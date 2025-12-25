Las reacciones al mensaje de Felipe VI evidencian respaldo en el Partido Popular y críticas desde la izquierda

El rey Felipe VI retransmite su habitual discurso de Navidad y levanta críticas de la izquierda, mientras el Partido Popular le respalda./ Agencia EFE

Como cada año, el rey Felipe VI ha dado el correspondiente discurso de Navidad. Y, como cada año, las distintas formaciones políticas han emitido las primeras reacciones a través de redes sociales, marcadas por un contraste evidente entre el respaldo de los dirigentes del Partido Popular (PP) y las críticas procedentes de partidos de izquierda y formaciones republicanas.

Felipe VI pronuncia su tradicional discurso de Nochebuena

Durante su mensaje, el monarca ha reclamado ejemplaridad a todos los poderes públicos, ha insistido en el valor del diálogo y la convivencia democrática y ha advertido sobre el riesgo que supone la tensión en el debate público, identificando como consecuencia el “hastío, desencanto y desafección” de la ciudadanía.

El contenido de la intervención real, ha encontrado eco especialmente en los representantes del PP, quienes han coincidido en valorar positivamente el llamamiento a la unidad y la defensa de la Constitución. Por su parte, y tal y como refleja la agencia EFE, los líderes y portavoces de Podemos, Sumar o Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han optado por subrayar ausencias en el mensaje del jefe del Estado. También han cuestionado un discurso al que acusan de anclarse en valores superados para responder a los desafíos actuales.

Primeras reacciones del PP: unidad, convivencia y defensa de la Constitución

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha manifestado en redes sociales su pleno acuerdo con Felipe VI, afirmando: “Suscribo las palabras del Rey. Un llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad. Nuestra Nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros”, según ha difundido el dirigente.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha resaltado el “gran discurso” real, destacando la alusión al coraje de la transición y al valor de la confianza, además de subrayar el progreso experimentado por España cuando se han compartido objetivos comunes.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado que se siente orgulloso de que España disponga, en palabras textuales, “de la voz serena del Rey Felipe. Gran discurso. Un mensaje que hace país sobre la base de la convivencia y el entendimiento. El espíritu de la Transición es un modelo a seguir que debe prevalecer con la implicación de todos”.

Desde Madrid, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha incidido en la defensa real de la convivencia y la Constitución, valorando el mensaje como una apuesta por la responsabilidad y la unidad colectiva. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha hecho suyas palabras del monarca recogidas en su intervención.

La presidenta madrileña ha dicho lo siguiente: “España ha progresado cuando hemos sabido encontrar objetivos que compartir. Y la raíz de todo proyecto compartido es necesariamente la convivencia. Pero la convivencia no es un legado imperecedero. No basta con haberlo recibido: es una construcción frágil. Por esa razón, todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria. Y para ello necesitamos confianza. Podremos lograr nuestros objetivos, con aciertos y errores, si los emprendemos juntos; participando todos, orgullosos, de este gran proyecto de vida en común que es España”.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha citado otro fragmento del mensaje de Felipe VI para destacar la importancia de preservar “la confianza en nuestra convivencia democrática” y el carácter compartido del proyecto de país. María Guardiola, presidenta de Extremadura recién reelecta, ha puesto el acento en el compromiso diario con la convivencia y la responsabilidad institucional. Mientras que Alfonso Fernández Mañueco, responsable de Castilla y León, ha resaltado la necesidad de cuidar la convivencia “con confianza, diálogo y respeto”, apostando por una política centrada en los hechos y alejada del ruido, siempre según las declaraciones recogidas por la agencia de comunicación.

Críticas desde la izquierda

En contraste con el apoyo brindado por los representantes del PP, distintos portavoces de izquierda y fuerzas republicanas han expresado su rechazo al contenido y al enfoque del mensaje real. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha ironizado en redes sociales sobre la reacción habitual al discurso, empleando una imagen del líder comunista ruso Lenin proclamando el triunfo de la revolución de 1917, mientras EFE ha recogido esta publicación como parte de las primeras reacciones políticas.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha calificado la intervención del monarca como parte de la “ola del discurso antipolítico” y de estar “plagada de lugares comunes”. Belarra ha criticado la omisión de referencias a la dictadura franquista y ha denunciado: “La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy”. Irene Montero, eurodiputada de Podemos, ha afirmado que el rey defiende ideas “rancias” y ha señalado como superado el modelo de la transición, indicando que el papel de la monarquía depende de que “todo siga igual de corrupto, de machista, de mal”.

Verónica Martínez Barbero, portavoz parlamentaria de Sumar, ha descrito el discurso como “decepcionante” y ha afirmado que frente a la desigualdad y la crisis de la vivienda es insuficiente “exaltar el pasado”, defendiendo que la democracia precisa “garantizar derechos aquí y ahora”.

Por su parte, Enrique Santiago, secretario general del PCE, ha censurado que el monarca no haya hecho alusión en su intervención a acontecimientos internacionales como el “genocidio palestino” o el “ataque de Trump al derecho internacional”, ni a cuestiones internas como la especulación inmobiliaria, los problemas en la sanidad y educación públicas, o el rearme.