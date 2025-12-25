España

El Gobierno extiende incentivos fiscales para los coches eléctricos hasta 2026

El Consejo de Ministros ha decidido prorrogar este martes las deducciones por compra de vehículos eléctricos y rehabilitación energética, dentro de la ampliación el escudo social

Coches eléctricos en carga.

El Consejo de Ministros ha decidido prorrogar hasta finales de 2026 los incentivos fiscales destinados a promover la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga en España. Según decidió el propio Consejo en la sesión de este martes, la deducción se mantendrá en el 15% del IRPF tanto para la compra de coches eléctricos como para quienes instalen sistemas de recarga, consolidando así una de las medidas clave para la transición hacia la movilidad eléctrica.

Dentro del paquete de decisiones adoptadas, se ha incluido también la aprobación de deducciones fiscales del 20%, 40% y 60% para obras de eficiencia energética relacionadas con la rehabilitación de viviendas o edificios residenciales. Esta disposición busca incentivar la mejora del parque inmobiliario en términos de sostenibilidad y eficiencia, permitiendo a los propietarios acceder a diferentes tramos de deducción según el tipo de reforma energética realizada, según la misma nota oficial.

Estas medidas se incluyen dentro del real decreto ley conocido como escudo social, que incorpora la extensión durante todo el próximo año de los descuentos aplicados mediante el bono social energético. Además, el texto mantiene la prohibición de los cortes de suministro de luz, agua y gas natural para los consumidores, reforzando las medidas de protección a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Prórroga a la moratoria de desahucios

En la misma sesión, el Gobierno ha aprobado también la prórroga de la suspensión de desahucios y lanzamientos por impago de alquiler para familias vulnerables sin alternativa habitacional, que se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Estas acciones también han sido incorporadas en el escudo social, según detalló Elma Saiz, nueva portavoz del Gobierno, durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros.

27/05/2025 Coche eléctrico. SOCIEDAD JUNTA DE
27/05/2025 Coche eléctrico. SOCIEDAD JUNTA DE ANDALUCIA

En el marco de este real decreto, también se han incluido iniciativas como la revalorización de las pensiones y la extensión de incentivos y beneficios fiscales dirigidos a pequeños autónomos y a quienes resultaron afectados por la dana o por los incendios forestales registrados el pasado verano, de acuerdo a lo explicado por Saiz. En cuanto a la tramitación parlamentaria, Saiz manifestó su confianza en que el Ejecutivo logrará la mayoría parlamentaria necesaria para la convalidación del decreto, previsiblemente a finales de enero, recordando que en la anterior prórroga también obtuvieron el respaldo mayoritario en el Congreso.

Revalorización de las pensiones y cotizaciones de autónomos

Asimismo, el Gobierno ha confirmado que las pensiones mínimas experimentarán un aumento superior al 7% en 2026, mientras que las prestaciones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) tendrán un incremento del 11,4%. Esta actualización, anunciada este martes, también forma parte del paquete de medidas incluidas en el real decreto ley de escudo social aprobado en Consejo de Ministros.

En relación a los trabajadores autónomos, el Ejecutivo ha decidido congelar para 2026 las cotizaciones sociales que deben abonar, manteniéndose de momento los actuales importes sin variaciones para el próximo ejercicio. Con estas disposiciones, el Gobierno busca reforzar la protección social, garantizando mejoras económicas para los colectivos más vulnerables y estabilidad para los autónomos.

