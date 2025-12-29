España

El Gobierno se pone fecha para la presentación de los Presupuestos Generales: quiere que sea en el primer trimestre de 2026

Elma Saiz evita descartar entablar conversaciones con Junts, a pesar de la ruptura anunciada por la formación independentista y el bloqueo que esta ha generado

La ministra de Seguridad Social,
La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (Alberto Ortega / Europa Press)

El Gobierno de España ha fijado el primer trimestre de 2026 como fecha límite para presentar el nuevo proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE), según ha confirmado este lunes en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz.

Preguntada sobre si el Gobierno está manteniendo conversaciones con Junts per Catalunya, partido con el que recientemente rompió relaciones y que ha bloqueado decisivamente el avance de las cuentas públicas, Saiz no ha descartado abrir un canal de diálogo, aunque evitó concretar si actualmente existen contactos formales.

“Este es el gobierno del diálogo y mantiene una actitud constante de diálogo con todas las fuerzas políticas”, ha afirmado la ministra, que ha reconocido que existen partidos que “esperan que se cumplan los acuerdos” y asegurado que el Gobierno trabaja “en cumplir y en llegar cuando los acuerdos se cumplen”.

Tras ser interpelada directamente por el entrevistador y periodista, José Luis Sastre, que ha destacado: “No me ha dicho que no”, la portavoz ha admitido que Junts ha manifestado públicamente la ruptura, pero ha insistido en que el Ejecutivo sigue centrado en “recobrar la confianza de las fuerzas políticas que sustentan y que respaldan día a día, semana a semana, las diferentes propuestas que se llevan”.

¿Puede caer la legislatura si no salen adelante los Presupuestos?

Preguntada directamente por la posibilidad de que la legislatura se vea abocada a su final si los Presupuestos Generales del Estado no salen adelante, la ministra portavoz ha sido tajante: “De ninguna manera”, ha respondido Saiz, antes de defender que el Gobierno tiene todavía “mucho por delante” y que seguirá desplegando su agenda social incluso sin nuevas cuentas.

Entre las prioridades, ha citado la continuidad del Escudo Social y la puesta en marcha de medidas en materia de vivienda, con el objetivo de “cambiar el paradigma, dejar de hablar de la vivienda como un negocio para hablar como un derecho”, mencionando iniciativas como Casa 47, la empresa pública impulsada para reforzar la intervención desde lo público.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, formaliza la ruptura con el Gobierno que anunció la pasada semana anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026. n"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado Nogueras en una comparecencia en el Congreso. (Fuente: Imágenes Cedidas)

Seguidamente, Elma Saiz ha reafirmado que la legislatura es viable: “No solamente lo creo, sino que insisto en que lo estamos demostrando”, ha asegurado apelando a indicadores económicos y sociales para sostener la continuidad de la legislatura.

La ministra ha citado la revisión al alza de las previsiones de crecimiento, la reducción de los índices de pobreza, el descenso de la temporalidad y hasta “los veintidós millones de afiliados”, como argumentos para defender que el Ejecutivo puede seguir gobernando sin que la falta de nuevos presupuestos implique el final anticipado del mandato.

Un “buen” proyecto de presupuestos que aún necesita apoyos

Saiz ha defendido que el Gobierno no renuncia a aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado y que el proyecto que se presente deberá responder a unos determinados criterios: “no vale cualquier cosa”, ha afirmado. Asimismo, ha recalcado que el Ejecutivo está trabajando en “un proyecto de presupuestos bueno que siga en la línea en la que estamos”, diferenciándolo de otras cuentas que, a su juicio, incluyen “recortes en derechos” o carecen de avances en protección social.

En ese sentido, recordó que incluso con los presupuestos prorrogados se han podido adoptar medidas relevantes como la revalorización de las pensiones, la prórroga del Escudo Social o inversiones por más de 3.000 millones de euros en cohesión territorial.

En cuanto al calendario, Saiz ha confirmado que el Gobierno se ha fijado como objetivo presentar los presupuestos “a lo largo del primer trimestre del 2026”, un plazo que, según ha señalado, responde a la necesidad de buscar apoyos suficientes con discreción antes de llevar las cuentas al Congreso. La ministra lanzado un mensaje rotundo al final de la entrevista sobre el compromiso del Ejecutivo: “Presentar los presupuestos es una obligación constitucional y la vamos a cumplir", ha asegurado.

