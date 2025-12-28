España, fuera del top 3 de productores de queso de Europa: nuestra tradición no puede competir con la industria del camembert o el parmesano

Imagen de archivo de quesos (INLAC / Europa Press)

A pesar de que España cuenta con quesos de calidad reconocida a nivel internacional, como el Manchego que tiene Denominación de Origen, su volumen de producción se sitúa lejos del de las principales potencias queseras europeas. Con una producción estimada de 538.310 toneladas en 2024, el país queda fuera de los tres primeros puestos del ranking europeo, liderado -sorprendentemente- por Alemania en el primer puesto, seguido por Francia e Italia, según los últimos datos publicados por Eurostat.

Las cifras colocan a nuestro país en una posición intermedia dentro del conjunto europeo, muy por detrás de las grandes productoras de queso del continente y también por debajo de Polonia y Países Bajos, que superan ampliamente el millón de toneladas anuales. El contraste resulta llamativo pues España cuenta con una amplia tradición quesera y una elevada diversidad de productos reconocidos.

Así, el liderazgo europeo se concentra en un reducido grupo de países que reúnen una parte sustancial de la producción total. Alemania, Francia e Italia no solo encabezan el ranking, sino que marcan una clara distancia respecto al resto de Estados miembros, reflejando modelos productivos más intensivos y con una fuerte orientación industrial.

Seis países por delante de España en la producción de queso

Alemania, inesperadamente, es el primer productor de queso de la Unión Europea, con 2,43 millones de toneladas en 2024, lo que representa en torno al 23% del total comunitario, según datos de Eurostat. Le siguen Francia, con 1,92 millones de toneladas (18%), e Italia, con 1,36 millones de toneladas (13%). Estos tres países concentran más de la mitad de la producción europea y cuentan con una potente industria láctea, altamente mecanizada y orientada tanto al mercado interior como a la exportación.

Tras ellos aparece Polonia, con 1,02 millones de toneladas, Países Bajos, con algo más de un millón de toneladas, y Turquía con 844.000 toneladas, situándose los tres por delante de España y otras economías tradicionalmente asociadas a una fuerte cultura gastronómica como Grecia o Portugal.

Nuestro país, el séptimo de la tabla europea

Con 538.310 toneladas, España se sitúa varios escalones por debajo de los grandes productores, según datos de Eurostat. El volumen español supone aproximadamente una quinta parte de la producción alemana y menos de la mitad de la italiana.

Esta posición responde, en parte, a un modelo productivo diferente, menos concentrado y con un mayor peso de explotaciones pequeñas y medianas, según recoge el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en sus informes sobre el sector lácteo.

El modelo español: basado en el tipo de leche

Los datos del MAPA muestran que la producción de queso en España se reparte entre distintos tipos de leche. En 2024, el 14% del total correspondió a queso puro de oveja, el 10% a queso puro de cabra y alrededor del 28% a quesos de mezcla.

Este reparto refleja una especialización distinta a la de otros grandes productores europeos. De hecho, España es el primer productor de la Unión Europea de queso puro de oveja y el segundo de queso puro de cabra, según el Ministerio, aunque estas categorías representan una parte menor del volumen total frente a los quesos elaborados principalmente con leche de vaca.

Quesos emblemáticos de los países a la cabeza del ranking

Mientras España destaca por la variedad y el reconocimiento de sus quesos tradicionales, los países que lideran el ranking europeo cuentan con productos asociados a una producción a gran escala. En Francia, quesos como el Camembert de Normandía o el Brie de Meaux, ambos con denominación de origen protegida, forman parte de una industria ampliamente desarrollada, según los registros oficiales de protección de productos agroalimentarios.

Italia, por su parte, basa buena parte de su volumen en quesos como el Parmigiano Reggiano o el Grana Padano, ambos amparados por denominaciones de origen reconocidas a nivel europeo y producidos en grandes cantidades. En Países Bajos, el Gouda Holland es uno de los principales referentes de una industria quesera fuertemente orientada a la exportación.

Tradición frente a volumen, calidad antes que cantidad

El contraste entre España y los grandes productores europeos muestra que existen distintos modelos dentro del sector quesero comunitario. Mientras Alemania, Francia o Italia concentran grandes volúmenes de producción, España mantiene un perfil más ligado a la diversidad territorial, la producción especializada y el valor añadido, según apuntan los datos del Ministerio de Agricultura.