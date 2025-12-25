Turull (Junts) critica que el Rey apele contra extremismos porque le ve a él como "el más radical"

Durante la ofrenda anual celebrada en el cementerio de Montjuïc ante la tumba de Francesc Macià, Jordi Turull lanzó un llamamiento a la unidad del independentismo, asegurando que la situación actual de las instituciones españolas permite al movimiento independentista buscar mayores avances para Cataluña. De acuerdo con El Periódico, el secretario general de Junts subrayó lo que considera un pronunciado debilitamiento de los organismos estatales, entre ellos el Gobierno y el Poder Judicial, situación que, a su juicio, abre una oportunidad política para quienes defienden la autodeterminación catalana.

La repercusión de este acto vino marcada por la reacción de Turull a las recientes declaraciones del rey Felipe VI, quien, en su tradicional mensaje navideño, pidió evitar “extremismos, radicalismos y populismos”. El dirigente de Junts cuestionó la legitimidad del monarca para emitir tales advertencias y calificó de “surrealista” que Felipe VI haga ese tipo de llamamientos mientras, según sus propias palabras, ha actuado de manera radical ante los intentos de la sociedad catalana de expresar su voluntad en las urnas. Esta afirmación hace referencia directa a la respuesta institucional tras el referéndum del 1 de octubre de 2017. El secretario de Junts consideró que el rey fue quien “más ha contribuido a la crispación y al extremismo contra la convivencia democrática” durante ese periodo, un señalamiento que, según reportó El Periódico, busca destacar contradicciones en el discurso del jefe del Estado.

En sus declaraciones, Turull afirmó explícitamente que Felipe VI apoyó con su discurso la acción judicial posterior al 1-O, conocido mediáticamente como el ‘a por ellos’ en referencia al llamado a la respuesta estatal frente al proceso independentista. “Felipe VI tiene credibilidad cero”, sostuvo el dirigente según publicó El Periódico, recriminándole que, bajo su interpretación, carece de autoridad moral para advertir sobre radicalismos.

Dentro del contexto de la tradicional ofrenda en memoria de Macià —presidente republicano y figura simbólica del catalanismo— Turull destacó la intención de Junts de mantener un enfoque político basado en el legado de líderes históricos y figuras como el lingüista Pompeu Fabra. El medio El Periódico consignó que Turull enfatizó la dignidad y el compromiso de su formación con esos referentes, de cara a los desafíos que enfrentan las instituciones catalanas.

En lo referente a la coyuntura política estatal, Turull hizo hincapié en la percepción de un deterioro multisectorial dentro de los órganos centrales del Estado. Según manifestó y recogió El Periódico, este momento institucional, caracterizado por lo que ve como una merma de legitimidad y capacidades en el Gobierno y el Poder Judicial, debe ser aprovechado por el independentismo catalán para alcanzar sus objetivos más ambiciosos. Llamó a “lograr el máximo para Catalunya”, insistiendo en la necesidad de estrategias comunes y coordinación entre las fuerzas soberanistas.

La intervención de Turull se inscribe en la atmósfera de tensión recurrente entre los posicionamientos de la Casa Real respecto a la unidad territorial y las demandas del sector secesionista. Tal como relató El Periódico, el contexto escogido para estas manifestaciones —la tradicional cita ante la tumba de Macià— refuerza el peso simbólico de los mensajes transmitidos por Junts, que centra su discurso en la reivindicación democrática y el cuestionamiento de la autoridad actual del Estado en los asuntos catalanes.

El mensaje de Navidad del rey, según publicó El Periódico, pretendía aludir a la necesidad de preservar la estabilidad y el consenso político, aunque la respuesta de dirigentes independentistas como Turull indica la persistencia de las discrepancias sobre el rumbo institucional de España y el papel de la monarquía en relación con los episodios recientes en Cataluña.