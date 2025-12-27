Los cambios en el comportamiento de los océanos preocupan cada vez más a los científicos: “No sé si ‘sorprendido’ es la palabra correcta”

Los científicos, preocupados ante el comportamiento del océano Pacífico. (Unsplash)

Los cambios en las corrientes, el aumento de la temperatura y las transformaciones del océano Pacífico, especialmente en la costa de Japón, está desconcertando a los científicos. La corriente Kuroshio, conocida como el “río negro”, se está comportando de una manera nunca antes vista. Entre 2023 y 2024 ha avanzado 480 kilómetros más hacia el norte de lo habitual.

Este desplazamiento ha provocado que aguas cálidas lleguen a zonas donde históricamente predominaban aguas frías, alterando la temperatura del mar y provocando la modificación de manera directa de la vida marina y, por tanto, de la pesca.

“Me sorprendió tanto que ni siquiera sé si ‘sorprendido’ es la palabra correcta”, admitió Shusaku Sugimoto, investigador de la Universidad de Tohoku en Sendai a CNN. Sus estudios muestran como las temperaturas de la costa japonesa han subido hasta 6 °C. Según Sugimoto, estos aumentos han persistido durante más de dos años, lo que ha convertido la zona en un laboratorio natural para observar los efectos del cambio climático en los océanos.

Impacto en la pesca y la sociedad

Los cambios del Kuroshio tienen consecuencias directas sobre la pesca, una actividad central en Japón. Especies típicas, como el Salmón del Pacífico o el saurio, se desplazan hacia aguas más frías y profundas, mientras que otras especies menos comunes empiezan a aparecer. Esto amenaza la economía local de muchas ciudades costeras que viven del mar.

“Estamos viendo un desplazamiento sin precedentes de las especies, algo que afecta a la pesca y, por extensión, a la alimentación de la población”, explicó Atsushi Kojima, coautor del estudio sobre la corriente. Además, el calentamiento afecta a la reproducción de los peces y a la disponibilidad de alimento en los ecosistemas marinos, complicando aún más la planificación de las capturas futuras.

Un océano que altera el clima

Por otro lado, el calentamiento de la corriente no solo altera la fauna marina. Los expertos señalan que el océano ha liberado cantidades récord de calor hacia la atmósfera, elevando la temperatura del aire en la región y provocando fenómenos extremos como lluvias intensas y olas de calor.

Este fenómeno recuerda la problemática del cambio climático en otros lugares del planeta. Recientemente, un naufragio frente a Indonesia, causado por olas inusualmente grandes, ha puesto de manifiesto cómo los océanos en transformación pueden afectar directamente a la seguridad humana y a la economía marítima. En él viajaba una familia valenciana (los padres y cuatro hijos, tres niños y una niña). Únicamente han sobrevivido la madre y la hija.

Desaparecen cuatro personas, un padre y sus tres hijos en Indonesia tras un naufragio.

Señales de un cambio más amplio

La costa japonesa se ha convertido en un laboratorio. Los científicos han registrado olas de calor marinas prolongadas y temperaturas superficiales récord durante meses. La Subtropical Mode Water, un tipo de agua cálida y homogénea que normalmente se encuentra al sur de los 35° de latitud, ha sido detectada más de 500 km al norte, superando el paralelo 40°N, un fenómeno sin precedentes.

“Estamos presenciando transformaciones que antes parecían imposibles. Lo que ocurre frente a Japón nos da pistas de lo que podría pasar en otros océanos si el calentamiento global continúa”, señala Sugimoto. Los cambios en la columna de agua y en la temperatura del mar están generando un efecto dominó que impacta en la pesca, en los ecosistemas y en el clima regional.