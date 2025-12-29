España

Feijóo defiende la gestión de Xavier Albiol en el desalojo del B9 de Badalona: “La ley se está cumpliendo”

El líder del PP señala que las políticas sociales de vivienda le corresponden a la Generalitat y al Gobierno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su respaldo a la gestión de los desaolojos en Badalona del alcalde Xavier Albiol. Preguntado por los periodistas acerca de una comparecencia en la sede nacional del PP, Feijóo ha señalado que los problemas sociales no se pueden solucionar con “el incumplimiento sistemático de la ley y la ocupación ilegal de edificios". “Albiol exige que se cumpla la ley, y la ley se está cumpliendo”, ha añadido.

