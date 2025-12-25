España

La apelación del Rey a la convivencia une a PSOE y PP y choca con la izquierda alternativa y el independentismo: “Un discurso vacío y alejado de la realidad de la gente”

El discurso del monarca, marcado por la memoria de la Transición y la defensa de las instituciones, cosecha aplausos de los grandes partidos y críticas de la izquierda alternativa y las fuerzas soberanistas

Guardar
El rey Felipe VI pronuncia
El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena en el que hace balance del año (EFE/Ballesteros)

Un año más, aunque con cambios significativos, Felipe VI protagonizó este 24 de diciembre el tradicional mensaje de Navidad. Lo hizo de pie, con traje azul marino y en una intervención más breve de lo habitual —apenas nueve minutos— desde el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, un escenario elegido expresamente cuando se cumplen cuarenta años de la firma del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas y medio siglo desde el inicio de la Transición democrática, dos hitos que el monarca quiso situar como referencias históricas del presente.

En este marco, Felipe VI articuló su discurso en torno a tres grandes ideas: la necesidad de preservar la convivencia democrática, el llamamiento al compromiso colectivo y la confianza en el futuro. Reivindicó la Transición como un ejercicio de responsabilidad compartida, defendió la Constitución de 1978 como el marco común que permitió edificar el “vivir juntos” y destacó la integración europea como motor decisivo de modernización.

Al mismo tiempo, introdujo una mirada social muy directa: alertó sobre el aumento del coste de la vida, las dificultades de acceso a la vivienda —especialmente entre los jóvenes— y las incertidumbres derivadas de los cambios tecnológicos, apelando a la ejemplaridad de los poderes públicos, a la empatía y a situar en el centro a los más vulnerables. Recordó que la convivencia es una construcción “frágil”, que exige cuidado permanente, y cerró con un mensaje de confianza: “Somos un gran país”, antes de felicitar la Navidad en todas las lenguas cooficiales.

El PSOE celebra la orientación del discurso y destaca su defensa de la convivencia

El PSOE recibió el discurso con satisfacción y con un respaldo explícito a los ejes marcados por el Rey. La presidenta del partido, Cristina Narbona, celebró el llamamiento a la convivencia y al diálogo y destacó que Felipe VI situara la defensa de las instituciones en el corazón del mensaje, como condición imprescindible para preservar el bien común. Los socialistas remarcan que el monarca acertó al advertir de cómo los extremismos y populismos se alimentan de la desconfianza y encuentran terreno en un contexto de desigualdades y desinformación, dos factores que, sostienen, preocupan y condicionan a la ciudadanía.

Narbona puso en valor que el Rey reivindicara la Transición como un ejemplo histórico de voluntad compartida entre fuerzas políticas muy diferentes, que supieron anteponer el interés general y que siguen siendo referencia para el presente. También destacó su defensa de los valores constitucionales y europeos, recordando que ambos marcos han permitido consolidar derechos, libertades y pluralismo, así como abrir España al exterior y sostener avances económicos y sociales.

El PSOE aseguró que está comprometido con la integridad institucional y con garantizar “la máxima ejemplaridad en la acción pública”. En el plano más social, el partido se alineó con las preocupaciones mencionadas por el monarca: vivienda, coste de la vida, emergencias climáticas y retos tecnológicos, y reivindicó su trabajo para afrontar estos desafíos. Narbona subrayó además la importancia de la corresponsabilidad entre todas las administraciones en un país descentralizado como España, al tiempo que expresó confianza en la capacidad de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, para seguir construyendo convivencia democrática y una prosperidad más justa y compartida.

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estrecha la mano del Rey Felipe VI (Europa Press)

El PP “asume como propio” el mensaje

Desde el Partido Popular, la reacción fue igualmente clara y contundente. El secretario general, Miguel Tellado, calificó el discurso de “oportuno, sereno y profundamente necesario”, y destacó que Felipe VI volvió a demostrar, a su juicio, su compromiso con los problemas reales de la gente al hablar no solo de convivencia democrática, sino también de vivienda, coste de la vida, conciliación y revolución tecnológica. Para los populares, esa doble dimensión, institucional y social, refuerza la autoridad y utilidad del mensaje.

Tellado insistió en que el Rey situó la convivencia democrática como el gran patrimonio común de los españoles y recordó el esfuerzo de las generaciones que protagonizaron la Transición, así como la importancia de la pertenencia a la Unión Europea. A su entender, todos los avances de estas décadas descansan sobre esos pilares y la gran misión colectiva del presente es preservarlos, reforzar la confianza en las instituciones y evitar que extremismos y populismos determinen el rumbo del país.

“El PP asume este mensaje como propio”, afirmó, asegurando que la formación se siente plenamente identificada con él y que trabajará para restaurar la confianza institucional, garantizar la convivencia y construir “una España de todos y para todos”, sin muros ni divisiones permanentes. Alberto Núñez Feijóo reforzó esa posición al suscribir públicamente las palabras del Rey, defender la convivencia y reivindicar la Constitución y Europa como garantes de libertad y prosperidad.

