España

Este error a la hora de descongelar las gambas puede poner en riesgo la salud: “El marisco nunca lo podemos dejar en la nevera”

Descongelar el marisco de forma inadecuada puede provocar la proliferación de bacterias y desencadenar una intoxicación alimentaria

Guardar
Descongelar el marisco de forma
Descongelar el marisco de forma inadecuada puede provocar la proliferación de bacterias (AdobeStock)

Después de una celebración en familia, como estas pasadas comidas de Nochebuena y Navidad, los congeladores de muchos hogares españoles contienen sobras. Entre ellas no faltan las gambas, los gambones y los langostinos, que esperan pacientes a que se les saque para volver a sus protagonistas en las mesas.

Todos los productos deben seguir un proceso correcto de descongelación para evitar la proliferación de bacterias, pero en el caso del marisco se debe tener especial cuidado para que siga siendo seguro su consumo y mantenga su color, sabor y textura.

Algunas pescaderías explican que “el marisco nunca lo podemos dejar en la nevera”, porque las gambas, que se congelan en bloque, se descomponen y se vuelven negras. Mari, pescadera en el Mercado de abastos de Verónicas de Murcia, recomienda sacar las gambas del congelador horas antes y dejarlas metidas en una tarrina con agua fría y un poco de sal. “La sal hace que el marisco no coja el sabor del agua dulce y se endurezca”, por lo que ayuda a que salga blanco.

En ese mismo agua y sal, la pescadera aconseja añadir trozos de limón. “La gamba veréis que se va a empezar a soltar en muy poco tiempo, a lo mejor en media hora. Si son cigalas, puede ser que tarde más”. Una vez estén descongeladas, se les pasa un papel absorbente y ya estarían aptas para comerlas.

Para algunos pescaderos, esta es la mejor manera de descongelar el marisco para que se pueda “consumir exactamente igual que cuando lo compraste”. “Os puedo asegurar que no vais a fallar y que el marisco va a aparecer como el primer día”, enfatiza Mari.

Cómo descongelar las gambas ya cocidas

Descongelar de forma incorrecta el marisco no solo perjudica su aspecto, su sabor y su textura, puesto que puede suponer un riesgo para la salud. Cuando el cambio de temperatura se realiza de forma brusca o de manera inadecuada, las bacterias pueden multiplicarse rápidamente y provocar una intoxicación alimentaria.

Más allá de la forma de descongelar las gambas, los gambones o los langostinos, es importante tener en cuenta si el producto es crudo o si lleva cáscara. Si es crudo y tiene cáscara, podemos hacerlo como recomendaba la pescado: colocándolo en agua fría con sal unos minutos que pierda la textura congelada.

No obstante, si las gambas no llevan cáscara o si están ya cocidas, el proceso de descongelado varía. En este caso, desde La Sirena recomiendan colocarlo sobre un recipiente con rejilla y dejarlo en la nevera unas horas antes. "Los jugos que suelta quedarán recogidos en el recipiente y el marisco se mantendrá perfecto".

Receta fácil de salpicón de marisco, un entrante fresco y saludable.

Beneficios para la salud de las gambas y langostinos

Desde el punto de vista nutricional, ambos destacan por su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico. Esto significa que aportan aminoácidos esenciales necesarios para el mantenimiento de los tejidos, la masa muscular y numerosas funciones metabólicas. Además, se trata de proteínas magras, ya que las gambas y los langostinos contienen poca grasa total, lo que los convierte en una opción interesante para dietas de control de peso o planes alimentarios saludables.

A pesar de su bajo contenido graso, tanto langostinos como gambas aportan ácidos grasos omega-3, conocidos por su efecto protector sobre la salud cardiovascular. Estos lípidos ayudan a reducir la inflamación, contribuyen al buen funcionamiento del corazón y se asocian con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. En un contexto en el que muchas dietas son deficitarias en omega-3, estos mariscos pueden ser un complemento valioso.

Temas Relacionados

GambasMariscoIntoxicación alimentariaBacteriasAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Dos detenidos en La Palma por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución coactiva con ánimo de lucro

Dos víctimas pudieron huir del piso céntrico en el cual eran obligadas a ejercer la prostitución bajo amenazas y coacciones por parte de sus captores, un hombre y una mujer de 29 y 31 años, respectivamente

Dos detenidos en La Palma

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Sorteo 3 Super

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas del

Obligan a un jubilado a gastarse 320 euros por un seto tras una disputa con su vecino: “Podríamos haberlo hablado”

Clive Patterson se vio obligado a podar un seto de su jardín por la denuncia anónima de un vecino

Obligan a un jubilado a

El rey Harald de Noruega y la princesa Mette-Marit hacen frente a la polémica por el caso de Marius Borg: “Me molesta que critiquen cómo lo hemos gestionado”

Los ‘royals’ noruegos no han podido evitar hacer alusión a una de las grandes polémicas que han marcado el 2025 de la Casa Real Noruega

El rey Harald de Noruega
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 diciembre

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 26 diciembre

La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”