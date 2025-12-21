María Guardiola vuelve a ganar las elecciones para el PP, pero el precio del gobierno lo pondrá Vox: batacazo histórico del PSOE, que registra su peor resultado

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro candidatos que competirán para presidir la Junta (Montaje Infobae)

La candidata del PP, María Guardiola, volverá a repetir como presidenta de la Junta extremeña tras conseguir un resultado holgado de 29 diputados, pero insuficiente para gobernar en solitario. Sabor agridulce para los populares, que volverán a depender de un Vox que sale como el partido más reforzado tras duplicar su resultado, logrando 11 diputados. Batacazo del PSOE, que ha encajado, en su feudo por excelencia, su peor resultado histórico con tan solo 18 diputados. Por su parte, la coalición Unidas por Extremadura logra una victoria testimonial, mejorando su resultado hasta los 7 diputados.

Son varias las lecturas que dejan estas elecciones, que han sido de todo menos convencionales. La primera, en clave regional, es la gobernabilidad de Extremadura, que vuelve a estar en manos de Vox y tira por la borda la estrategia que ensayaba el PP para el resto de autonomías. Porque la victoria de Guardiola estaba asegurada, pero la decisión de apretar por primera vez el botón del adelanto electoral solo buscaba quitarse de encima a los de Abascal, que no pondrán bajo el precio de su abstención.

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, vota en las elecciones del 21D. (CARLOS CRIADO/ EUROPA PRESS)

Debacle histórica para el PSOE

El titular que deja la noche es sin duda el batacazo del PSOE después de confirmarse los peores presagios. La derrota se daba por descontada en Ferraz, que encaraba los comicios en un momento muy débil para el partido, sin un candidato fuerte en la región (por no decir inverosímil) y muy desgastado por los escándalos por presunta corrupción y acoso sexual.

Los socialistas esperaban un resultado “aceptable” que rebajase al menos el desastre que vaticinaban todos los sondeos, pero han acabado estrellándose con la propia realidad: el PSOE pierde la mitad de sus votantes. El descalabro, más allá de las repercusiones en el partido extremeño, enciende las alarmas en el PSOE a nivel general, que podría repetir el desastre en otros territorios. Gallardo todavía no dimite, pero ha asegurado que el resultado es “muy malo” y ha culpado a Guardiola de una decisión que, ha afirmado, ha llevado a la región a “más bloqueo”.

Unidas por Extremadura mejora, pero no aprovecha el hundimiento del PSOE

La coalición de Unidas por Extremadura puede al menos anotarse una victoria simbólica para reforzar su presencia en la Asamblea, aunque su papel será testimonial. La coalición que lidera Irene de Miguel mejora su resultado incluso en las grandes ciudades, pero no ha conseguido sacar todo el rédito del desplome del votante socialista: la coalición apenas crece 9.000 votos por los más de 120.000 votos que pierden los socialistas.

No obstante, el mensaje para la alianza de Podemos e Izquierda Unida, Sin Sumar, podría verse en los próximos comicios autonómicos, donde suena un frente común con el resto de fuerzas de izquierdas como alternativa más allá del PSOE.

Noticia en ampliación