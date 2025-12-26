El Gobierno califica como "absolutamente inhumano" el desalojo del B9 en Badalona y apela al "moderado" Feijóo

Alma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, subrayó la responsabilidad del ayuntamiento de Badalona en la provisión de alternativas habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad. Durante su intervención, también insistió en que corresponde al consistorio garantizar una solución para quienes carecen de recursos, destacando la obligación institucional en este ámbito. Según informó Europa Press, la ministra realizó estas declaraciones en el marco de una entrevista en 'La hora de La 1' de TVE, donde abordó el reciente desalojo efectuado en el instituto B9 de Badalona.

La portavoz del Gobierno calificó el desalojo de "absolutamente inhumano" y llamó a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, a tomar una postura clara frente a lo que consideró comportamientos que incitan sentimientos de exclusión. Europa Press detalló que la ministra enfocó sus críticas especialmente hacia Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, argumentando que sus acciones no son un hecho aislado y recordando antecedentes de actitudes similares.

En sus declaraciones, Saiz citó el lema de campaña "Limpiando Badalona", empleado por García Albiol, y afirmó que interpreta ese mensaje como dirigido hacia la exclusión de personas migrantes. Según publicó Europa Press, la ministra añadió que esta consigna se acompaña de referencias a "cacerías de migrantes", a las que la administración municipal habría apelado en otras ocasiones. Esto, a juicio de la ministra, refuerza la percepción de que el desalojo responde a una política de exclusión más amplia.

La reacción del Gobierno central incluyó un llamamiento a la moderación, solicitando al líder popular Alberto Núñez Feijóo que defina su postura ante los acontecimientos. "¿Qué respuesta tiene por parte del señor Feijóo, el moderado?", cuestionó Saiz, tal como recogió Europa Press, refiriéndose a la necesidad de una posición explícita desde la dirección nacional del Partido Popular respecto al trato a la población vulnerable en Badalona.

En el contexto de las competencias municipales, Europa Press consignó que la ministra insistió en que los ayuntamientos, y particularmente el de Badalona, deben proveer alternativas habitacionales a quienes se encuentran en situación de precariedad. Saiz remarcó la obligación legal y moral de las administraciones locales en la atención de estas personas, recordando que la cobertura habitacional es una de las responsabilidades que les corresponden según la legislación vigente.

Europa Press informó que el desalojo del instituto B9, ejecutado el pasado 17 de diciembre, se produjo en medio de protestas sociales y críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos. La actuación del ayuntamiento, liderado por García Albiol, recibió el rechazo de distintos sectores políticos y sociales que consideran que no se ofrecieron soluciones adecuadas a las personas afectadas.

Durante la entrevista difundida por TVE y citada por Europa Press, la ministra también matizó que este tipo de acciones generan un clima de desconfianza y aumentan la percepción de hostilidad entre la ciudadanía, señalando el riesgo de normalizar conductas discriminatorias desde las instituciones públicas. Saiz reiteró la petición de una respuesta firme por parte de los líderes del Partido Popular y subrayó la importancia de garantizar la inclusión y la protección de los colectivos más vulnerables.

El medio Europa Press detalló, además, que la portavoz del Gobierno hizo referencia directa a la trayectoria del alcalde badalonés: “No es la primera vez que tiene comportamientos de este tipo”, afirmó Saiz en relación a García Albiol, enmarcando las acciones del ayuntamiento dentro de una serie de episodios que, a su entender, promueven la marginación de comunidades migrantes. La ministra concluyó solicitando tanto una rectificación como un mayor compromiso de las instancias partidarias para asegurar un enfoque integrador y respetuoso de los derechos fundamentales de todas las personas residentes en Badalona.