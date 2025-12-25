Las películas de Navidad también se leen: por qué los romances navideños viven un gran fenómeno editorial

Cameron Diaz en una escena de 'The Holiday'

Cada año que Mariah Carey inaugura la Navidad el 1 de noviembre con su “It’s tiiiiiiiiiiiime” (¿es David Bisbal su homólogo español?) deja la puerta abierta no solo a la legalidad de empezar a escuchar villancicos, sino a ver Love Actually y similares hasta que los Reyes Magos dan por clausurada la temporada navideña. Sin embargo, temáticas como las que plantea la cinta coral dirigida por Richard Curtis ya no solo se ven, también pueden leerse.

Un paseo por las librerías y grandes establecimientos es lo más parecido a una visita a Navidecor. En los dos últimos años la autora superventas de chick-lit Cherry Chic (Málaga, 1985) ha publicado tres libros de este género: Imperfectas Navidades (2023), Inesperadas Navidades (2024) y este noviembre Cuatro destinos y una Nochebuena (2025). Lo mismo que la best-seller de romántica y erótica Megan Maxwell (Núremberg, 1965), cuya 62ª publicación ha sido Ande, ande, ande, la Mari Morena, también a mediados de noviembre. El año pasado ya se estrenó en el género con Una Navidad muy fun fun fun.

“Siempre había querido escribir un libro de Navidad, pero no pensé que pudiera gustar”, confiesa por teléfono Maxwell a Infobae España, cuyo nombre completo es María del Carmen Rodríguez. El éxito del primero el año pasado fue tal que decidió apostar por un segundo. “Libros de Navidad siempre han habido, pero pasaban sin más”, explica, pese a reconocer que ha habido un auge en los últimos años. “Nos fijábamos muchísimo más en las películas, pero esto ha sido algo que ha llegado para quedarse”, afirma.

Libros como los de Maxwell o los de Cherry Chic son solo algunos de los títulos que copan las estanterías este invierno. Este 2025, la lista se ha duplicado. Así lo certifica Jano Iglesias (@caosliterario), que en sus redes sociales recoge las novedades editoriales mensualmente y asegura “una demanda bastante notable”. En octubre, apuntó unos 50 títulos ambientados en Navidad que se publicaban a finales de este año. “Noto que cada vez hay más ganas de comenzar antes a leerlos. Algunas editoriales han adelantado sus publicaciones incluso a finales de septiembre o comienzos de octubre”, apunta.

Para Mercedes Viana, creadora de contenido literario en TikTok (@mercedessbookss), el fenómeno responde también a una anticipación cada vez más temprana del espíritu navideño. “Desde octubre ya hay unas ganas generalizadas de ‘época navideña’”, asegura. Las editoriales lo saben y han reforzado sus apuestas: “En cada Navidad pueden salir perfectamente 20 libros navideños y todos se leen. Siempre hay reseñas de todos”, afirma. Una estrategia que, lejos de saturar, parece alimentar la sensación de evento: “Es un acierto, porque en esta época es lo que apetece”.

La herencia estadounidense y el efecto BookTok

Maxwell coincide con las expertas consultadas por Infobae España con que el auge en España comenzó especialmente hace dos años y que la tendencia viene del país norteamericano, influenciada por TikTok -y el fenómeno BookTok, nacido en plena pandemia, donde creadores de contenido hablan sobre libros- y su nueva manera de publicitar y consumir ficción. “Todo lo que viene de Estados Unidos al final, nosotros y el resto del mundo, terminamos haciéndolo. En América hay cientos de miles de libros de Navidad; en España había muy pocos”, señala la autora de Ande, ande, ande, la Mari Morena. Con esto coincide la escritora, editora y creadora de contenido Alba Cargol, que apunta a un crecimiento acelerado tanto en producción como en demanda. “Es una tendencia muy influenciada por lo que lleva años funcionando en Estados Unidos y que, sobre todo, del año pasado a este se ha hecho mucho más visible, especialmente dentro del género romántico”, apunta.

