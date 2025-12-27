Desaparecidos cuatro miembros de una familia española en un naufragio en Indonesia

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha confirmado que una funcionaria de la embajada española ya se encuentra en Labuan Bajo, Indonesia, para prestar asistencia directa a los afectados por el naufragio de una embarcación turística en las proximidades de la isla de Padar. Según consignó el medio, el consulado español en Yakarta movilizó personal hacia la zona y mantiene la comunicación con las familias de los desaparecidos, mientras coordina acciones con las autoridades locales para respaldar a los dos ciudadanos españoles que resultaron ilesos en el accidente y están fuera de peligro tras haber sido rescatados.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, las operaciones de búsqueda continúan este sábado después de que anoche una embarcación que trasladaba a once personas se hundiera cerca de la isla, situada frente a la localidad de Labuan Bajo, en la región este de Bali. Las siete personas rescatadas incluyen a cuatro tripulantes indonesios, un guía turístico y dos españoles. Las autoridades han identificado a los desaparecidos como una pareja española y sus dos hijos menores de edad, integrantes de la misma familia.

El incidente se produjo bajo duras condiciones meteorológicas, con olas que alcanzaron hasta tres metros de altura. Stephanus Risdiyanto, director de la autoridad portuaria local, informó a los medios indonesios que la magnitud del oleaje dificultó considerablemente los esfuerzos iniciales de búsqueda y rescate. El medio detalló que la isla de Padar se mantendrá cerrada a visitantes este sábado por las condiciones extremas en la zona.

Fuentes del Ministerio de Exteriores españolas señalaron además que las autoridades indonesias han confirmado que los operativos de rastreo podrían extenderse entre tres y cuatro días, dada la complejidad de la situación y el estado del mar. El consulado español permanece en contacto constante tanto con los familiares de los ciudadanos desaparecidos como con los dos supervivientes que recibieron atención tras su rescate y que permanecen en buen estado de salud, según publicó la fuente.

El barco accidentado formaba parte de las actividades turísticas habituales en esta región del archipiélago indonesio, que es visitada habitualmente por viajeros nacionales y extranjeros debido a la popularidad de destinos como Komodo y Padar. El medio reportó que las autoridades han reforzado los dispositivos de rescate, contando con la colaboración de diferentes organismos locales para intentar localizar lo antes posible a los cuatro desaparecidos.

El director de la autoridad portuaria explicó que, debido a la intensidad del temporal marítimo, el acceso y las labores de rastreo resultaron complicadas desde el primer momento. La decisión de cerrar la isla al turismo responde a la persistencia de las condiciones adversas, que representan un riesgo para la navegación y para cualquier operación de búsqueda.

El operativo involucra a los equipos de búsqueda y rescate de Labuan Bajo, quienes coordinaron el rescate inicial y mantienen el despliegue en la zona mientras las autoridades de ambos países colaboran en el seguimiento del caso. Según informó la fuente, la travesía accidentada formaba parte de los recorridos turísticos típicos de la isla, muy populares entre viajeros internacionales.

Las familias de los desaparecidos reciben apoyo por parte del personal diplomático español desplazado a la región, en tanto las autoridades indonesias proporcionan actualizaciones constantes sobre el desarrollo de las labores de rastreo marítimo. Según fuentes diplomáticas citadas en el medio, la prioridad de las acciones sigue centrada en la localización de la pareja y sus dos hijos, sin que hasta ahora se hayan encontrado señales de su paradero.

La investigación sobre las causas directas del hundimiento permanece abierta, aunque la versión preliminar de las autoridades atribuye el accidente a las condiciones meteorológicas y al fuerte oleaje registrado durante la jornada. La prioridad de los equipos desplegados es asegurar la cobertura de la mayor extensión posible en la zona del naufragio, a la espera de novedades en los próximos días.