Hablar con uno mismo cuando se está solo no es signo de locura, sino todo lo contrario, según un estudio

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Al caminar por la calle, cuando se espera el metro, mientras se cocina… Ya sea en ocasiones puntuales o con frecuencia, son muchas las personas que se sorprenden hablando con uno mismo. Aunque esto puede considerarse un signo de locura, lo cierto es que la psicología aclara que significa todo lo contrario. Y es que, en contra de lo que se puede llegar a creer, mantener conversaciones internas no es tan extraño como parece y podría revelar rasgos positivos de la personalidad.

Quienes mantienen un diálogo interno suelen tener mayor creatividad, disciplina y otras cualidades destacadas. La psicología moderna confirma que conversar con uno mismo no es una rareza, sino que puede reflejar una mente lúcida, habilidades para afrontar desafíos por cuenta propia y una mayor capacidad para regular las emociones. Murmurar pensamientos en voz alta, lejos de ser un gesto incómodo, puede señalar recursos internos valiosos.

Fortalece la confianza en uno mismo

Una persona hablando sola. (AdobeStock)

En 2009, una investigación analizó cómo el diálogo interno motivacional influye en la confianza, la ansiedad y el rendimiento de atletas jóvenes, y concluyó que este tipo de conversaciones consigo mismo puede aumentar la autoconfianza.

Hablar en voz alta frente al espejo antes de una reunión o presentación importante no se reduce a una simple costumbre: al hacerlo, se refuerzan las propias habilidades y se consolida la seguridad personal.

Esta práctica no se limita a situaciones excepcionales; en la vida diaria, el diálogo interior actúa como una herramienta capaz de fortalecer la autoestima y la convicción en las propias capacidades. Recurrir a un discurso motivador personal antes de afrontar cualquier reto puede ejercer un impacto positivo tangible.

Ayuda a desbloquear las ideas

Un estudio realizado en 2023 investigó la relación entre el diálogo interno frecuente, la inteligencia emocional y la creatividad, y apuntó a que este hábito podría asociarse con un mayor potencial creativo. Ante la dificultad de hallar las palabras justas durante la escritura, expresar las ideas en voz alta, como si se dialogara con alguien más, suele desatar el flujo creativo y aportar energía renovada al trabajo.

Este intercambio personal, que facilita la claridad mental y la generación de nuevas propuestas, transforma el diálogo interno en un recurso tan eficaz como tener un aliado creativo propio. Hablar consigo mismo puede convertirse en una estrategia útil para superar bloqueos y descubrir soluciones originales.

Permite tomar distancia y pensar con claridad

Según una investigación de 1993, el diálogo interno puede desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la autoconciencia y la adquisición de información sobre uno mismo. Este proceso, reconocido también en la psicología como indicador de inteligencia emocional, permite que, al verbalizar pensamientos, las personas analicen sus mecanismos mentales y comprendan mejor sus acciones.

Estudios realizados en 2017 destacan que hablar en voz alta favorece la concentración, la atención y ayuda a contrarrestar el estrés. Expresar ideas de esta manera facilita la organización mental y mejora la resolución de problemas, ya que posibilita examinar las situaciones desde distintos ángulos y optimiza la eficiencia cognitiva.

Mejora la concentración

La psicología señala que hablar con uno mismo ayuda a mantener la concentración. (Freepik)

En 2011, los psicólogos Gary Lupyan y Daniel Swingley realizaron un experimento en el que los participantes debían encontrar productos en un supermercado. Aquellos que decían en voz alta el nombre del objeto lograron identificarlo con mayor rapidez que quienes no utilizaron esta estrategia.

Hablar consigo mismo, lejos de resultar inusual, funciona como una herramienta para mantener la concentración y orientar la acción hacia un objetivo, favoreciendo así el desempeño en tareas cotidianas. Susurrar instrucciones personales o recordatorios representa, por tanto, un recurso efectivo para optimizar la atención y la eficiencia.

Facilita la gestión de las emociones

Hablar consigo mismo en momentos de molestia o estrés facilita la gestión emocional y permite analizar las propias sensaciones con mayor claridad, abriendo paso a soluciones más calmadas y racionales. La psicología respalda esta práctica, señalando que el diálogo interno contribuye a regular las emociones al aportar una perspectiva diferente frente a situaciones difíciles.

Este recurso, comparable a tener un acompañante terapéutico siempre disponible, ayuda a esclarecer pensamientos y sentimientos. Rasgos como la autoconciencia, la capacidad para resolver problemas, la concentración, la confianza, la creatividad y la motivación suelen observarse en quienes practican este tipo de conversaciones internas.