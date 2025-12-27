España

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify España hoy

Las plataformas de streaming han permitido a los usuarios escuchar este tipo de productos auditivos cuando deseen y cuantas veces quieran

Guardar
Estos son los títulos más
Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Spotify dio a conocer su nuevo ranking con los 10 podcast más reproducidos en España esta semana.

Entre temáticas de crimen real, comedia, entrevistas y desarrollo personal, el listado ofrece una fotografía para todos los gustos.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más populares en Spotify en España

1. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

2. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada. En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

3. La Pija y la Quinqui

El podcast de Carlos Peguer y Mariang. Todos los domingos. Síguenos en redes en pijayquinqui.

4. Criminopatía

Historias reales de crimen y criminales. Escrito y presentado por Clara Tiscar. Temporada 8, producido por PodiumPodcast.

5. WORLDCAST

Hosted by: Pedro Buerbaum. Nuevo podcast cada lunes. Conversaciones sin cortes, filtros ni guiones. Todo tipo de invitados. Síguenos en nuestras redes sociales: -Youtube: https:www.youtube.comworldcast_ -Instagram: https:www.instagram.comworldcast_ -Tik tok: https:www.tiktok.comworldcast.oficial

6. El Director

Un podcast para mentes libres donde David Jiménez conversa con las voces más atrevidas y revela lo que otros censuran. Sin camisetas ideológicas ni ataduras al poder. Domingos y Miércoles a las 8pm. También en el canal de YouTube "David Jiménez - El Director".

7. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

8. Poco se Habla! Briten y Xuso Jones

"Poco se Habla" es un podcast lleno de humor y espontaneidad creado por Ana Brito de "El Show de Briten" y Xuso Jones, dos creadores de contenido en alza. En este podcast, tratarán temas tabú de los que poco se hablan con mucha naturalidad, sinceridad y desmitificando teorías. Y lo harán con un invitado diferente cada semana. El objetivo de Ana y Xuso; hacer reír, pasárselo bien y llenarse la cartera de billetes. "Poco se Habla" es una producción de PodiumPodcast y ha sido galardonado como Mejor Anfitrión y Anfitriona en los III Premios Ondas Globales del Podcast.

9. Sastre y Maldonado

Una charla entre José Luis Sastre y Miguel Maldonado puede derivar por cauces imprevistos, derroteros impensables y argumentos que nunca imaginarías. En el piloto, Sastre le preguntó a Maldonado qué tendría este podcast que no tuvieran los demás: Que en otros podcasts no estamos tú y yo. Y es verdad. Maldonado está en otros podcasts y Sastre en otros programas. Pero juntos, sólo en este. Que se sepa.

10. ROCA PROJECT

Un Podcast para personas que buscan inspiración, aprendizaje y crecimiento personal. En Roca Project, Carlos Roca pone el foco en el valor humano conversando, sin filtros y en profundidad, con expertos, personajes influyentes y personas anónimas con una historia impactante que contar. Si buscas un podcast que te entretenga pero que además te aporte valor, este es tu podcast. Todos los miércoles a las 19:30 horas.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué es un podcast

Los podcast han retomado fuerza
Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Spotify)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

Temas Relacionados

SpotifyStreamingPodcastEspaña-televisionNoticias

Últimas Noticias

México no alcanzará a España y el país europeo mantendrá el liderazgo económico entre los países hispanohablantes (al menos) hasta 2040

En conjunto, la economía mundial pasará de unos 117 billones de dólares estimados para 2025, hasta alrededor de 227 billones de dólares para 2040

México no alcanzará a España

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 3 de la Triplex

Los cambios en el comportamiento de los océanos preocupan cada vez más a los científicos: “No sé si ‘sorprendido’ es la palabra correcta”

El océano Pacífico se está convirtiendo en un “laboratorio natural para saber qué pasará en otros océanos si el calentamiento global continúa”

Los cambios en el comportamiento

El desgarrador mensaje de Marta Luisa de Noruega en el aniversario de la muerte de su exmarido Ari Behn: “La Navidad también es una época difícil”

El padre de las tres hijas de la princesa se quitó la vida en la Navidad del año 2019

El desgarrador mensaje de Marta

España condena el ataque ruso contra Kiev en vísperas de la reunión Trump-Zelenski para impulsar un acuerdo de paz

El ataque ruso, producido a menos de 48 horas del encuentro Ucrania-EEUU, ha dejado al menos 28 heridos y un muerto en la ciudad, además de provocar cortes de calefacción en buena parte de la ciudad

España condena el ataque ruso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España condena el ataque ruso

España condena el ataque ruso contra Kiev en vísperas de la reunión Trump-Zelenski para impulsar un acuerdo de paz

Aragón se queda sin frente amplio de izquierda: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde concurrirán por separado en las autonómicas del 8 de febrero

“Lamento haberles traído a Santiago”: un jabalí en la pista obliga a desviar los vuelos del aeropuerto de A Coruña

Un artículo para entender por qué Vox ha abandonado al rey Felipe VI: “Pone en peligro su continuidad y un legado que no le pertenece”

Salvador Illa apela a la solidaridad y la empatía en su discurso de Navidad: “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”

ECONOMÍA

México no alcanzará a España

México no alcanzará a España y el país europeo mantendrá el liderazgo económico entre los países hispanohablantes (al menos) hasta 2040

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 27 diciembre

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 28 de diciembre

La tarifa regulada de gas bajará un 8,7% en enero de 2026: así quedará tu factura

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”