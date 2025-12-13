Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda y suelo, echa a andar

Madrid, 13 dic (EFECOM).- La nueva empresa pública de vivienda y suelo, la recién bautizada como Casa 47, ha echado a andar una vez aprobada la transformación de la antigua Sepes y, bajo la presidencia de Leire Iglesias, se prevé con ella una inversión de 13.000 millones de euros en diez años.

Un año después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la creación de una gran empresa pública de vivienda, el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el real decreto que modifica el estatuto de Sepes para transformar su nombre y adaptar su organización a la nueva Casa 47, que hace alusión al artículo 47 de la Constitución, que recoge el derecho a una vivienda digna.

Para evaluar el proceso de adjudicación, la demanda y el perfil de los solicitantes y con el objetivo de "afinarlo al máximo" para cuando empiecen a entrar los grandes lotes de viviendas el año que viene, el Gobierno ha anunciado que, antes de Navidad, publicará una convocatoria piloto con 171 viviendas en alquiler asequible situadas en la zona valenciana afectada por la dana, en Vigo y en Mieres (Asturias).

De hecho, durante la presentación oficial de Casa 47, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció que se va a lanzar próximamente una oferta pública de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda.

La nueva empresa, que nace bajo el germen de Sepes, pasa a actuar como una entidad estatal de vivienda, asumiendo la urbanización, construcción y gestión del parque público de vivienda estatal.

Se mantiene la naturaleza jurídica de entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Vivienda y pasa a estar presidida por Leire Iglesias, anterior directora general de Sepes.

La cartera de Casa 47 se nutre de la construcción propia y de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior; o de Sareb, que traspasará 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas.

Como parte de este proceso, incorporará a su patrimonio ocho instalaciones y terrenos penitenciarios, entre ellos los de la antigua cárcel de Carabanchel (Madrid), para hacer 1.332 nuevas viviendas protegidas y asequibles.

La nueva gran empresa estatal confía en lanzar "grandes paquetes" de vivienda todos los trimestres a partir de 2026.

Para ello, se habilitará el próximo año un portal online en el que se podrán consultar las promociones disponibles, los requisitos y formalizar las solicitudes de vivienda.

Los contratos de alquiler que firme Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas siempre que se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso a la vivienda (una primera fase con un contrato de 14 años y una segunda con prórrogas automáticas de 7 años).

El precio se fijará de acuerdo a criterios de asequibilidad y tendrá un tope por comunidades autónomas de forma que ningún alquiler pueda sobrepasar el 30 % de la renta media del territorio.

Casa 47 busca dirigirse al 60 % de la población que cobra rentas entre 2 y 7,5 veces el IPREM (índice de referencia para subvenciones y ayudas). A las inferiores se les apoya a través de la vivienda social.

Con esta empresa pública de vivienda, que en lo que va de año ha licitado la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas, el Ejecutivo quiere elevar el parque público hasta los estándares europeos del 8 % y blindarlo para siempre. EFECOM