El PP respalda el "mensaje oportuno, sereno y profundamente necesario" del Rey en su discurso

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, expresó su total identificación con la intervención navideña del monarca, destacando su relevancia para España y defendiendo la importancia de preservar la convivencia y restaurar la confianza en las instituciones

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, puso de relieve la referencia del rey Felipe VI a la convivencia democrática como un elemento central del patrimonio común de la sociedad española. De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio, Tellado enfatizó la importancia que dio el monarca a cuestiones relacionadas con el acceso a la vivienda, el costo de la vida, la conciliación familiar y los desafíos asociados con la revolución tecnológica, considerándolas problemáticas reales que afectan al día a día de la ciudadanía. Según consignó el medio, el dirigente popular expresó que el discurso navideño del rey supo abordar las preocupaciones actuales de la sociedad y reconoció la relevancia de la intervención.

El medio detalló que Tellado, mediante un video dirigido a los medios de comunicación, valoró la intervención de Felipe VI como "oportuna, serena y profundamente necesaria para el momento que vive nuestro país" y señaló que el jefe del Estado volvió a manifestar su compromiso con los asuntos que afectan a los españoles en el día a día. En su análisis, destacó que el monarca insistió en reconocer el esfuerzo y la valentía de las generaciones previas, quienes contribuyeron al proceso de la transición democrática y a la consolidación del sistema de libertades vigente, además de la integración de España dentro del proyecto europeo.

El secretario general del Partido Popular consideró que Felipe VI subrayó la necesidad de mantener y fortalecer esos pilares de convivencia, haciéndolo desde la unidad social y con la colaboración de diversas generaciones. Tellado puntualizó, según publicó el medio, que "la gran misión de nuestro tiempo es preservarlos para que podamos seguir avanzando, cuidar la convivencia para reforzar este formidable proyecto colectivo que se llama España y hacerlo, como indicó Felipe VI, desde la unidad, con un pacto entre generaciones, en definitiva todos juntos".

A lo largo de su intervención, el dirigente del Partido Popular manifestó la plena identificación de su formación política con el mensaje. "Asumimos este mensaje como propio y nos sentimos plenamente identificados con él", aseguró Tellado, remarcando la voluntad de su partido de impulsar "una España de todos y para todos". Además, rechazó modelos basados en la división social, muros, extremismos o populismos, insistiendo en la importancia de que el futuro nacional se construya de forma conjunta e inclusiva.

El medio consignó que Tellado defendió el compromiso del Partido Popular con la restauración de la confianza en las instituciones públicas, la garantía de la convivencia democrática y la construcción de un porvenir común que ofrezca oportunidades a todos los ciudadanos. "Trabajamos y trabajaremos para restaurar la confianza en las instituciones, para garantizar la convivencia y para construir un futuro compartido lleno de oportunidades", declaró el secretario general popular. Finalmente, remarcó la admiración del partido por contar con un jefe del Estado con una perspectiva institucional que, según su criterio, es capaz de reflejar el sentir general de la sociedad.

