Ari Behn, el escritor que desafió a la realeza noruega: su matrimonio “abierto” con Marta Luisa, una portada desnudo y un trágico final

Marta Luisa de Noruega y Ari Behn, en una fotografía de archivo. (EFE)

La vida de la familia real noruega daría un trágico vuelco la Navidad del 25 de diciembre de 2019. Ari Behn, exmarido de la princesa Marta Luisa, se suicidaba a los 47 años, una muerte que causó conmoción internacional. Este martes 30 de septiembre, el escritor habría cumplido 53 años y su figura vuelve a estar de actualidad después de que la hermana del príncipe Haakon rememore su dramático final en su documental, Realeza Rebelde: una insólita historia de amor.

En la producción de Netflix, Marta Luisa aborda el suicidio de su exesposo, haciendo referencia a las circunstancias en las que se quitó la vida. Recientemente, Marianne Behn, madre del escritor, expresó en declaraciones a VG su malestar por la forma en que el documental aborda la vida y muerte de su hijo. “No fuimos incluidos en el proceso de ninguna manera. No recibimos ninguna solicitud. Y de repente apareció de forma muy abrupta. Fue desafiante”, afirmó. Marianne Behn lamentó que la familia no fuera mencionada y criticó que la representación de Ari resultara desequilibrada y dolorosa para los más cercanos.

El documental y parte de la prensa noruega han insistido en clasificar a Behn como “mentalmente enfermo”, una etiqueta que su madre rechaza de plano. “Es incorrecto que se le clasifique como mentalmente enfermo. Recibió demasiadas presiones y cargas en los últimos años y en poco tiempo”, declaró a VG. Marianne Behn, terapeuta de profesión, subrayó que muchos suicidios ocurren de forma espontánea y que no siempre están relacionados con una enfermedad mental diagnosticada, sino que pueden deberse a situaciones de exclusión o a una acumulación de presiones externas. También señaló que la cobertura mediática fue una carga para su hijo, especialmente al principio, aunque con el tiempo, según ella, Behn logró tanto dar como recibir respeto.

Maud Angelica Behn y su madre, la princesa Marta Luisa de Noruega, en el funeral de Ari Behn. (REUTERS)

La vida de Ari Behn

Ari Behn nació en Dinamarca, hijo de dos maestros, Olav Bjorshol y Marianne Solberg, y se trasladó a Moss, en el sur de Noruega, cuando tenía seis años. Su infancia estuvo marcada por el divorcio y posterior reconciliación de sus padres, y desde joven mostró inclinaciones artísticas y una personalidad provocadora. Behn cambió su apellido por el de soltera de su abuela materna y, ya en 2009, reconoció públicamente que enfrentaba problemas de salud mental y con el alcohol.

La carrera de Behn abarcó la literatura, la pintura y el teatro. Publicó tres novelas, tres colecciones de relatos y tres piezas teatrales, y su obra plástica se expuso en varias ocasiones. Su estilo, tanto en la vida como en el arte, se caracterizó por la provocación y el desafío a las normas. Sus cuadros reflejaban un “caos permanente” y que incluso en sus piezas más coloridas el negro tenía un papel central, como en “100 golpes antes de irme”, donde representó a una princesa con un brazo roto y un mensaje enigmático.

El matrimonio de Ari Behn con la princesa Marta Luisa de Noruega, celebrado en 2002, supuso un importante desafío para la monarquía escandinava. La unión fue vista como revolucionaria y generó tensiones en la corte, especialmente tras la boda del príncipe Haakon con Mette-Marit, una plebeya, un año antes. Ni la madre soltera ni el escritor bohemio fueron bien recibidos en un principio. Durante sus 14 años de matrimonio, Behn y Marta Luisa tuvieron tres hijas: Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah. Juntos escribieron un libro sobre su boda, aunque en la biografía oficial de Behn apenas se mencionan estos hechos.

La relación de la pareja estuvo marcada por la libertad y la exposición pública. Behn defendía abiertamente que su matrimonio era “abierto y respetuoso”, y que ambos se permitían flirtear con otras personas. “Nuestro amor es más fuerte que nunca, pero nos permitimos flirtear con otras personas. En este sentido, somos muy libres. Si no, sería espantoso. Si sientes que tu pareja te limita, mantienes una relación enferma”, declaró el escritor. Esta visión poco convencional resultó difícil de aceptar para la familia real, que evitó asignarle funciones representativas.

Polémicas y episodios controvertidos

La vida de Behn estuvo salpicada de episodios polémicos. Antes de su boda, posó desnudo para la portada de una revista, y durante su matrimonio protagonizó situaciones que incomodaron a la corte. Entre ellas, su participación en un documental donde aparecía consumiendo cocaína junto a prostitutas, su performance como mendigo en Londres y su aparición vestido de drag queen en Barcelona junto a Carmen de Mairena. Además, en 2017, relató en una entrevista un episodio con el actor Kevin Spacey durante una cena del Nobel de la Paz en 2007, en el que Spacey le tocó la entrepierna bajo la mesa. Behn restó importancia al incidente, que no tuvo mayor repercusión mediática.

El matrimonio con Marta Luisa terminó en 2016, tras varios años de crisis y episodios que pusieron en entredicho la estabilidad de la pareja. Uno de los momentos más controvertidos ocurrió cuando se publicaron fotografías de Behn en actitud comprometida con la bloguera Marna Haugen, lo que provocó la vergüenza de sus hijas y fue el detonante final para la separación. Tras el divorcio, la pareja emitió un comunicado conjunto: “Es muy triste para ambos descubrir que nuestros caminos no van de la mano de la forma en que solían hacerlo. No hay nada más que podamos hacer. Lo hemos intentado todo durante mucho tiempo y para nosotros ahora es imposible seguir. Nos sentimos culpables de no poder crear esa base segura que merecen nuestros hijos. Pero creemos que lograremos mantener una amistad y tener paz en este delicado proceso. Rezamos por ello. Los niños necesitan tiempo para digerir el duelo y encontrar nuevas bases. Y nosotros, los adultos, también”.

Tras la separación, Behn atravesó una profunda depresión, un estado que él mismo describió en su libro Inferno, publicado en 2018. En esta obra, el escritor reconoció que el divorcio supuso para él un cambio comparable a una muerte: “Es un gran cambio en mi vida. Se puede comparar con una muerte”. Palabras como “dolor”, “sufrimiento”, “extrañeza”, “tristeza” y “pérdida” definieron su estado emocional en ese periodo. Behn también manifestó que la reina Sonia “lo asesinaría si pudiera”, en alusión a la incomodidad que su libro generó en la familia real.