Sumar, IU y Podemos denuncian falta de compromiso y desconexión con los problemas materiales

La lectura fue muy distinta en el espacio de la izquierda alternativa. Desde Sumar, la portavoz del grupo parlamentario, Verónica Martínez Barbero, calificó el mensaje de “decepcionante” y criticó lo que considera una “falta de compromiso” del monarca y su negativa a “tomar partido” ante problemas estructurales como la desigualdad, la precariedad laboral o la crisis de la vivienda. A su juicio, no basta con exaltar el pasado cuando Europa atraviesa un momento decisivo y se viven situaciones internacionales de extrema gravedad. “La democracia se defiende garantizando derechos aquí y ahora”, afirmó, lamentando además el silencio sobre cuestiones como el avance del “trumpismo” en Europa o la situación en Palestina.

Más dura fue la valoración de Izquierda Unida. Su coordinador general, Antonio Maíllo, habló de un “preocupante distanciamiento” entre el discurso del monarca y la realidad de la mayoría social. Criticó que, mientras miles de personas sostienen su vida con esfuerzo, precariedad y escaso reconocimiento, el Rey se limitara —según su interpretación— a una enumeración superficial de problemas, sin concretar ni abordar sus causas. Maíllo reprochó que el mensaje destacara “más por lo que no dice que por lo que dice”, echando en falta referencias claras a la crisis económica, a la situación de la sanidad y la educación públicas o a la violencia de género.

Podemos fue aún más frontal en su crítica. La secretaria de Derecho a la Vivienda, Lucía Muñoz, consideró el discurso “vacío” y ejemplo de “lo lejos que le queda a la Casa Real la realidad de la gente trabajadora”. Denunció que Felipe VI pida reducir la crispación mientras ignora —dijo— que esa tensión nace de desigualdades crecientes que afectan precisamente a los más vulnerables. Muñoz acusó al monarca de “sumarse a la antipolítica” y de construir un relato “tramposo” sobre convivencia y concordia, equiparando, según su denuncia, víctimas y victimarios, fascistas y antifascistas, racistas y antirracistas, machistas y feministas. La dirigente de Podemos lamentó además la ausencia de referencias al rearme europeo, a la situación en Palestina, al auge de la extrema derecha o al movimiento feminista, y criticó que no hubiera una mención clara a la dictadura franquista.

Felipe VI pronuncia su tradicional discurso de Nochebuena

Del rechazo frontal del independentismo a la llamada a bajar la crispación

Las reacciones del resto de fuerzas completaron un panorama político muy amplio. EH Bildu anunció que no valoraría el discurso porque “las vascas y los vascos no tenemos Rey”, calificando a Felipe VI como heredero de un legado “franquista y reaccionario”. En Cataluña, dirigentes de Junts, ERC y la CUP cuestionaron la credibilidad del monarca para pedir moderación y fin de los extremismos, recordando su intervención tras el 1-O y acusándole de haber actuado entonces como factor de confrontación. Desde Galicia, el BNG interpretó el mensaje como prueba de una Monarquía alejada de las preocupaciones reales, centrada —a su juicio— en una visión complaciente de la Transición y la Constitución. En una posición distinta se situó Coalición Canaria, que valoró el llamamiento del Rey a rebajar la crispación política, recuperar la confianza ciudadana y evitar privilegios territoriales, defendiendo acuerdos útiles, centrados en las personas y en la cohesión territorial.

Temas Relacionados

Rey Felipe VIFelipe VIPSOEPPPartido PopularSumarIndependentismoPodemosPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex

Una mujer despedida antes de las fiestas y con cinco hijos cuenta su historia: “Dependen de mis ingresos, intento no entrar en pánico”

Ahora trabaja como suplente en una biblioteca y busca “explorar lo que realmente quiere hacer”

Una mujer despedida antes de

Salario de 30000 euros y alojamiento gratuito: así es el trabajo que ofrecen en una isla desierta de Escocia

La organización Scottish Wildlife Trust busca un guardabosques para la isla Handa, un entorno aislado donde la convivencia, el monitoreo de fauna y la autosuficiencia son parte del desafío

Salario de 30000 euros y

La Audiencia Nacional rechaza que un ciudadano marroquí mantenga la autorización para trabajar en España mientras recurre la denegación de su asilo

El solicitante había fundamentado su petición en un presunto temor de persecución en su país de origen por razón de su orientación sexual, alegando que su regreso a Marruecos podría situarle en una posición de riesgo

La Audiencia Nacional rechaza que

El ADN de la momia de Ötzi, el famoso Hombre de Hielo, revela que tenía el virus del papiloma humano

Una nueva investigación demuestra que Homo sapiens ha convivido con el VPH desde los orígenes de su existencia

El ADN de la momia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza que

La Audiencia Nacional rechaza que un ciudadano marroquí mantenga la autorización para trabajar en España mientras recurre la denegación de su asilo

Los temas que Felipe VI se dejó en el tintero en su discurso de Navidad: los incendios, la violencia machista o la guerra en Ucrania

La Justicia niega la incapacidad permanente de un panadero y albañil con importantes problemas de visión: “Conserva capacidad funcional para desarrollar su trabajo”

La Justicia reconoce la nacionalidad española a una venezolana por origen sefardí que presentó un certificado de un ex rabino de la comunidad judía de Madrid

El discurso del rey Felipe VI de Navidad en 10 frases: “¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?"

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Salario de 30000 euros y alojamiento gratuito: así es el trabajo que ofrecen en una isla desierta de Escocia

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la luz para este 25 de diciembre

Dónde comprar Lotería del Niño 2026

DEPORTES

El jefe de Alpine, Flavio

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”