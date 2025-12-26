Investigadores del CSIC descubren en el ajo compuestos que logran retrasar el envejecimiento en ratones (Europa Press)

Existe cierta obsesión por la idea de vivir “para siempre”, o por lo menos durante más tiempo que el que ya se hace. En realidad podría decirse que la fijación es por la muerte y que viene del rechazo que gran parte de la población puede llegar a sentir hacia el hecho de que la vida se tiene que acabar en algún momento y que no parece que haya mucho que hacer al respecto.

No debería sorprender a nadie que texto el literario más antiguo que se conserva - la Epopeya de Gilgamesh, una épica acadia cuyas primeras versiones datan de en torno al 2.500-2.000 a.e.C. - trate precisamente sobre esto: Gilgamesh, en duelo por la muerte de su amigo Enkidu, emprende una búsqueda de la inmortalidad que le lleva hasta el inframundo y de vuelta.

Tampoco debería sorprender, entonces, que a día de hoy existan numerosas iniciativas, científicas o no tanto, cuyo objetivo es precisamente el de alargar la esperanza de vida. Gran variedad, de hecho: desde Anatoli Brouchkov, un criogeólogo ruso que se inocula a sí mismo con una bacteria que encontró en el permafrost siberiano; hasta Bryan Johnson, un empresario estadounidense que se inyectó el plasma sanguíneo de su propio hijo y consume 5 gramos de psilocibina un domingo de cada mes con ese mismo fin.

A lo mejor no hace falta hacer nada tan drástico: parece ser, según investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que el ajo tiene propiedades que alargan la vida. En ratones, al menos.

El ajo tiene propiedades que podrían alargar la vida (en ratones, de momento)

El equipo de investigación ha demostrado que los compuestos presentes en el ajo retrasan efectos negativos del envejecimiento y aumentan la esperanza y calidad de vida en ratones macho, tanto jóvenes como de edad avanzada. Así lo han detallado los autores del trabajo, que cuenta con la colaboración de varias instituciones españolas y estadounidenses y cuyos resultados abren nuevas líneas de investigación sobre el envejecimiento saludable.

El grupo, que integra a especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de la Grasa (IG-CSIC), el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF, CSIC-US), el Centro de Investigación Príncipe Felipe, el servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen del Rocío, la Cleveland Clinic y el área de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas del CIBER, se ha centrado en los dialil sulfurados, compuestos orgánicos de azufre presentes de manera natural en el ajo y, en menor proporción, en otras hortalizas de la familia Allium como la cebolla o el puerro.

Las pruebas en animales han revelado que añadir estos compuestos a la dieta produce mejoras en la función de la insulina y en los mecanismos de señalización celular implicados en el envejecimiento. María Ángeles Cáliz Molina, primera autora del trabajo e investigadora del CSIC en CABIMER, afirma: “Lo que hemos visto es que estos compuestos provocan cambios en los mecanismos que modulan varias de las rutas biológicas involucradas en la progresión del envejecimiento. La evidencia nos dice que estos mecanismos, presentes tanto en animales como en humanos, son clave para vivir más tiempo y con una mejor calidad de vida, aunque es necesario seguir investigando antes de extrapolar estos resultados a personas”.

Este es el alimento que tienes que evitar para la longevidad

Los efectos positivos observados en los ratones incluyen mejoras en alteraciones propias de enfermedades neurodegenerativas, musculoesqueléticas y metabólicas, como el alzhéimer, la sarcopenia y la diabetes tipo 2, todas de las cuales aparecen con mayor frecuencia con la edad.

Sobre ese punto, Alejandro Martín-Montalvo (científico del CSIC y responsable del grupo de investigación en CABIMER) manifiesta: “El desarrollo de terapias destinadas a retrasar o evitar la aparición de enfermedades crónicas asociadas a la edad se ha convertido en una prioridad global. La capacidad de estos compuestos para modular aspectos relevantes de estas enfermedades nos anima a seguir nuestras investigaciones”. El estudio da especial relevancia a la regulación de la metainflamación, un estado de inflamación crónica de bajo grado que se relaciona con alteraciones metabólicas como la obesidad y la hiperglucemia.

Alejandro Martín-Montalvo destaca que “los resultados son prometedores y el hecho de que se trate de compuestos de origen natural que ya forman parte de la dieta es un punto a su favor, pero aún tenemos mucho trabajo por delante para llegar a conocer el potencial real de estos compuestos en la mejora de la salud humana. Es necesario seguir investigando, tanto en modelos animales como en humanos, antes de poder recomendar su uso”.

El ajo, al igual que la cebolla, libera dialil sulfurados cuando se parte o mastica. Estas moléculas actúan como antioxidantes que protegen a las células frente al daño causado por los radicales libres e inducen la producción de sulfuro de hidrógeno, un transmisor biológico que funciona como interruptor de procesos relacionados con el envejecimiento.

Martín-Montalvo, que también pertenece al área de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas del CIBER, apunta: “Conocíamos la importancia de estas rutas para la longevidad, pero no sabíamos el efecto de inducir este transmisor en mamíferos. Con este estudio demostramos que, al menos en ratones, podemos usar estos compuestos para potenciar estos mecanismos y mejorar tanto la esperanza como la calidad de vida”.

Aunque los trabajos principales se han realizado en animales, los investigadores han incluido también un estudio observacional en humanos, en colaboración con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Esta parte del estudio detectó que las personas con mayor fuerza muscular, mejor perfil de triglicéridos y menos probabilidades de sufrir alteraciones neurocognitivas presentaban, precisamente, activados algunos de los mecanismos sobre los que actúan los compuestos del ajo.