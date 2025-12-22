Agencias

Darnell (Cáritas) lamenta que vecinos de Badalona (Barcelona) impidieran acoger a desalojados del B9

Guardar

La portavoz de Cáritas, Mercè Darnell, ha lamentado este lunes que vecinos de Badalona (Barcelona) impidieran este domingo por la noche acoger a desalojados del B9 en una parroquia de la localidad: "Es difícil de entender hoy en día en pleno invierno y cerca de la Navidad".

En una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press ha explicado que tanto Cáritas como Cruz Roja tenían un dispositivo "muy bien montado", que consistía en acoger en una parroquia a 15 de los desalojados del B9 durante un mes únicamente para dormir.

Un grupo de vecinos se ha concentrado este domingo por la noche ante la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona (Barcelona) para impedir la acogida de la quincena de desalojados del B9, quienes han increpado a las entidades sociales y han provocado momentos de tensión.

Preguntada por el estado anímico de las personas desalojadas, ha expresado que tanto ellas como los voluntarios están "destrozados" porque, textualmente, no ven una salida a la situación.

"Anoche llovió en Badalona, cuando marchábamos de allí llovía, y lo cierto es que el sufrimiento humano por parte de todos que no estamos viendo es muy grande".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

José Manuel Parada habla de la ausencia de Rappel en el funeral de Encarnita Polo

José Manuel Parada aclara el motivo por el que uno de los grandes amigos de Encarnita Polo no estuvo presente, entre disculpas y detalles sobre la organización, las tensiones familiares y el respeto a la privacidad de la hija de la cantante

José Manuel Parada habla de

R.Unido cree que el ataque del dron subacuático ucraniano en Novorosíisk ha minado la confianza de Rusia

El Ministerio de Defensa británico asegura que la ofensiva con vehículo no tripulado en la base naval rusa evidenció debilidades inesperadas, dejó al submarino fuera de servicio y forzó la dispersión de otros navíos por temor a nuevas acciones ucranianas

R.Unido cree que el ataque

Adrián Lastra apoya públicamente a Eduardo Casanova

Tras compartir que vive con el virus de inmunodeficiencia humana, el cineasta recibe un mensaje esperanzador de Lastra, quien resalta su valentía y pide priorizar el respeto, evitando estigmas y prejuicios hacia quienes enfrentan esta situación

Adrián Lastra apoya públicamente a

Geraldine Larrosa recuerda a Carlos Marín en el cuarto aniversario de su muerte

Emotivo homenaje de Geraldine Larrosa durante Starlite Navidad, en el que compartió recuerdos inéditos sobre su vínculo con Carlos Marín, remarcando la importancia del arte, el afecto y la música para mantener vivo el legado del exintegrante de Il Divo

Geraldine Larrosa recuerda a Carlos

Las autoridades iraníes anuncian la ejecución de un hombre condenado por espiar para Israel

Investigadores atribuyeron la pena capital a la confesión judicial de Aqil Keshavarz y pruebas como un cuaderno encriptado y mensajes con presuntos contactos foráneos, en medio de un repunte de ejecuciones y llamadas internacionales para mayor transparencia judicial en Irán

Las autoridades iraníes anuncian la