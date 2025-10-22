España

La mejor tarta de queso manchego está en este restaurante ubicado en un pueblo ciudadrealeño rodeado de un increíble parque natural

Rufino Ruiz, del restaurante Rufy’s Neotaberna, ha sido coronado como el mejor repostero de tarta de queso manchego D.O.P. en un concurso celebrado en el VII Congreso Culinaria Castilla-La Mancha.

Por Ana Plaza

Ya se conoce el ganador del concurso de la Mejor Tarta de Queso Manchego de España, un premio que se otorga en el congreso Culinaria organizado por la marca de calidad gastronómica de Castilla-La Mancha. Es el quinto año consecutivo que se organiza este campeonato, destinado a encontrar la mejor tarta elaborada con uno de los productos estrella de la región: el queso manchego.

En esta ocasión, el premio ha recaído en Ciudad Real, más concretamente en una de las zonas más bellas e interesantes de la provincia. Se trata del municipio de Daimiel, conocido por albergar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, uno de los humedales más importantes de España y una joya natural de la península ibérica.

En las calles de su casco urbano se encuentra Rufy’s Neotaberna, el restaurante que lidera el hostelero daimieleño Rufino Ruiz Loro. Fue él quien se llevó a casa el trofeo del primer premio en el V Concurso Nacional de Tarta de Queso Manchego, gracias a una tarta sencilla que conquistó al jurado por su delicado y exquisito sabor.

La tarta de queso manchego de Rufy’s Neotaberna se destacaba así como la mejor de entre las seis aspirantes, recetas llegadas de todo Castilla-La Mancha y algunas incluso de fuera de las fronteras de la comunidad. Lo que diferencia a esta tarta de otras es su ingrediente principal, el queso semicurado Ojos del Guadiana, también daimieleño, que el cocinero incluye en su postre por su intenso y exquisito sabor. “He probado otros quesos también muy buenos, pero como este ninguno”, reconocía. Además, destaca por ser una tarta sin gluten, ya que se elabora con maicena apta para celiacos.

La tarta de Rufino Ruiz
La tarta de Rufino Ruiz ha sido la ganadora del V Concurso Nacional de Tarta de Queso Manchego (Cedida)

Rufy’s Neotaberna es un espacio gastronómico con capacidad para más de 30 comensales, repartidos entre su barra y su salón, y con un espacio exterior en forma de amplia terraza ubicada en la parte posterior de la Iglesia de San Pedro Apóstol. Hasta allí habrá que viajar para probar este delicioso postre, disponible en su carta por un precio de 9 euros.

Sagrario y Rufino, chef y jefe de sala en este establecimiento, aúnan tradición e innovación en una carta que demuestra sus más de tres décadas de trayectoria. Su variada oferta incluye ensaladas, verduras, pescados frescos del mercado, carnes frescas y marinadas, lomo ibérico y jamón ibérico de bellota, y otros postres caseros. Todo esto maridado con cervezas especiales y premium, además de una gran variedad de vinos con más de 150 referencias nacionales e internaciones (manchegos y de otras DO) de nuestro país.

El manchego protagonista

Si esta tarta ha conseguido el triunfo ha sido gracias a su receta, pero también, por supuesto, a su queso protagonista. Ojos del Guadiana es una marca de queso manchego Denominación de Origen Protegida elaborada por la Cooperativa de Ganaderos Ojos del Guadiana, ubicada en la localidad de Villarrubia de los Ojos, en la provincia de Ciudad Real.

La cooperativa nació en 1964 de la mano de un grupo de ganaderos de la zona, que buscaban una forma de comercializar su leche de forma conjunta. La cooperativa comenzó a elaborar queso manchego en 1970, y rápidamente se convirtió en una de las principales productoras de queso manchego en España. Los quesos Ojos del Guadiana se elaboran con leche de oveja manchega, que se recoge de los ganaderos asociados a esta cooperativa, y se dejan curar durante un total de 18 meses, tiempo necesario para alcanzar su sabor característico.

A tanto llega ya el éxito y reconocimiento del Ojos del Guadiana que este fue elegido como el Mejor queso del mundo 2025 en el Frankfurt International Trophy, un certamen que reúne a los artesanos, productores y expertos en cervezas, vinos, quesos y productos lácteos. Este producto manchego consiguió la más alta distinción, el Gran Oro 2025, un honor que nunca antes había conseguido un queso español.

