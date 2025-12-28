España

El discreto plan de los reyes Felipe y Letizia acompañados de sus hijas: tarde cultural por Madrid con looks cómodos

El matrimonio disfrutó este viernes junto a sus hijas del aclamado musical ‘Rent’

Los reyes Felipe y Letizia,
Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía con el elenco de 'Rent' (©luismaesso).

En plenas vacaciones navideñas y descansando de las responsabilidades reales, Felipe VI y doña Letizia protagonizaron esta semana un plan familiar poco habitual para lo que nos tienen acostumbrados, pero muy en relación con sus gustos personales. Acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, los monarcas acudieron el viernes por la tarde al Teatro Fernán Gómez de Madrid para asistir a una función del musical Rent, uno de los títulos más emblemáticos del teatro contemporáneo.

La visita, que tuvo lugar el 26 de diciembre a las ocho de la tarde, no figuraba en la agenda institucional y se desarrolló con absoluta discreción. Tanto es así que el propio elenco de la obra reconoció que la presencia de la familia real fue completamente inesperada. “Este tipo de apoyos son un impulso enorme para quienes trabajamos cada día para que el teatro musical llegue a más gente, desde un espacio público y con un mensaje que sigue siendo necesario”, explicaron en redes sociales.

Rent, creado por el compositor y dramaturgo estadounidense Jonathan Larson, celebra ahora tres décadas desde su estreno original. La obra, que marcó un punto de inflexión en Broadway y fue reconocida con premios tan relevantes como el Tony al Mejor Musical y el Pulitzer, retrata un año en la vida de un grupo de jóvenes artistas en Nueva York. A través de sus historias personales, el montaje aborda cuestiones como la precariedad económica, la identidad, la amistad, el amor en sus múltiples formas y la enfermedad, sin perder de vista la energía vital y la rebeldía que caracterizan a sus protagonistas.

La versión que puede verse actualmente en Madrid llegó a la capital el pasado 23 de diciembre y permanecerá en cartel hasta el 25 de enero en la Sala Guirau, ubicada en el Centro Cultural de la Villa, en la plaza de Colón. Se trata de una adaptación contemporánea que mantiene intacto el espíritu original de la obra, con un lenguaje directo y una mirada plural sobre la sociedad actual.

Tras la función, Felipe VI y la reina Letizia saludaron al elenco y al equipo artístico, intercambiando impresiones sobre el montaje en un ambiente distendido y cercano, muy alejado del protocolo que suele acompañar a los actos oficiales. En las imágenes difundidas se aprecia a los cuatro conversando con actores y actrices sobre el escenario y posando después en una fotografía de grupo que inmortalizó el encuentro. Desde la productora, Outcast Producciones, destacaron que “fue un momento muy especial para todo el equipo”.

También algunos de los intérpretes quisieron expresar públicamente su emoción. Para ellos, la visita fue descrita como un “regalo de Reyes adelantado”, no solo por la relevancia institucional de quienes ocuparon las butacas, sino por el interés genuino que mostraron por el trabajo artístico. “Gracias por venir a vernos y darnos vuestro calor y apoyo”, compartió el también actor de La Promesa, Luis Maesso.

El estilismo elegido para la ocasión reforzó el carácter privado del plan. Lejos de atuendos formales, la reina Letizia optó por un conjunto cómodo compuesto por un jersey rosa de punto fino y pantalones oscuros de corte recto. El rey Felipe VI eligió una americana gris combinada con camisa clara y prescindió de la corbata. Leonor y Sofía, por su parte, se decantaron por looks sobrios y funcionales, muy en la línea de su madre, acordes con una salida cultural sin exposición institucional.

Felipe VI pronuncia su tradicional discurso de Nochebuena

De vacaciones por Madrid

Este tipo de planes no son una excepción en la vida privada de los monarcas. Tanto Felipe VI como Letizia han demostrado en numerosas ocasiones su interés por el cine, el teatro y otros proyectos culturales con trasfondo social. De hecho, hace apenas unas semanas, la reina acudió al Ateneo de Madrid para ver Ciudad sin sueño, una película centrada en la realidad de la Cañada Real y en las dificultades que afrontan muchas familias que viven en esa zona.

Las vacaciones navideñas ofrecen, además, una oportunidad especialmente valiosa para compartir tiempo en familia. Con Leonor a punto de reincorporarse a la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, donde cursa el último tramo de su formación militar, y Sofía retomando sus estudios universitarios en Lisboa, estos días juntos cobran un significado especial para los monarcas, que aprovechan cualquier ocasión para disfrutar de sus hijas lejos del foco institucional.

Felipe VIReina LetiziaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

