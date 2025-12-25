PSOE comparte la llamada a la corresponsabilidad del Rey y se muestra "comprometido con la máxima ejemplaridad"

En un contexto de incertidumbre internacional y desafíos tanto económicos como sociales, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, enfatizó la importancia de centrarse en quienes se encuentran en situaciones vulnerables en España, en respuesta al mensaje de Navidad de Felipe VI. Narbona subrayó la necesidad de abordar asuntos clave como el acceso a la vivienda, el aumento del coste de la vida, las transformaciones derivadas de los cambios tecnológicos y la gestión eficaz de las emergencias climáticas. De acuerdo con el medio de comunicación que difundió estas declaraciones, el PSOE sostuvo que estos son los principales desafíos a los que se enfrentan los ciudadanos en la actualidad y que la dignidad de los más vulnerables debe permanecer en el centro del debate político, tal como señaló el monarca.

Según informó el medio, Narbona compartió la llamada de Felipe VI a que exista corresponsabilidad entre las distintas administraciones públicas y formaciones políticas. Destacó que, dada la enorme descentralización institucional de España, ningún reto importante puede afrontarse con éxito sin la implicación activa y coherente de todos los niveles de gobierno y de todos los partidos. Enfatizó que el PSOE comparte y acepta esa invitación a la corresponsabilidad formulada por el jefe del Estado en su discurso.

El medio detalló que la respuesta de Narbona incluyó un compromiso expreso de su partido con la ejemplaridad en el ejercicio político. Sostuvo que el PSOE está resuelto a trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción institucional y política. La dirigente socialista también se refirió a los riesgos que, según Felipe VI, amenazan la convivencia democrática, e hizo referencia al contexto actual descrito como un “mundo convulso” caracterizado por un orden global en crisis y con una profunda quiebra del multilateralismo.

En ese marco, Narbona indicó que el rey llamó a defender la integridad de las instituciones democráticas como una condición necesaria para preservar el bien común en el país. Añadió que en el escenario actual existen desigualdades y fenómenos de desinformación que favorecen el ascenso de discursos populistas. Tal como recogió el medio, Narbona afirmó que el PSOE se encuentra plenamente comprometido en la defensa del sistema democrático español frente a tales desafíos.

La presidenta del PSOE resaltó igualmente la centralidad que otorgó el monarca en su mensaje a temas como los riesgos actuales para la convivencia democrática, insistiendo en la importancia de abordarlos con diálogo, respeto y defensa tanto de la Constitución como de los valores inherentes al proyecto europeo. De acuerdo con lo consignado por el medio, Narbona recordó que la Constitución de 1978 y la integración de España en la Unión Europea han sido determinantes en la consolidación de derechos y libertades, el fomento del pluralismo político, el reconocimiento de la diversidad, la apertura internacional y el desarrollo económico y social durante las últimas décadas.

Narbona indicó también que estos logros históricos en materia de derechos y libertades se encuentran actualmente amenazados por el auge de extremismos y populismos. Aludió a doctrinas cuya aplicación, según sus palabras, ya tuvo consecuencias negativas en el pasado para España. La presidenta socialista mencionó que Felipe VI evocó cómo la superación de etapas oscuras de la historia nacional requirió la voluntad común de fuerzas políticas diferenciadas que decidieron avanzar juntas mediante el diálogo.

El medio reportó que Narbona, en su evaluación del mensaje real, expresó además la confianza del PSOE en la capacidad de la ciudadanía española, y especialmente de los jóvenes, para seguir fomentando la convivencia democrática y una prosperidad más justa y extendida. Invocó, por ello, la necesidad de pensar de manera prioritaria en quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, e insistió en la responsabilidad de todas las instituciones y partidos al abordar problemas que ocupan a los ciudadanos, tales como el acceso a una vivienda digna, la presión del coste de la vida, los retos que plantean las nuevas tecnologías y la adecuada gestión de emergencias relacionadas con el clima.

A lo largo de su valoración, Narbona reiteró la disposición del PSOE a implicarse activamente en la defensa y fortalecimiento de los derechos y libertades consolidados, señalados tanto por la Constitución como por el proceso de integración europea, en una etapa marcada por la incertidumbre y los desafíos tanto globales como internos.