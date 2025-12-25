Así han crecido las hijas de Ari Behn seis años después de su muerte: tres caminos marcados por el talento y la superación

Marta Luisa de Noruega y Ari Behn, en una fotografía de archivo. (EFE)

Este 25 de diciembre se cumplen seis años de la muerte de Ari Behn, el escritor y artista noruego que se quitó la vida en 2019, una tragedia que sacudió profundamente a Noruega y dejó una herida imborrable en su entorno más cercano. Aunque ya no formaba parte oficialmente de la Familia Real tras su divorcio de la princesa Marta Luisa en 2016, su fallecimiento tuvo un enorme impacto público y, sobre todo, familiar. Sus tres hijas, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah, eran entonces adolescentes y niñas, y hoy han alcanzado la madurez siguiendo caminos muy diferentes, pero unidos por una misma historia.

La mayor de ellas, Maud Angelica, tenía 16 años cuando perdió a su padre. Su imagen leyendo un emotivo discurso en el funeral de Ari Behn dio la vuelta al país y la convirtió, casi sin quererlo, en un símbolo del duelo juvenil. Hoy, con 22 años, ha sabido transformar esa experiencia en una voz propia. Artista y escritora, como su padre, Maud Angelica se ha consolidado como una firme activista en la lucha contra el suicidio y la estigmatización de la salud mental. A través de sus obras y de su presencia pública, habla sin rodeos del dolor, la pérdida y la importancia de pedir ayuda, conectando especialmente con jóvenes que atraviesan momentos difíciles.

Marta Luisa de Noruega y Ari Behn en una imagen de archivo.

Muy distinto es el perfil de Leah Isadora, la hija mediana, que a sus 20 años se ha convertido en la más mediática del trío. Con un exitoso canal de YouTube y una fuerte presencia en redes sociales, ha sabido construir una carrera como influencer de belleza. Además de colaborar con marcas y aparecer en televisión, Leah ha dado un paso más lanzando su propia línea de maquillaje, demostrando una clara vocación empresarial. Aunque su vida se desarrolla lejos del ámbito institucional de la realeza, su apellido sigue despertando interés, algo que ella ha sabido capitalizar con naturalidad.

La más joven, Emma Tallulah, ha optado por un camino mucho más discreto. Con 17 años, ha encontrado en la hípica su gran pasión y se perfila como una prometedora amazona. En los últimos años ha competido en distintos circuitos europeos, incluso en España, donde ha participado en pruebas de salto de obstáculos sin apenas llamar la atención mediática. En 2021 logró la medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Salto de Noruega y desde entonces su progresión ha sido constante. A diferencia de sus hermanas, Emma parece decidida a mantenerse alejada del foco público.

Ari Behn, el ‘royal’ rebelde cuya figura sigue siendo recordada

Mientras las tres jóvenes construyen su futuro, el recuerdo de Ari Behn ha vuelto a ocupar titulares este año a raíz del documental Realeza rebelde: una insólita historia de amor, estrenado por Netflix y protagonizado por la princesa Marta Luisa y su actual marido, el chamán Durek Verrett. La producción, cargada de polémica, reabrió heridas en el entorno del artista, especialmente en su familia, que criticó la forma en que se abordó su figura sin haber sido consultados.

La madre de Ari, Marianne Behn, expresó públicamente su malestar por la representación de su hijo y por el impacto emocional que el documental tuvo en quienes aún sufren su pérdida. Un debate que volvió a poner de manifiesto lo delicado que sigue siendo su legado debido a su trágico final.