El desgarrador mensaje de Marta Luisa de Noruega en el aniversario de la muerte de su exmarido Ari Behn: “La Navidad también es una época difícil”

Shutterstock

La Casa Real de Noruega está viviendo una de las Navidades más complicadas de la historia. Además del delicado estado de salud de la princesa Mette-Marit, la monarquía noruega también hace frente a las imputaciones del hijastro de Haakon de Noruega, Marius Borg Hoiby, quien se encuentra acusado de 32 delitos. Pese a este delicado contexto personal y familiar, no ha faltado el tradicional retrato navideño en el que la princesa aparece junto al príncipe Haakon y los dos hijos que tienen en común, una imagen cuidada y simbólica que busca transmitir unión, serenidad y continuidad.

Sin embargo, mientras la familia heredera ha optado por una imagen institucional y medida, otro miembro destacado de la realeza noruega ha ofrecido una cara muy distinta de estas fechas. La princesa Marta Luisa de Noruega ha conmocionado al mundo con un vídeo profundamente personal en el que habla abiertamente de Ari Behn, el hombre con el que compartió gran parte de su vida y con quien tuvo a sus tres hijas: Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah.

Marta Luisa de Noruega y Ari Behn, en una fotografía de archivo. (EFE)

La grabación, difundida a través de su cuenta de Instagram, se aleja por completo de los códigos habituales de la comunicación institucional. En ella, Marta Luisa aparece sola, mirando directamente a cámara, sin producción, sin escenografía y sin ningún mensaje oficial. Con un tono pausado y sincero, comienza afirmando que “la Navidad es una época fantástica”, aunque no tarda en reconocer que también es “una época difícil para muchos”. A partir de ahí, la princesa explica que para “su pequeña familia” estas fechas se han transformado en una cuenta atrás hacia uno de los días más oscuros de sus vidas: el aniversario de la muerte de Ari Behn.

Un mensaje desgarrador

Según relata, cada año intentan “recuperar la Navidad”, poniendo el foco en los recuerdos y en las cosas buenas compartidas, aunque admite que resulta imposible que la tristeza no siga estando presente. El discurso va ganando profundidad a medida que avanza el vídeo, especialmente cuando la hija del rey Harald V de Noruega reconoce que hay momentos en los que “nos deprimimos” y en los que todo “se nos hace cuesta arriba”. Unas palabras que rompen con el habitual silencio que rodea a las emociones más difíciles dentro de las familias reales.

Marta Luisa de Noruega en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram (iam_marthalouise)

Lejos de quedarse únicamente en su experiencia personal, la princesa amplía el foco y dirige su pensamiento hacia quienes atraviesan situaciones similares. Afirma que piensa mucho en “todas aquellas personas que realmente luchan por su salud mental” y en quienes sienten que “la vida es difícil”. El mensaje se completa con una imagen especialmente simbólica: la tumba de Ari Behn, iluminada por varias velas, una escena íntima que funciona como homenaje silencioso y sin filtros.

Más allá del contenido del mensaje, el impacto del vídeo ha estado también en la forma en la que ha sido transmitido. Marta Luisa aparece con el rostro muy cerca del teléfono móvil, envuelta en una bufanda gruesa y bajo una luz tenue que deja ver unos ojos brillantes, visiblemente cansados y tristes. Durante los segundos que dura la grabación, no mantiene la mirada fija y solo sonríe cuando recuerda que la Navidad también puede ser bonita. Son gestos mínimos que, sin necesidad de grandes discursos, reflejan cómo conviven en ella la gratitud y una tristeza constante, ligada al esfuerzo de reconstruir lo que se rompió el 25 de diciembre de 2019.

Junto al vídeo y a la imagen de la lápida de Ari Behn, la princesa ha compartido también, de forma discreta, una imagen con varios teléfonos noruegos de ayuda para personas que están atravesando momentos difíciles. No los subraya ni los explica en exceso; simplemente los muestra como una forma de recordar que existen recursos y que nadie tiene por qué afrontar un problema de salud mental en soledad.

El escritor noruego falleció con 47 años, y desde entonces la Navidad ha quedado inevitablemente ligada a esa fecha para Marta Luisa de Noruega. Cada año, lejos del protocolo y de los mensajes oficiales, la princesa continúa recordándolo de una manera honesta y directa, ofreciendo a sus conciudadanos una imagen poco habitual de la realeza: vulnerable, humana y profundamente conectada con las emociones que muchas familias viven en silencio durante estas fechas.