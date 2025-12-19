Sanidad avanza hacia un Estatuto Marco al margen de los médicos y con los presupuestos generales del Estado como llave para su firma

Sanidad avanza hacia un Estatuto Marco al margen de los médicos. (Composición Infobae)

Apenas 48 horas después de que los sindicatos de médicos abandonaran la mesa de negociación con Mónica García, ministra de Sanidad, el proceso del estatuto Marco del personal sanitario avanza hacia un entendimiento con los sindicatos mayoritarios. La negociación se desarrolla en torno a tres ejes: el reconocimiento profesional, la mejora de las condiciones laborales y la representatividad en la mesa de diálogo.

Tras esta última reunión celebrada en el día de hoy, las centrales SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han expresado su “satisfacción” por la nueva redacción del texto presentada por Sanidad. “El nuevo borrador introduce todas nuestras demandas”, afirmó Laura Villaseñor, presidenta de Satse. Entre las demandas, el estatuto ahora sí recoge la jornada de 35 horas, la jubilación parcial y anticipada, y el reconocimiento retributivo asociado al nuevo modelo de reclasificación profesional.

No obstante, la postura de CIG-Saúde ha sembrado matices. Su representante, Manuel Moreira, ha advertido de que espera que el documento “permita establecer de forma clara y efectiva el derecho a la jubilación parcial y anticipada”. También ha alertado de que el compromiso “no cuenta con la participación ni con la aprobación de otros ministerios implicados” y que “está condicionado a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, cuya tramitación y calendario son inciertos”.

La próxima reunión, programada para el lunes 22 con el Ministerio de Mónica García, será clave para seguir cerrando apartados, como el acuerdo para la clasificación profesional y las retribuciones asociadas. No obstante, Sanidad estará tranquila porque los sindicatos han mantenido en suspenso la huelga convocada para el 27 de enero. Eso sí, a la espera de comprobar si el texto final recoge de forma adecuada sus exigencias.

Los representantes sindicales de CSIF, SATSE, CCOO y UGT en una rueda de prensa. (SATSE)

Ruptura con los médicos: manifestaciones el 14 y 15 de enero

Sin embargo, una semana antes, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) continúan con proposición de huelgas el 14 y 15 de enero, tras no haberse “abordado las peticiones del colectivo médico”, justifican.

El pasado miércoles 17, ambos sindicatos se levantaron de la mesa de negociación “sin emitir respuesta a la propuesta formal presentada por el Ministerio ni al preacuerdo alcanzado”, explicó Sanidad en comunicado, y acusó a ambos sindicatos de aplicar una estrategia “incompatible con la legalidad vigente”.

El Ministerio insistió en que “el Ámbito de Negociación, del que CESM forma parte, constituye el único foro legítimo y legalmente establecido para el diálogo social y la negociación colectiva en el Sistema Nacional de Salud”. También recordó que el nuevo Estatuto Marco incluye avances como la jornada de 35 horas, la supresión progresiva de las guardias de 24 horas y el refuerzo del modelo público de gestión.

Los médicos irán a la huelga los días 14 y 15 de enero. (Matias Chiofalo/Europa Press)

En pie de guerra: Las reivindicaciones médicas

En paralelo, CESM y SMA denunciaron que la reunión celebrada buscaba “desmovilizar a los responsables sindicales y aparentar una voluntad de diálogo inexistente”. El Comité de Huelga criticó que el Ministerio “no ha sabido valorar el impacto y seguimiento de la huelga” ni su repercusión en plena ola de gripe y con listas de espera crecientes.

Los sindicatos médicos exigen un estatuto y un ámbito de negociación específicos para la profesión, alegando que sus condiciones no son comparables a las del resto del personal sanitario. Reclaman:

Una clasificación profesional que reconozca más de diez años de formación.

Regulación adecuada de la jornada y las guardias.

Declaración de la Medicina como profesión de riesgo .

Eliminación de la movilidad forzosa .

No discriminación en el régimen de incompatibilidades.

Sanidad, en busca de un consenso histórico

Por su parte, el Ministerio ha insistido en su voluntad de alcanzar “el máximo consenso posible dentro de la legalidad y respetando las competencias autonómicas”. “Nuestra intención es mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, fortalecer el diálogo social y garantizar la equidad del Sistema Nacional de Salud”, concluyó en su comunicado.