La oposición de Badalona urge al alcalde, Xavier García Albiol, a activar la ‘Operación Invierno’ tras el desalojo del B9

Más de 70 personas duermen bajo la autopista C-31 a la intemperie

La crisis social abierta en Badalona tras el desalojo del antiguo instituto B9 ha intensificado el enfrentamiento político en el Ayuntamiento. La parcela, ocupada desde hace varios años por decenas de personas en situación de vulnerabilidad, ha activado a los grupos municipales de la oposición (PSC, ERC, Badalona en Comú Podem y Guanyem), quienes han reclamado al alcalde, Xavier García Albiol, que “active inmediatamente la ‘Operación Invierno’”.

La intervención se debe a que al menos 70 personas siguen durmiendo bajo la autopista C-31, sin una alternativa social estable. En un comunicado conjunto, los partidos denuncian que el gobierno local no ha desplegado ningún dispositivo de emergencia y exigen la reapertura del albergue municipal Can Bofí Vell, cerrado desde abril de 2024

Además, exigen la habilitación urgente de recursos habitacionales ante “la situación límite que vive la ciudad, el temporal y las lluvias que siguen estos días”.

El desalojo del B9, origen de la crisis

El conflicto se originó tras el desalojo del antiguo instituto B9. La desocupación se llevó a cabo el 17 de diciembre sin que, según la oposición, se hubiera previsto una alternativa habitacional suficiente para todos los afectados.

Tras el desalojo, decenas de personas quedaron a la intemperie y se instalaron de manera provisional bajo una autopista, dada la falta plazas en los albergues.

El albergue municipal Can Bofí Vell

La oposición sostiene que la situación podría haberse resuelto con recursos municipales ya existentes. “Si Can Bofí Vell tuviera abiertas las 50 plazas y la parroquia del barrio de Sant Crist hubiera podido atender una quincena más, el problema estaría resuelto”, han afirmado.

Del mismo modo, los grupos parlamentarios recuerdan que el municipio carece de una estructura de atención al sinhogarismo, lo que, a su juicio, ha dejado a Badalona sin la capacidad de dar respuesta a la emergencia social del B9.

Incluso, algunos grupos como Comuns, PSC y Guanyem, con el apoyo de ERC, ya han registrado una moción en el Pleno para reactivar la ‘Operación Invierno’ cuando todavía no se había producido el desalojo del instituto.

Albiol da el conflicto “por resuelto o casi resuelto”

En el último pleno municipal, Xavier García Albiol aseguró que el conflicto estaba “resuelto o casi resuelto”, subrayando que la situación mejoró “cuando ha habido colaboración institucional por parte de todo el mundo”. Sin embargo, la oposición aprovechó la votación de la prórroga del convenio con el Departament de Drets Socials de la Generalitat para reprochar al gobierno local su gestión del desalojo y de la atención a los afectados.

La concejala de Guanyem y exalcaldesa, Dolors Sabater, criticó que el Pleno no incluyera “ningún punto sobre la gestión de la crisis humanitaria que vivimos” y acusó al ejecutivo local de “mala praxis”. “Los ojos del país y de Europa están fijados en Badalona”, afirmó, reprochando al alcalde que haya “encendido el odio” y dado la espalda al problema.

Por su parte, el concejal del PSC Christian Carneado habló de una “falta de humanidad” por parte del gobierno de Albiol y aseguró que la gestión del B9 “se le ha ido de las manos”, derivando en “la crisis de ciudad y de convivencia más grande de los últimos años”.

