“Fin a la barra libre de hipotecas”: dos expertos explican los cambios que vienen en 2026 si vas a comprar o vender casa

Las hipotecas sobre vivienda marcan récord en 15 años para un mes de julio.

El desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado inmobiliario español podría marcar un antes y un después en 2026, año en el que, según María Mato, directora de estudios de Fotocasa, “probablemente se superen los registros que teníamos en la anterior burbuja de 2007”. Así lo ha advertido en una conversación con Sergio Gutiérrez, cofundador de Excellence Circle y experto inmobiliario, que subraya que “si tienes que comprar o vender, no esperes y hazlo ahora”.

Durante años, España ha destacado en Europa por mantener “las hipotecas más baratas de toda Europa, con tipos por debajo del 2,7% por ciento”, ha explicado Mato en un video publicado en el perfil de TikTok de Gutiérrez (@sergioexcellencecircle). Esta situación, impulsada por la competencia bancaria, ha cambiado tras la estabilización de la política monetaria del Banco Central Europeo. La experta advierte de que “lo que vamos a dejar de ver es cómo los bancos entran en esa guerra hipotecaria tan feroz que tenían por intentar conseguir clientes”, un cambio que tendrá como consecuencia directa que “las hipotecas suban ligeramente”.

Las implicaciones de este giro afectan tanto a compradores como a vendedores. Gutiérrez señaló que “el que compra va a tener más complicado acceder a una buena hipoteca y no va a poder conseguir comprar un importe tan elevado, y el que vende no va a tener tantos postores que puedan comprar con hipoteca su vivienda”. La reducción de la accesibilidad al crédito, según ambos expertos, no impedirá que los precios continúen al alza. Mato también precisa que “aunque la demanda baje un poco, es tal el desequilibrio que hay con la oferta que los precios van a seguir subiendo”.

Los precios podrían superar los de la burbuja

El panorama descrito por Gutiérrez y Mato anticipa que 2026 será “el año de los precios máximos históricos”, con el mercado hipotecario alejándose de las condiciones “de barra libre” que marcaron la última década. La pregunta sobre si las hipotecas “subirán o bajarán” y cómo afectarán al precio de la vivienda permanece abierta, aunque ambos coinciden en que los cambios ya están en marcha y quienes planeen comprar o vender en el corto plazo deberán estar atentos a esta nueva dinámica.

FOTO DE ARCHIVO. Unos jóvenes pasan por delante de una inmobiliaria en Gernika-Lumo, País Vasco, España. 18 de enero de 2022. REUTERS/Vincent West

Estas declaraciones llegan poco después de conocerse las cifras de firma de hipotecas en octubre, cuando la reactivación del crédito ha alcanzado niveles que no se veían desde hace más de una década, con 52.198 préstamos constituidos sobre viviendas, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este volumen representa la cifra más alta desde septiembre de 2010 y supone 16 meses consecutivos de crecimiento, una tendencia que evidencia la recuperación del sector tras la inestabilidad financiera de años anteriores.

El mercado hipotecario bate récords

El aumento en el número de operaciones viene acompañado de un crecimiento notable en el capital prestado, que se elevó hasta 8.721 millones de euros, lo que supone un alza del 11%. Este incremento se explica, en parte, por el encarecimiento del importe medio de los préstamos, que alcanzó 167.080 euros, una subida interanual del 10,4%. Matos atribuyó este repunte al cambio de escenario monetario: “El actual contexto de política monetaria más flexible, que abarata el crédito y mejora las condiciones de financiación, ha reactivado la demanda de ese 21% de compradores que habían quedado fuera tras la subida previa de tipos”, explicó.

En cuanto a las condiciones de los nuevos préstamos, el interés medio aplicado a las hipotecas constituidas sobre viviendas se situó en 2,81%, el nivel más bajo desde 2023, y el plazo de amortización medio se mantuvo en 26 años.