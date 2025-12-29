España

Feijóo deja la puerta abierta a Vox en las elecciones que vienen en 2026: “Mi cordón sanitario es Bildu”

El presidente del PP hace balance del 2025 y centra sus críticas en la debilidad parlamentaria del Gobierno y los escándalos de corrupción y acoso que salpican al PSOE

El presidente del Partido Popular,
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sede del PP en Génova, en Madrid. (Fernando Sánchez/Europa Press)

El primer semestre de 2026 estará marcado por varias contiendas electorales, empezando por Aragón y continuando con Castilla y León y Andalucía. Y en este sentido, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido normalizar que los pactos entre PP y Vox continuarán siendo la prioridad para los populares cuando no se consiga la mayoría absoluta. “Intentaremos gobernar en solitario, es nuestro objetivo, pero si no hay mayorías”, ha admitido, ”conseguiremos acuerdos para la gobernabilidad de España”.

En una comparecencia ante los medios para hacer balance del curso, Feijóo ha vuelto a buscar la complicidad con los de Santiago Abascal, a quienes han reconocido el “buen momento en las encuestas”. “Ya veremos si será así en las generales [...] Nuestro cordón sanitario no es Vox, será Bildu, como siempre ha sido hasta que llegó Sánchez”, ha sentenciado. 

El líder de la oposición ha hecho un repaso de lo que ha sido este 2025, según sus palabras “el año del colapso del sanchismo”. Porque si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró con “determinación, convicción y energía” para seguir gobernando; Feijóo ha insistido en que la legislatura está “agotada”.

“El año del colapso total del sanchismo”

Feijóo ha centrado sus críticas en la fragilidad parlamentaria del Gobierno y ha incidido en los escándalos de corrupción y acoso sexual que salpican al PSOE. Feijóo ha destacado los “diez fracasos” del Ejecutivo, que pasan por la imposibilidad de ofrecer soluciones al problema de la vivienda, una política energética “equivocada”, el aumento de la precariedad juvenil y una política migratoria “inexistente”. “Transitamos en la decadencia”, ha sentenciado Feijóo.

El líder popular se ha referido también a los escándalos de corrupción y acoso sexual que han salpicado al ala socialista del Gobierno, reprochándoles que “han sido incapaces de proteger a las mujeres”. “Mientras Moncloa amparaba a acosadores, España padecía un incremento de las agresión sexuales”, ha dicho Feijóo, que lamenta que es “imposible de abarcar todos los personajes, tramas y delitos".

Feijóo asegura que todavía no ha hablado con Abascal sobre Extremadura

Por otra parte, el PP ha querido dejar claro que cierra el año “con una victoria electoral incontestable”, que coloca a María Guardiola como la quinta Presidenta más votada de España y “hunde a la izquierda en su mayor feudo en territorio nacional”. “Y prueba de ello es que le han dado más votos y más escaños que a toda la izquierda”, ha enfatizado, para añadir que además “le han dado más votos que al Partido Socialista y a Vox juntos”.

Sobre las negociaciones que se abren ahora en Extremadura, Feijóo ha asegurado que “todavía no se ha puesto en contacto” con Abascal para engrasar las conversaciones que después mantendrá María Guardiola. “Que cada uno sepa cuál es su situación. El primero necesita al tercero para dar estabilidad. O sus votos o abstención. “Nosotros tenemos claro cuál es el mandato de las urnas”, se ha limitado a decir.

“Las elecciones se hacen para ponernos a disposición de las urnas, no para empezar a pelearse entre los partidos que pierden las elecciones, sino para tener un mandato de estabilidad después del recuento electoral y de la decisión inapelable de los ciudadanos”, ha manifestado.

