España

La Justicia reconoce la nacionalidad española a una venezolana por origen sefardí que presentó un certificado de un ex rabino de la comunidad judía de Madrid

En los informes presentados se acredita, además, que la solicitante “mantiene vivas las costumbres sefarditas” y conoce su historia y la de sus antepasados

Guardar
Los casos de personas descendientes
Los casos de personas descendientes de sefardíes expulsados de España que reclaman la nacionalidad española son habituales. (Montaje Infobae)

La Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido la nacionalidad española de a una mujer venezolana por su origen sefardí, tras revocar la resolución denegatoria dictada por el Ministerio de Justicia. El tribunal considera acreditados tanto el origen sefardí de la solicitante como su especial vinculación con España, conforme a los requisitos de la Ley 12/2015.

La decisión judicial supone la rectificación de la postura mantenida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que en octubre de 2023 había rechazado la solicitud de Mercedes al entender que la documentación aportada no era suficiente. Ahora, la Audiencia Provincial revoca la resolución administrativa y la sentencia de primera instancia, y reconoce que la demandante cumplió con las pruebas y documentos exigidos.

Los antecedentes del caso muestran un largo recorrido personal y documental. Mercedes, nacida en Caracas, inició el proceso presentando una amplia variedad de documentos ante la administración española. Entre ellos, destacan el certificado emitido por el presidente de la Asociación Israelita de Venezuela, avalado por la Federación de Comunidades Judías de España, y documentos que acreditan la legalidad y el reconocimiento institucional de dicha asociación en el país caribeño. La solicitante añadió pruebas como el acta de la Junta Directiva, la certificación de inscripción como institución religiosa, y certificados que acreditan la condición de autoridad rabínica de quien firmó su documentación.

Una larga lista de informes que acreditan su origen

A estas pruebas se sumaron un certificado de un ex rabino de la comunidad judía de Madrid, informes motivados sobre la genealogía y los apellidos de la apelante, y un exhaustivo estudio histórico-genealógico elaborado por un profesor universitario venezolano.

‘Ley de nietos’ en España: qué requisitos y documentos hay que tener para conseguir la nacionalidad siendo extranjero.

El expediente incluyó también la partida de nacimiento y documentos que reflejan la inclusión de Mercedes en la Comunitat Jueva Bet Shalom de Catalunya, así como cartas que acreditan su apoyo al Instituto Cervantes de Nueva York y su aportación a la vida cultural judía. En los informes presentados se afirma, además, que la requirente “mantiene vivas las costumbres sefarditas” y conoce su historia y la de sus antepasados. El tribunal valoró que la suma de estos elementos demuestra tanto la condición de sefardí originaria de la apelante como su especial vinculación con España.

El proceso judicial comenzó con la denegación administrativa por parte del Ministerio de Justicia el 16 de octubre de 2023. Mercedes impugnó esta decisión ante el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid, que desestimó su demanda. Posteriormente, interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que revisó la prueba aportada y concluyó que la solicitante sí cumplía los requisitos legales para obtener la nacionalidad.

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial establece que la resolución administrativa queda sin efecto y ordena a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública a conceder la nacionalidad a Mercedes como sefardí originaria de España. La resolución no impone costas en la alzada y advierte que no cabe recurso ordinario, aunque sí puede interponerse recurso extraordinario de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo si concurren los requisitos legales, en un plazo de veinte días desde la notificación.

Temas Relacionados

nacionalidad espanolaAudiencia ProvincialEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 5 de la Triplex

Un móvil nuevo bajo el árbol: consejos para un uso responsable del ‘smartphone’ en Navidad

Unicef recuerda la necesidad de un acompañamiento por parte de los adultos y de la importancia de la desconexión digital

Un móvil nuevo bajo el

A nadie le amarga un dulce: la ciencia revela por qué siempre tenemos hueco para el postre

El estómago cuenta con una gran capacidad para adaptarse y estirarse sin provocar mayor presión interna

A nadie le amarga un

¿Un psicópata nace o se hace?: “Los datos sugieren un patrón”

La divulgadora de antropología Candela Antón da contexto sobre este intenso debate

¿Un psicópata nace o se

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 25 de diciembre

El precio de las gasolinas se modifica diariamente

La gasolina más barata y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El discurso del rey Felipe

El discurso del rey Felipe VI de Navidad en 10 frases: “¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?"

La referencia del rey Felipe a los altos precios de la vivienda, a la inteligencia artificial y a la dignidad humana

El rey Felipe recuerda que la convivencia “no es un legado imperecedero” y alerta de una “inquietante crisis de confianza” en su discurso de Navidad

La Justicia corrige el testamento de unos padres que sostenían que su hija ya había heredado en vida y no le correspondía la legítima: no existe prueba de ello

Un policía consigue que la Justicia reconozca su baja por ansiedad y depresión como accidente laboral: sitúa el origen de su enfermedad en el conflicto en el trabajo

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 25 de diciembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy jueves 25 de diciembre

Cuántos euros me dan por un dólar este 25 de diciembre

Cómo ha evolucionado el precio de compraventa de la vivienda en 2025: de los 5.114 €/m2 de Baleares a los 763 euros de Ciudad Real

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio