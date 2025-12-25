Sumar ve "decepcionante" el mensaje del Rey por no tomar partido frente a la desigualdad o la crisis de la vivienda

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, afirmó que en una coyuntura europea marcada por el avance del trumpismo y el conflicto en Palestina, el reciente mensaje de Navidad del Rey Felipe VI careció del posicionamiento necesario ante desafíos sociales clave. Según informó el medio, Martínez Barbero realizó sus declaraciones en redes sociales, subrayando que el discurso real no mostró el compromiso ni la defensa activa de derechos fundamentales, en un contexto donde, a su juicio, resulta urgente tomar parte ante quienes amenazan la democracia y los derechos humanos.

La dirigente parlamentaria del grupo Sumar calificó como “decepcionante” el mensaje navideño del monarca, según reportó la fuente. Martínez Barbero sostuvo que el Rey no asumió una postura clara respecto a problemas actuales como la desigualdad, la precariedad laboral y la crisis de acceso a la vivienda, situaciones que considera fundamentales para el debate político y social de la actualidad española. La portavoz planteó que el mensaje real “falta de compromiso” y no responde al nivel de alerta que estos desafíos requieren, según publicó la fuente original.

Durante su intervención en redes, Martínez Barbero consideró que exaltar logros del pasado no resulta suficiente en el contexto actual. La parlamentaria de Sumar enfatizó, según detalló la fuente, que la democracia debe protegerse garantizando el ejercicio de los derechos sociales en el presente y que esto es responsabilidad de todas las instituciones. En sus palabras, “la democracia se defiende garantizando derechos aquí y ahora”, concluyó en su publicación.

El análisis de la portavoz parlamentaria incluyó una referencia al panorama europeo, que describió como un entorno donde fuerzas políticas identificadas con el “trumpismo” constituyen una amenaza para los principios democráticos. Además, hizo mención explícita al conflicto en Palestina, calificando como genocidio la situación actual, y criticó la falta de pronunciamiento del jefe del Estado ante estos hechos. De acuerdo con la cobertura de la fuente, para Sumar, la neutralidad institucional no puede interpretarse como moderación, sino como una ausencia de compromiso ante vulneraciones de derechos humanos.

Las declaraciones de Martínez Barbero se enmarcan en la valoración del tradicional discurso de Navidad de la Jefatura del Estado. El grupo Sumar interpreta que la intervención del monarca no respondió a las inquietudes provocadas entre amplios sectores sociales por el aumento de la desigualdad económica, la inestabilidad en el empleo y las dificultades de acceso a la vivienda que experimenta la ciudadanía, según consignó el medio citado.

Además, la portavoz insistió en la obligación de las instituciones y sus representantes de posicionarse públicamente en defensa de los derechos humanos, especialmente en una situación en la que sectores ideológicos conservadores han intensificado, a criterio de Sumar, sus ataques hacia los valores fundamentales democráticos en Europa. La publicación de Martínez Barbero, según reportó la fuente original, reclamó mayor implicación y liderazgo institucional para afrontar estos retos y exigió respuestas directas frente a los acontecimientos internacionales que inciden en la seguridad y la justicia social a escala global.

El pronunciamiento de Sumar aporta, según destacó la fuente, una postura crítica respecto a la representación de la Corona ante los problemas más destacados que enfrentan actualmente tanto España como Europa. El análisis ofrecido por Martínez Barbero plantea un debate sobre el papel de la monarquía en el contexto de nuevas demandas sociales y de la política europea contemporánea, reforzando la exigencia de respuestas activas en defensa de derechos y de la democracia.