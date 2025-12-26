Espana agencias

Morant reclama la dimisión de Feijóo si "no es capaz" de entregar la "conversación íntegra" con Mazón el día de la dana

Exigen que toda la comunicación mantenida durante la emergencia climática sea facilitada de inmediato al tribunal, mientras crecen las presiones sobre el dirigente conservador y se solicita transparencia ante la gravedad de la tragedia valenciana

Guardar

La jornada del 29 de octubre de 2024 estuvo marcada por intercambios de mensajes entre el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la catástrofe provocada por la depresión aislada en niveles altos (dana), que causó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, estos mensajes, enviados entre las 20:08 y las 23:29, han adquirido relevancia judicial y política, pues recogen el relato directo de Mazón sobre la magnitud de la tragedia, señalando: “Un puto desastre va a ser esto presi”. El debate público se ha intensificado tras la entrega parcial de esta conversación por parte de Feijóo a la jueza encargada de la investigación en el juzgado de Catarroja.

Durante las últimas horas, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, se manifestó en la red social X. Según recogió Europa Press, Morant exigió a Feijóo que entregue la “conversación íntegra” mantenida con Mazón el día de la tragedia y, en caso contrario, reclamó su dimisión. Esta demanda responde al hecho de que Feijóo únicamente facilitó la parte de los mensajes que fue remitida por Mazón, omitiendo hasta ahora sus propias respuestas durante el periodo en cuestión, tal como ha detallado Europa Press. Morant afirmó que todas las comunicaciones deben hacerse públicas para, en sus palabras, “dejar de encubrir mentiras y de maltratar a las víctimas”.

Las presiones sobre Feijóo han aumentado a raíz de la postura mantenida tanto por miembros del Gobierno como por representantes socialistas en la Comunidad Valenciana. El medio Europa Press reportó que la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también hizo referencia al asunto en una entrevista concedida a Televisión Española. Saiz subrayó que el presidente del PP debería presentar su renuncia tras un año de, según sus palabras, “estar mintiendo” acerca de la gestión y las comunicaciones durante la emergencia causada por la dana en Valencia.

El origen de la polémica se sitúa en la decisión de Feijóo de acatar el requerimiento judicial recibido el 22 de diciembre, remitiendo a la jueza parte de los mensajes mantenidos con Mazón, en el contexto de las pesquisas sobre la gestión realizada durante la tragedia. Europa Press explicó que Feijóo, en entrevista con El Debate, negó haber eliminado comunicaciones con Mazón y aseguró que ha enviado “lo que le pidió la jueza” en el auto correspondiente. No obstante, la ausencia de las respuestas del presidente popular a los mensajes de Mazón ha planteado interrogantes sobre la transparencia del proceso, alimentando reclamos de familiares de las víctimas, partidos y representantes de la sociedad civil afectados por la catástrofe.

La apertura de la investigación judicial sobre la gestión de la emergencia por la dana ha generado una oleada de exigencias por parte de diversos sectores, entre ellos familiares de las víctimas, sectores políticos y la opinión pública valenciana, en busca de respuestas claras sobre la gestión de la crisis por parte de los responsables institucionales. El medio Europa Press detalló que la jueza del juzgado de Catarroja ha solicitado todas las comunicaciones relevantes mantenidas durante el desarrollo de la emergencia. El requerimiento incluye expresamente los mensajes remitidos y recibidos por los dirigentes políticos que tomaron decisiones durante las horas críticas de la tragedia, con el objetivo de esclarecer los hechos y la responsabilidad de los implicados.

Los mensajes ahora bajo análisis judicial contaron con referencias claras a la magnitud de la catástrofe, como el ya citado fragmento en el que Mazón advierte a Feijóo de la gravedad de la situación y la imposibilidad de controlar el impacto del fenómeno meteorológico. Europa Press recogió que, en estos intercambios, Mazón informó en tiempo real sobre el avance de la crisis y transmitió la preocupación por la gestión de recursos y la capacidad de respuesta ante la emergencia, mientras solicitaba apoyo institucional y directrices ante la magnitud del desastre.

Mientras aumenta la presión desde las instituciones y la sociedad civil para que se conozcan todos los detalles de las comunicaciones durante la tragedia, la postura del líder del PP sigue en el centro de la controversia política. El llamado a la transparencia por parte del PSOE y de miembros del Gobierno coloca a Feijóo bajo escrutinio público, mientras la instrucción judicial continúa y se esperan nuevas solicitudes de información y comparecencias para determinar posibles responsabilidades en la gestión de la dana que azotó la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024.

La demanda de transparencia institucional se ha intensificado, y distintas voces reclaman que toda la documentación, mensajes y comunicaciones entre los principales responsables políticos sean entregados íntegramente al tribunal. Según informó Europa Press, las asociaciones de víctimas y organizaciones sociales afectadas han mostrado preocupación ante la posibilidad de que se oculte información relevante para el esclarecimiento de lo sucedido y la reparación a los afectados por la tragedia climática.

En respuesta a estas demandas y señales de descontento, representantes de diferentes partidos han reiterado la necesidad de colaboración institucional y acceso sin restricciones a los elementos de prueba que puedan esclarecer la cadena de decisiones en las horas y días posteriores a la emergencia. Feijóo, por su parte, mantiene que ha respondido a todas las solicitudes judiciales y niega haber suprimido datos o haber ocultado información clave sobre la gestión de la crisis. Europa Press subrayó que el desarrollo del caso seguirá sujeto a nuevas actuaciones procesales, mientras la opinión pública aguarda respuestas y el esclarecimiento de los hechos.

Temas Relacionados

Dimisión de FeijóoDiana MorantAlberto Núñez FeijóoCarlos MazónElma SaizValenciaCatarrojaConversaciones políticasDanaPartido PopularEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Defensa pide a Feijóo y Mazón que se disculpen por no decir la verdad sobre el despliegue de la UME en la dana

Defensa pide a Feijóo y

Ratificada la condena de 18 años de cárcel para el autor del atropello en dos terrazas de Gibraleón (Huelva)

El tribunal provincial confirmó la sentencia definitiva para el responsable que arremetió con su automóvil contra clientes de dos bares, causando una víctima mortal y varios lesionados, tras admitir los hechos y aceptar el castigo impuesto por la justicia

Ratificada la condena de 18

España ha formado al 10% de los militares ucranianos instruidos en la misión de asistencia militar a Ucrania de la UE

Instructores españoles han implementado capacitaciones avanzadas en operaciones especiales, medicina y manejo de tecnología militar, impulsando el desarrollo de líderes y entrenadores ucranianos, en respuesta a la evolución de la guerra y a las nuevas necesidades del conflicto

España ha formado al 10%

Pérez Dolset rechaza que el juez del 'caso Leire' admita como acusaciones a Ábalos, Koldo y Balas, un jefe de la UCO

El empresario sostiene mediante un escrito que ni los mencionados ni otros implicados reúnen las condiciones para intervenir activamente en el proceso porque no han resultado directamente afectados, respaldando así la posición de la Fiscalía y solicitando al juez revocar personaciones

Pérez Dolset rechaza que el

Feijóo avisa a Vox que no puede "desatender" el resultado de Extremadura: "Guardiola tiene más legitimidad que nunca"

Tras el respaldo obtenido en los recientes comicios, el presidente del PP exige a los demás grupos políticos respetar la voluntad popular y facilitar un ejecutivo estable en la comunidad, descartando nuevos comicios como solución a la situación

Feijóo avisa a Vox que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas del

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 diciembre

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 26 diciembre

La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”