El chef Jordi Cruz explica por qué la mayoría de la gente “no sabe hacer hamburguesas de forma segura”: esta es la forma correcta

En las hamburguesas, al ser carne picada, las bacterias se reparten por toda el trozo y resulta más difícil matarlas

La hamburguesa mal cocinada puede
La hamburguesa mal cocinada puede tener bacterias como la salmonella

La hamburguesa ha dejado de ser un simple sinónimo de comida rápida para convertirse en una experiencia culinaria de primer nivel, presente en las cartas de los mejores restaurantes. Sin embargo, mal cocinada puede suponer algunos peligros que te pueden llevar a la muerte si se dan las peores condiciones posibles.

Por ello, es una cuestión de salud. El síndrome de Alfa-Gal produce alergia sobre la carne roja y ya ha provocado algún muerto. Se puede contraer a través de una picadura de garrapata estrella solitaria en Estados Unidos u otros tipos en regiones de Europa, Australia, Asia, Sudáfrica, y América del Sur y Central. Además de productos cárnicas, también puede causar reacciones a otros alimentos derivados de mamíferos, como lácteos o gelatina.

Jordi Cruz es uno de los cocineros más famosos de todo el país. Su restaurante ABaC de Barcelona cuenta con tres estrellas Michelin y es parte del jurado de Masterchef, programa de cocina que ha sido un furor por su formato. Se ha ganado la fama de todo el mundo hispano y gran reputación en la cocina. Para fortalecer su imagen cuenta con Tiktok donde hace contenido variado.

¿Por qué la hamburguesa no es un filete?

Desde la visión científica también puede explicar por qué esta carne no es como otra cualquiera. Por su parte, las bacterias potenciales del solomillo están limitadas a la superficie. A su vez, Jordi Cruz explica que “la estructura muscular interna es estéril por naturaleza”. Por eso cuando la carne toca la plancha a alta temperatura, sucede que cambia la estructura de las proteínas al momento y elimina de forma radical las bacterias y gérmenes. Y el interior queda rosado sin generar ningún peligro a la seguridad alimentaria.

En una hamburguesa, el escenario cambia por completo. “Al picar la carne, rompemos la estructura muscular y redistribuimos cualquier bacteria presente por todo el volumen del producto. Así, lo que antes estaba fuera, ahora está dentro y mezclado con cada fibra”, educa Jordi Cruz. Para terminar de matar a las bacterias, es cuándo tiene que estar a 70º la plancha. “Esa es la temperatura a la que se garantiza la inactivación térmica de patógenos como E. coli o Salmonella cuando están dispersos en el interior. , termina de decir el cocinero de referencia.

Primer caso de muerte por alergia a la carne roja

Es el caso de un piloto de Nueva Jersey de 47 años, que ha muerto por el síndrome alfa-gal, una alergia grave a las carnes rojas transmitida por garrapatas. El piloto comió una hamburguesa en una barbacoa familiar y se desencadenó la tragedia. Horas después se encontraba inconsciente en el baño de su casa. En otro caso, el mismo hombre experimentó dolor abdominal, vómitos y diarrea tras cenar carne. El hecho lo vinculó con una indisposición.

Muchas veces al cocinar la carne pierde jugos y textura. Un experto ofrece un consejo esencial para mejorar su preparación (Podcast generado con IA)

Las autopsias confirmaron el diagnóstico del síndrome alfa-gal. Este se apoya en detectar anticuerpos, demora de los síntomas y antecedente a exponerse a animales. Con esta sintomatología, los pacientes afectados no pueden consumir carne roja en el futuro, pero sí toleran aves y pescado. En conclusión, cocinar bien la comida es una forma de prevenir enfermedads.

