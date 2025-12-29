Un hombre ha construido su propia aldea autosuficiente en medio del mar: toda la aldea funciona sin electricidad

Un hombre construye una aldea flotante en la selva de Vietnam (Fuente: YouTube)

Un hombre decidió dejar atrás la vida urbana y aislarse por completo en la selva de Vietnam. Sin ayuda externa y sin electricidad, pasó cerca de un año construyendo una aldea flotante en un lago. El resultado fue un asentamiento autosuficiente, hecho casi en su totalidad con bambú y madera, que le permite vivir de forma independiente en medio de la naturaleza.

La aldea fue construida utilizando únicamente recursos disponibles en el entorno natural. Para ello, recurrió a técnicas tradicionales de carpintería y ensamblaje, sin elementos industriales modernos. Según informa el diario as, cada pieza fue cortada a mano, lo que le permitió crear estructuras resistentes, capaces de adaptarse a los cambios de nivel del agua.

La intención del hombre, al construir sobre una plataforma flotante, fue reducir los riesgos asociados al terreno húmedo, así como las inundaciones o los peligros de la fauna salvaje. Asimismo, el agua se convirtió en un recurso central y de fácil acceso.

Aprovechar los materiales naturales

El material principal que utilizó fue el bambú. Se trata de la planta más abundante de toda la isla. Gracias a ella pudo construir suelos, paredes y techos. Con el paso de los meses, la construcción inicial fue creciendo hasta convertirse en un pequeño poblado, un microcosmos natural que constituye un modo de vida alternativo.

El asentamiento cuenta con espacios diferenciados para dormir, cocinar, almacenar alimentos y desarrollar tareas diarias. Todo está dispuesto de forma funcional, con recorridos simples y accesos directos al lago.

Osos panda comen bambú en la selva de Vietnam (AP Foto/Michel Euler, Archivo)

Un modelo de vida basado en la autosuficiencia

La alimentación es uno de los elementos que, según la experiencia del hombre, viene facilitado por este modelo de vida. Parte de la plataforma flotante se utiliza como estanque para la cría de peces. Esto le permite obtener una fuente constante de proteínas sin depender de largas jornadas de pesca ni de suministros externos. El propio lago facilita la renovación del agua y el mantenimiento del ecosistema.

Además, el hombre desarrolló un huerto adaptado al entorno acuático. Allí cultiva verduras, frutas y arroz mediante el uso de compost orgánico. Los cultivos crecen sobre estructuras que se sostienen en el agua y aprovechan la humedad constante del entorno.

Furia contó cómo fue su viaje a Vietnam

Toda la aldea funciona sin electricidad. Las actividades diarias dependen únicamente de la energía humana y de elementos naturales como el fuego o el agua. La cocina, por ejemplo, se realiza con leña. El transporte se hace en pequeñas embarcaciones artesanales. El almacenamiento se organiza en espacios ventilados para conservar los alimentos.

Sobre la seguridad de la aldea

El asentamiento también fue pensado desde el punto de vista de la seguridad. Al estar rodeado de agua, se reduce el acceso de animales y se mantiene una distancia natural con el entorno selvático. La ubicación permite observar el entorno con facilidad y responder ante cualquier cambio.

La aldea flotante no fue concebida como un proyecto tecnológico ni turístico. Es, ante todo, una forma de vida alternativa. Un ejemplo de cómo, con conocimientos de carpintería y recursos naturales, es posible construir un sistema funcional sin depender de infraestructuras modernas. En un contexto global marcado por el consumo y la urbanización, esta experiencia muestra otra manera de habitar el territorio.