Morant reclama la dimisión de Feijóo si "no es capaz" de entregar la "conversación íntegra" con Mazón el día de la dana

La jornada del 29 de octubre de 2024 estuvo marcada por intercambios de mensajes entre el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la catástrofe provocada por la depresión aislada en niveles altos (dana), que causó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, estos mensajes, enviados entre las 20:08 y las 23:29, han adquirido relevancia judicial y política, pues recogen el relato directo de Mazón sobre la magnitud de la tragedia, señalando: “Un puto desastre va a ser esto presi”. El debate público se ha intensificado tras la entrega parcial de esta conversación por parte de Feijóo a la jueza encargada de la investigación en el juzgado de Catarroja.

Durante las últimas horas, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, se manifestó en la red social X. Según recogió Europa Press, Morant exigió a Feijóo que entregue la “conversación íntegra” mantenida con Mazón el día de la tragedia y, en caso contrario, reclamó su dimisión. Esta demanda responde al hecho de que Feijóo únicamente facilitó la parte de los mensajes que fue remitida por Mazón, omitiendo hasta ahora sus propias respuestas durante el periodo en cuestión, tal como ha detallado Europa Press. Morant afirmó que todas las comunicaciones deben hacerse públicas para, en sus palabras, “dejar de encubrir mentiras y de maltratar a las víctimas”.

Las presiones sobre Feijóo han aumentado a raíz de la postura mantenida tanto por miembros del Gobierno como por representantes socialistas en la Comunidad Valenciana. El medio Europa Press reportó que la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también hizo referencia al asunto en una entrevista concedida a Televisión Española. Saiz subrayó que el presidente del PP debería presentar su renuncia tras un año de, según sus palabras, “estar mintiendo” acerca de la gestión y las comunicaciones durante la emergencia causada por la dana en Valencia.

El origen de la polémica se sitúa en la decisión de Feijóo de acatar el requerimiento judicial recibido el 22 de diciembre, remitiendo a la jueza parte de los mensajes mantenidos con Mazón, en el contexto de las pesquisas sobre la gestión realizada durante la tragedia. Europa Press explicó que Feijóo, en entrevista con El Debate, negó haber eliminado comunicaciones con Mazón y aseguró que ha enviado “lo que le pidió la jueza” en el auto correspondiente. No obstante, la ausencia de las respuestas del presidente popular a los mensajes de Mazón ha planteado interrogantes sobre la transparencia del proceso, alimentando reclamos de familiares de las víctimas, partidos y representantes de la sociedad civil afectados por la catástrofe.

La apertura de la investigación judicial sobre la gestión de la emergencia por la dana ha generado una oleada de exigencias por parte de diversos sectores, entre ellos familiares de las víctimas, sectores políticos y la opinión pública valenciana, en busca de respuestas claras sobre la gestión de la crisis por parte de los responsables institucionales. El medio Europa Press detalló que la jueza del juzgado de Catarroja ha solicitado todas las comunicaciones relevantes mantenidas durante el desarrollo de la emergencia. El requerimiento incluye expresamente los mensajes remitidos y recibidos por los dirigentes políticos que tomaron decisiones durante las horas críticas de la tragedia, con el objetivo de esclarecer los hechos y la responsabilidad de los implicados.

Los mensajes ahora bajo análisis judicial contaron con referencias claras a la magnitud de la catástrofe, como el ya citado fragmento en el que Mazón advierte a Feijóo de la gravedad de la situación y la imposibilidad de controlar el impacto del fenómeno meteorológico. Europa Press recogió que, en estos intercambios, Mazón informó en tiempo real sobre el avance de la crisis y transmitió la preocupación por la gestión de recursos y la capacidad de respuesta ante la emergencia, mientras solicitaba apoyo institucional y directrices ante la magnitud del desastre.

Mientras aumenta la presión desde las instituciones y la sociedad civil para que se conozcan todos los detalles de las comunicaciones durante la tragedia, la postura del líder del PP sigue en el centro de la controversia política. El llamado a la transparencia por parte del PSOE y de miembros del Gobierno coloca a Feijóo bajo escrutinio público, mientras la instrucción judicial continúa y se esperan nuevas solicitudes de información y comparecencias para determinar posibles responsabilidades en la gestión de la dana que azotó la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024.

La demanda de transparencia institucional se ha intensificado, y distintas voces reclaman que toda la documentación, mensajes y comunicaciones entre los principales responsables políticos sean entregados íntegramente al tribunal. Según informó Europa Press, las asociaciones de víctimas y organizaciones sociales afectadas han mostrado preocupación ante la posibilidad de que se oculte información relevante para el esclarecimiento de lo sucedido y la reparación a los afectados por la tragedia climática.

En respuesta a estas demandas y señales de descontento, representantes de diferentes partidos han reiterado la necesidad de colaboración institucional y acceso sin restricciones a los elementos de prueba que puedan esclarecer la cadena de decisiones en las horas y días posteriores a la emergencia. Feijóo, por su parte, mantiene que ha respondido a todas las solicitudes judiciales y niega haber suprimido datos o haber ocultado información clave sobre la gestión de la crisis. Europa Press subrayó que el desarrollo del caso seguirá sujeto a nuevas actuaciones procesales, mientras la opinión pública aguarda respuestas y el esclarecimiento de los hechos.