Espana agencias

El Gobierno califica como "absolutamente inhumano" el desalojo del B9 en Badalona y apela al "moderado" Feijóo

La ministra Elma Saiz acusa al alcalde de Badalona de incitar sentimientos de exclusión y pide una postura clara a Núñez Feijóo tras señalar que el ayuntamiento debe ofrecer alternativas habitacionales a personas en situación vulnerable

Guardar

Alma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, subrayó la responsabilidad del ayuntamiento de Badalona en la provisión de alternativas habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad. Durante su intervención, también insistió en que corresponde al consistorio garantizar una solución para quienes carecen de recursos, destacando la obligación institucional en este ámbito. Según informó Europa Press, la ministra realizó estas declaraciones en el marco de una entrevista en 'La hora de La 1' de TVE, donde abordó el reciente desalojo efectuado en el instituto B9 de Badalona.

La portavoz del Gobierno calificó el desalojo de "absolutamente inhumano" y llamó a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, a tomar una postura clara frente a lo que consideró comportamientos que incitan sentimientos de exclusión. Europa Press detalló que la ministra enfocó sus críticas especialmente hacia Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, argumentando que sus acciones no son un hecho aislado y recordando antecedentes de actitudes similares.

En sus declaraciones, Saiz citó el lema de campaña "Limpiando Badalona", empleado por García Albiol, y afirmó que interpreta ese mensaje como dirigido hacia la exclusión de personas migrantes. Según publicó Europa Press, la ministra añadió que esta consigna se acompaña de referencias a "cacerías de migrantes", a las que la administración municipal habría apelado en otras ocasiones. Esto, a juicio de la ministra, refuerza la percepción de que el desalojo responde a una política de exclusión más amplia.

La reacción del Gobierno central incluyó un llamamiento a la moderación, solicitando al líder popular Alberto Núñez Feijóo que defina su postura ante los acontecimientos. "¿Qué respuesta tiene por parte del señor Feijóo, el moderado?", cuestionó Saiz, tal como recogió Europa Press, refiriéndose a la necesidad de una posición explícita desde la dirección nacional del Partido Popular respecto al trato a la población vulnerable en Badalona.

En el contexto de las competencias municipales, Europa Press consignó que la ministra insistió en que los ayuntamientos, y particularmente el de Badalona, deben proveer alternativas habitacionales a quienes se encuentran en situación de precariedad. Saiz remarcó la obligación legal y moral de las administraciones locales en la atención de estas personas, recordando que la cobertura habitacional es una de las responsabilidades que les corresponden según la legislación vigente.

Europa Press informó que el desalojo del instituto B9, ejecutado el pasado 17 de diciembre, se produjo en medio de protestas sociales y críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos. La actuación del ayuntamiento, liderado por García Albiol, recibió el rechazo de distintos sectores políticos y sociales que consideran que no se ofrecieron soluciones adecuadas a las personas afectadas.

Durante la entrevista difundida por TVE y citada por Europa Press, la ministra también matizó que este tipo de acciones generan un clima de desconfianza y aumentan la percepción de hostilidad entre la ciudadanía, señalando el riesgo de normalizar conductas discriminatorias desde las instituciones públicas. Saiz reiteró la petición de una respuesta firme por parte de los líderes del Partido Popular y subrayó la importancia de garantizar la inclusión y la protección de los colectivos más vulnerables.

El medio Europa Press detalló, además, que la portavoz del Gobierno hizo referencia directa a la trayectoria del alcalde badalonés: “No es la primera vez que tiene comportamientos de este tipo”, afirmó Saiz en relación a García Albiol, enmarcando las acciones del ayuntamiento dentro de una serie de episodios que, a su entender, promueven la marginación de comunidades migrantes. La ministra concluyó solicitando tanto una rectificación como un mayor compromiso de las instancias partidarias para asegurar un enfoque integrador y respetuoso de los derechos fundamentales de todas las personas residentes en Badalona.

Temas Relacionados

Desalojo B9Elma SaizAlberto Núñez FeijóoXavier García AlbiolGobierno de EspañaPartido PopularBadalonaBarcelonaRacismoMigraciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Elma Saiz cree que Feijóo "debería dimitir" tras llevar "un año mintiendo" por los mensajes con Mazón sobre la dana

Elma Saiz cree que Feijóo

IU presenta iniciativa en el Congreso para garantizar contenidos de memoria democrática en la enseñanza

IU presenta iniciativa en el

Elma Saiz cree que los mensajes con Mazón acreditan que Feijóo faltó a la verdad: "Quería hacer daño al Gobierno"

La portavoz del Ejecutivo acusa al líder del PP de mentir, asegura que buscaba desprestigiar al Gobierno por intereses políticos y lamenta el sufrimiento causado a las víctimas tras conocerse el contenido de los mensajes entregados a la jueza

Elma Saiz cree que los

El Gobierno califica el discurso del Rey de "elegante y valiente" contra los extremismos, que sitúa en el PP y Vox

La ministra Elma Saiz elogia las palabras del monarca sobre el peligro de radicalismos e insiste en que no se limitan a Vox, arremetiendo contra el Partido Popular por su colaboración con formaciones que rechazan principios democráticos y de convivencia

El Gobierno califica el discurso

Central Obrera mantiene protestas contra retiro de subvención a combustibles en Bolivia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo| La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

ECONOMÍA

La presidenta de Casa 47

La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 26 diciembre

El gasto en pensiones cierra el año con un nuevo máximo histórico y se prepara para otro aumento: así quedan las prestaciones en 2026

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 26 de diciembre

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”