De hecho, basta con echar un ojo a la lista Christmas Romance Books de la red social Goodreads, que permite calificar, reseñar y hacer listas de libros: entre los 50 títulos más populares del subgénero, los años de publicación se concentran claramente en la última década. En el top 50, la fecha media de publicación gira en torno a 2021, aunque si el histórico se amplía, los títulos más populares van de 1992 a 2025. Un dato que confirma que, aunque la narrativa navideña lleva décadas funcionando, su versión romántica vive ahora su momento de mayor efervescencia.

Parte de ese impulso no se explica solo desde el mundo editorial. La popularidad del romance navideño ha crecido en paralelo a su trasvase constante al audiovisual, un terreno en el que estas historias llevan años encontrando un público fiel. Más allá de las incontables adaptaciones de A Christmas Carol (1843) de Charles Dickens, el vínculo entre literatura romántica y la pantalla es cada vez más fino. Títulos como El cuaderno de desafíos de Dash & Lily (2010), convertido en serie por Netflix en noviembre de 2020 y cuyo libro fue publicado en nuestro país unos meses antes; o Let It Snow (2008), adaptada como película coral navideña en 2019, muestran cómo el espíritu feel good que se tiene por tradición consumir frente a la tele también se busca en forma de libro. Pero ahora, como explica Cargol, “se ha apostado de forma muy clara por historias de este tipo escritas por autoras y autores nacionales”.

A ello se suma el efecto de las redes sociales, especialmente TikTok, que no solo ha visibilizado estos libros, sino que ha reforzado una forma de leer asociada a las sensaciones que trae cada estación del año. “Cada vez hay más lector estacional”, apunta Marta (@martaenlaluna), creadora de contenido en la red social china, para quien el fenómeno responde a un hábito cada vez más extendido: “En verano se leen libros veraniegos; en Navidad, libros navideños, igual que pasa con las películas”.

Y como no hay nada más estacional que un calendario de Adviento, en los últimos dos años ha proliferado este formato, que consiste en leer un capítulo al día hasta Navidad. “Se buscan experiencias más rituales y compartidas”, explica Alba Cargol. Un ejemplo claro es Un corazón por Navidad (2024), de la autora francesa Sophie Jomain. “Ayudó a que se entendiera el potencial de este tipo de propuestas”, añade. De hecho, este 2025 la autora ha publicado un nuevo romance de Adviento: Amigo invisible, y destacan otras propuestas en el mismo formato como Un amor de diciembre, de la autora bestseller en The New York Times, Lauren Asher; o Cuenta atrás para el amor, con 24 relatos de autores españoles.

Un Lexatin (en papel), por favor

“Más que cualquier otro género cinematográfico, las comedias románticas se perciben como algo personal. Son películas que la gente ve y vuelve a ver porque, en la mayoría de los casos, te hacen sentir bien. Te dan motivos para reír y te dan motivos para luchar. Las comedias románticas son, prácticamente por definición, un género esperanzador”, escribe Scott Meslow, escritor del libro From Hollywood with Love: The Rise and Fall (and Rise Again) of the Romantic Comedy (2022).

Lo mismo ocurre con las novelas del género. También con las de Navidad. Para Megan Maxwell “son como un Lexatin. Suelen ser libros muy agradables que te hacen pasar un bonito momento”. “Sabes cómo va a terminar, pero estás deseando ver cómo”, añade la autora. “Le hacen pasar un buen momento al lector y, sobre todo, le relajan”.

Esa búsqueda de consuelo también explica por qué el romance es el género dominante dentro de la narrativa navideña. “La Navidad se asocia al amor, a la familia, a lo bonito”, señala Maxwell. “Las películas de Navidad suelen girar en torno al romance, al amor y a la familia. Es unir esas cosas que son bonitas y trasladarlas a un libro: hacer que el lector disfrute de un romance amable y de una idea de familia que, por desgracia, no todo el mundo tiene”.