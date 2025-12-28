Los equipos de rescate amplían el área de búsqueda de Fernando Martín y sus tres hijos

Entre los objetos localizados durante la segunda jornada de búsqueda figuran partes del casco del barco, una bombona de gas y secciones de la cabina del capitán. Las labores para encontrar a Fernando Martín y sus tres hijos menores, desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia, continúan por tercer día consecutivo, mientras las autoridades indonesias han decidido ampliar el área de rastreo a 5,25 millas náuticas frente a la isla de Padar, según reportó la agencia local de búsqueda y rescate, citada por varios medios.

De acuerdo con la información publicada por los equipos de operación, la familia de Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, emprendió una travesía en la embarcación KM Putri Sakinah junto a otros pasajeros y tripulación. El viernes por la noche, durante un trayecto entre la isla de Komodo y Padar en aguas de Labuan Bajo, el barco naufragó debido a la pérdida de potencia del motor y un intenso oleaje atribuido a condiciones meteorológicas adversas. Tal como detalló el medio, hasta el momento solo se han rescatado a siete personas, incluidos la esposa y una hija menor del entrenador, además del capitán y un guía turístico local de nacionalidad indonesia.

El jefe de la oficina de búsqueda y rescate de Maumere, Fathur Rahman, explicó que los esfuerzos de localización afrontan dificultades por la fuerte corrientes, las lluvias intensas y olas de hasta 1,5 metros. Estas condiciones han ralentizado todo el operativo, pero los equipos mantienen la búsqueda en el área definida y la han ampliado a raíz de la localización de restos del barco, recuperados a unas cinco millas náuticas del punto del hundimiento. Según consignó la fuente, Rahman subrayó la determinación de los rescatistas de continuar pese “a las difíciles condiciones meteorológicas”.

La embarcación siniestrada era de madera y se hundió en un área frecuentemente transitada debido al atractivo turístico de la zona. El propio Valencia CF confirmó la identidad de Fernando Martín como uno de los desaparecidos y expresó su lamento, extendiendo mensajes de solidaridad con la familia y allegados del entrenador que sigue en paradero desconocido junto a sus tres hijos, quienes tienen entre 9 y 12 años. La familia se encontraba de vacaciones en Indonesia, destino que en los últimos años ha visto aumentar considerablemente el flujo de turistas europeos, informó el medio.

Las fuentes consultadas por el Ministerio de Exteriores español explicaron, según informó la prensa, que las autoridades consulares en Yakarta se activaron tan pronto como se tuvo noticia del naufragio. Personal diplomático se ha desplazado hasta Labuan Bajo para coordinar la atención a las dos mujeres españolas rescatadas, quienes se encuentran fuera de peligro y reciben el acompañamiento correspondiente, además de mantenerse informados los familiares directos en España sobre la evolución de las tareas de rescate.

El área de Labuan Bajo, ubicada en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, actúa como principal punto de acceso al Parque Nacional de Komodo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y célebre internacionalmente por sus dragones de Komodo y sus paisajes insulares. Este crecimiento del turismo marítimo ha traído aparejada una preocupación creciente en cuanto a la seguridad y el control de las embarcaciones turísticas, según han señalado fuentes locales y medios indonesios. Según publicó la prensa local, los accidentes de este tipo no son infrecuentes, especialmente en temporada de monzón, cuando pueden producirse cambios bruscos en el clima y oleajes imprevisibles.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) atribuyó el naufragio al fuerte oleaje provocado por el paso reciente de una tormenta desarrollada en el sur del país el día de Navidad. Esta situación provocó condiciones especialmente adversas el viernes, momento en que la embarcación perdió potencia y terminó hundiéndose por el embate de las olas.

El caso ha reavivado el debate público sobre la regulación, las medidas de prevención y la supervisión de las actividades turísticas en los archipiélagos de Indonesia. El elevado número de visitantes que frecuentan rutas marítimas en la zona incrementa los desafíos de los sistemas de emergencia y seguridad, sobre todo ante fenómenos meteorológicos adversos. Según informaron las autoridades, continúan las labores de rastreo con participación tanto de personal indonesio como de representantes consulares españoles, manteniéndose contacto permanente con los allegados de los afectados mientras avanza la búsqueda.