España

Un piloto cuenta quién es el primer tripulante que sale del avión si hay que evacuarlo de emergencia: “Él se encarga de alejarlos de la máquina”

Un comandante explica cuál es el orden concreto de salida de todas las personas que se encuentra a bordo. Por ejemplo, el copiloto está encargado de salir el primero

Comandante explica orden de salida
Comandante explica orden de salida en caso de emergencia.

“El capitán es el último en abandonar el barco”. Todos hemos escuchado alguna vez esta frase en cualquier película de piratas. Esta procede de una tradición marítima y un código de honor muy arraigado. Por suerte o por desgracia, los comandantes de los aviones no son menos y también deben ser los últimos en abandonar el aeroplano.

Así, en el podcast de Roca Project, se da a conocer a un capitán que explica la responsabilidad que debe cargar en caso de riesgo. Además, explica cuál es el orden concreto de salida de todas las personas que se encuentra abordo. Por ejemplo, el copiloto es el encargado de salir el primero.

Según cuenta el experto, estas situaciones de peligro para los pasajeros ya están previstas. Si hay que realizar una evacuación, el copiloto es el primero. Detrás de él, van todas las personas que se encuentra en el avión y el último siempre será el comandante. El copiloto “se encarga de alejarlos de la máquina” por si hubiera riesgo de fuego, explosión o cualquier daño.

Qué pasa si cae en zona inhóspita

La tripulación se ha preparado para todas las hipotéticas ocasiones que haya que enfrentar. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de aterrizar por emergencia en un lugar desconocido y sin la garantía de que haya recursos para abastecer a todas las personas implicadas.

Un desastre aéreo.
Un desastre aéreo. (FlightAirWorld)

De todos modos, la previsión es clave en los vuelos y, frente a esta situación, se dispone de un conjunto de materiales que facilitan la localización de la caída del avión y, por tanto, su correspondiente rescate. “Si es en una zona inhóspita, tenemos una bolsa de emergencia con bengalas, con una serie de objetos para intentar que nos localicen donde hemos caído” apunta el comandante.

Por qué el último es el comandante

El capitán del vuelo debe ser la última persona en dejar el aeroplano para comprobar que todos salen del mismo y, sobre todo, para garantizar que no quede nadie dentro. Esto se debe a su calidad de máxima autoridad dentro del avión y de responsable final de la seguridad de todos a bordo.

Un avión que acaba de
Un avión que acaba de despegar.

Así, el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial recuerda que el comandante, quien de acuerdo con las normativas aeronáuticas, es responsable de la seguridad de la aeronave, las personas y la carga que se encuentre en el aeroplano.

Qué materiales hay en caso de riesgo

Un avión puede evacuar por muchos motivos. Si, por ejemplo, se requiere forzar un aterrizaje de forma controlada en el agua, la tripulación dispone de un conjunto de herramientas. Entre ellas, encuentra: chalecos salvavidas, balsas, radiobalizas, kits de supervivencia y megáfono.

A su vez, el centro español líder en formación aeronáutica integral Aviation Group explica que los azafatos y las azafatas de vuelo tienen formación en salvamento acuático.

Chaleco salvavidas. (Shutterstock)
Chaleco salvavidas.

La posibilidad de escenarios puede ser diversa en el día a día de los profesionales aéreos. Emergencias médicas, despresurización (pérdida de presión provocada por un fallo en las válvulas), incendio, etc. Son algunas de las emergencias que podemos imaginar y que la tripulación ya tiene planificado un protocolo para cada una de ellas.

