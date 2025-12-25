Montero asegura que ya tiene elaborados los Presupuestos de 2026 y que los presentará en el primer trimestre del año

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, a 12 de noviembre de 2025. (Eduardo Parra - Europa Press)

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que ya tiene “elaborados” los próximos presupuestos generales del Estado para 2026 y que está “trabajando” con los grupos parlamentarios para poder presentarlos en los primeros meses del próximo año.

“Estoy discutiendo con los diferentes grupos políticos, y nuestra idea es presentar las cuentas públicas lo antes posible, a lo largo del primer trimestre del próximo año”, dijo este jueves durante una entrevista emitida por la Cadena SER en Andalucía. En cuanto al nuevo modelo de financiación autonómica, ha asegurado que se necesita uno que aporte más recursos al conjunto de las comunidades autónomas, especialmente a aquellas que han estado infrafinanciadas durante el periodo anterior. “Un modelo que tengo muy avanzado y que espero que el Partido Popular pueda apoyar”, ha sostenido.

Actualmente, el presupuesto de España sigue operativo bajo una prórroga de las cuentas de 2023, después de que el Gobierno no lograra aprobar nuevas cifras para los años 2024 y 2025. Esta situación ha limitado la actualización de partidas transferidas a comunidades autónomas y ayuntamientos y ha reducido el margen de acción del Ejecutivo para implementar reformas o políticas con nuevas dotaciones económicas.

La Constitución contempla la prórroga automática en ausencia de acuerdo previo al 1 de enero, y no es la primera vez que esto ocurre: desde la transición, los presupuestos han sido prorrogados en diez ocasiones, y en dos de ellas se extendieron dos veces consecutivas.

La relación tensa con los socios del Gobierno dificultará su aprobación

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, formaliza la ruptura con el Gobierno que anunció la pasada semana anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026. n"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado Nogueras en una comparecencia en el Congreso. (Fuente: Imágenes Cedidas)

Según adelantó a mediados de septiembre la ministra, el Ejecutivo plantea como ejes delos PGE 2026la redistribución de la riqueza, la mejora en el acceso a la vivienda, la atención a jóvenes y colectivos vulnerables y la modernización de la economía nacional, peor también ganan presencia partidas relacionadas con la defensa o el impacto de la guerra arancelaria de Donald Trump. Las nuevas cuentas se formularán en el marco de los compromisos del Plan de Recuperación y la normativa europea sobre gobernanza fiscal, que exige informes anuales sobre gasto neto y avances en reformas estructurales.

Las perspectivas para la llegada a un acuerdo entre formaciones políticas que posibilite la aprobación de los PGE 2026 son inciertas. Sánchez declaró en una entrevista en el Telediario 2 de TVE que presentará los presupuestos en todo caso, al tiempo que recordó que son “un instrumento, no un fin en sí mismo”.

Ante la falta de negociaciones fructíferas con socios parlamentarios como Sumar, ERC o Junts, y las demandas específicas que estas formaciones mantienen para prestar su apoyo, el Gobierno reconoce que el escenario en el Congreso es complejo. Desde el Ejecutivo se indica que la continuidad del Gobierno no estará supeditada a la aprobación de los PGE, respaldando la posibilidad de otra prórroga si el proyecto resulta rechazado.

Antes del último trimestre de 2025, el Ejecutivo pretendía presentar un anteproyecto antes de octubre en el Congreso, a fin de otorgar los tres meses previstos para la tramitación parlamentaria y lograr la aprobación antes del 31 de diciembre. Aunque Sánchez recalcó su intención de “pelear para aprobar los presupuestos en las Cortes Generales” y aseguró que si este objetivo no se logra “seguiremos con los que tenemos”.