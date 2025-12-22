Darnell (Cáritas) lamenta que vecinos de Badalona (Barcelona) impidieran acoger a desalojados del B9

La portavoz de Cáritas, Mercè Darnell, ha lamentado este lunes que vecinos de Badalona (Barcelona) impidieran este domingo por la noche acoger a desalojados del B9 en una parroquia de la localidad: "Es difícil de entender hoy en día en pleno invierno y cerca de la Navidad".

En una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press ha explicado que tanto Cáritas como Cruz Roja tenían un dispositivo "muy bien montado", que consistía en acoger en una parroquia a 15 de los desalojados del B9 durante un mes únicamente para dormir.

Un grupo de vecinos se ha concentrado este domingo por la noche ante la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona (Barcelona) para impedir la acogida de la quincena de desalojados del B9, quienes han increpado a las entidades sociales y han provocado momentos de tensión.

Preguntada por el estado anímico de las personas desalojadas, ha expresado que tanto ellas como los voluntarios están "destrozados" porque, textualmente, no ven una salida a la situación.

"Anoche llovió en Badalona, cuando marchábamos de allí llovía, y lo cierto es que el sufrimiento humano por parte de todos que no estamos viendo es muy grande".