad

Asistimos a un modo alternativo de vida que prioriza los recursos naturales y una cotidianeidad cercana a la naturaleza

Guardar
Un hombre construye una aldea
Un hombre construye una aldea flotante en la selva de Vietnam (Fuente: YouTube)

Un hombre decidió dejar atrás la vida urbana y aislarse por completo en la selva de Vietnam. Sin ayuda externa y sin electricidad, pasó cerca de un año construyendo una aldea flotante en un lago. El resultado fue un asentamiento autosuficiente, hecho casi en su totalidad con bambú y madera, que le permite vivir de forma independiente en medio de la naturaleza.

La aldea fue construida utilizando únicamente recursos disponibles en el entorno natural. Para ello, recurrió a técnicas tradicionales de carpintería y ensamblaje, sin elementos industriales modernos. Según informa el diario as, cada pieza fue cortada a mano, lo que le permitió crear estructuras resistentes, capaces de adaptarse a los cambios de nivel del agua.

La intención del hombre, al construir sobre una plataforma flotante, fue reducir los riesgos asociados al terreno húmedo, así como las inundaciones o los peligros de la fauna salvaje. Asimismo, el agua se convirtió en un recurso central y de fácil acceso.

Aprovechar los materiales naturales

El material principal que utilizó fue el bambú. Se trata de la planta más abundante de toda la isla. Gracias a ella pudo construir suelos, paredes y techos. Con el paso de los meses, la construcción inicial fue creciendo hasta convertirse en un pequeño poblado, un microcosmos natural que constituye un modo de vida alternativo.

El asentamiento cuenta con espacios diferenciados para dormir, cocinar, almacenar alimentos y desarrollar tareas diarias. Todo está dispuesto de forma funcional, con recorridos simples y accesos directos al lago.

Osos panda comen bambú en
Osos panda comen bambú en la selva de Vietnam (AP Foto/Michel Euler, Archivo)

Un modelo de vida basado en la autosuficiencia

La alimentación es uno de los elementos que, según la experiencia del hombre, viene facilitado por este modelo de vida. Parte de la plataforma flotante se utiliza como estanque para la cría de peces. Esto le permite obtener una fuente constante de proteínas sin depender de largas jornadas de pesca ni de suministros externos. El propio lago facilita la renovación del agua y el mantenimiento del ecosistema.

Además, el hombre desarrolló un huerto adaptado al entorno acuático. Allí cultiva verduras, frutas y arroz mediante el uso de compost orgánico. Los cultivos crecen sobre estructuras que se sostienen en el agua y aprovechan la humedad constante del entorno.

Furia contó cómo fue su viaje a Vietnam

Toda la aldea funciona sin electricidad. Las actividades diarias dependen únicamente de la energía humana y de elementos naturales como el fuego o el agua. La cocina, por ejemplo, se realiza con leña. El transporte se hace en pequeñas embarcaciones artesanales. El almacenamiento se organiza en espacios ventilados para conservar los alimentos.

Sobre la seguridad de la aldea

El asentamiento también fue pensado desde el punto de vista de la seguridad. Al estar rodeado de agua, se reduce el acceso de animales y se mantiene una distancia natural con el entorno selvático. La ubicación permite observar el entorno con facilidad y responder ante cualquier cambio.

La aldea flotante no fue concebida como un proyecto tecnológico ni turístico. Es, ante todo, una forma de vida alternativa. Un ejemplo de cómo, con conocimientos de carpintería y recursos naturales, es posible construir un sistema funcional sin depender de infraestructuras modernas. En un contexto global marcado por el consumo y la urbanización, esta experiencia muestra otra manera de habitar el territorio.

Temas Relacionados

AldeaVietnamCarpinteríaBambúEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Los equipos de rescate de Indonesia recuperan un cadáver de una mujer en la zona donde se busca al padre y sus tres hijos

Las labores de rescate en la zona del accidente se han reanudado esta madrugada en su cuarto día de búsqueda, en el que han localizado un cuerpo cerca de donde se produjo el naufragio

Los equipos de rescate de

Un niño en Italia intenta vender sus dibujos y libros escolares para hacerle un regalo por Navidad a su hermana pequeña: una lección de amor y generosidad

Alessio decidió montar un puesto y vender sus dibujos y libros escolares

Un niño en Italia intenta

Dani García, chef Michelin: “Si te toca encargarte de los aperitivos, haz estas piruletas de parmesano al horno”

En poco más de 10 minutos tendrás listas estas piruletas de queso, un bocado crujiente y sabroso ideal para abrir boca en una cena especial

Dani García, chef Michelin: “Si

Los nuevos vecinos de los príncipes de Gales, en pie de guerra por su llegada al Forest Lodge: “Estamos absolutamente destrozados”

Según ha informado el ‘Daily Mail’, los vecinos siguen notando el impacto de la llegada de los príncipes a su nueva residencia en el Gran Parque de Windsor

Los nuevos vecinos de los

Sebastián La Rosa, médico experto en longevidad: “Los antibióticos destruyen microorganismos”

La disbiosis trata de una alteración del equilibrio natural de la microbiota, el cual desempeña un papel clave en el sistema inmunitario

Sebastián La Rosa, médico experto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo deja la puerta abierta

Feijóo deja la puerta abierta a Vox en las elecciones que vienen en 2026: “Mi cordón sanitario es Bildu”

Feijóo defiende la gestión de Xavier Albiol en el desalojo del B9 de Badalona: “La ley se está cumpliendo”

Azcón liga el futuro de Aragón a un pacto de presupuestos, pero sin comprar el discurso de Vox: “Cumpliremos las leyes, hasta aquellas que no nos gusten”

La Justicia deniega la residencia por arraigo laboral a una colombiana solicitante de asilo que tenía permiso para trabajar en España temporalmente

Los militares cierran 2025 con un salario más alto, pero sin el sueldo que exigen las asociaciones: “El Gobierno tiene que tratar mejor al personal”

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El oro y la plata alcanzan máximos históricos: los metales preciosos se benefician de la incertidumbre geopolítica

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 29 diciembre

La CNMC multa con 2,91 millones de euros a Viajes El Corte Inglés, Nautalia Viajes, Ávoris Retail e IAG7 por repartirse contratos del Banco de España y la Complutense

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

Michael Schumacher y los 12

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar

Se retiró a los 23 años del tenis por salud mental y ayudó a Djokovic a manejar sus emociones: “Fui juzgado por hablar de amor en un deporte de competición”

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición