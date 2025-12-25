España

A nadie le amarga un dulce: la ciencia revela por qué siempre tenemos hueco para el postre

El estómago cuenta con una gran capacidad para adaptarse y estirarse sin provocar mayor presión interna

Guardar
Una mujer ofrece una porción
Una mujer ofrece una porción de tarta de queso (AdobeStock)

A todos nos ocurre. Después de una copiosa comida en la que nos hemos excedido, como suele ser común durante las fiestas de Navidad, nos sentimos hinchados y más que satisfechos. Pero llegan los postres, el turrón, el dulce... y lo recibimos de buena gana. La ciencia se ha interesado por explicar este fenómeno universal, el porqué siempre hay hueco para el postre.

La explicación va más allá de una mera debilidad ante los dulces e implica mecanismos fisiológicos, neurológicos y sociales, según ha recogido la profesora Michelle Spear, catedrática de Anatomía de la Universidad de Bristol, en The Conversation. Según cuenta, una de las claves está en que el el estómago presenta una extraordinaria capacidad de adaptarse y estirarse gracias a su musculatura lisa, especialmente durante la fase denominada “acomodación gástrica”.

Esta capacidad permite aceptar aún más alimento sin que aumente de forma significativa la presión interna. Además, los alimentos dulces y de textura suave (como un helado o una tarta de queso) requieren un esfuerzo digestivo menor que los platos principales más contundentes, lo que facilita que el estómago pueda admitirlos casi sin dificultad, incluso cuando aparentemente estaba ya lleno.

Los postres responden a un “hambre hedónica”

Los procesos neurobiológicos contribuyen en igual medida al atractivo del postre. Spear ha detallado que no solo interviene el hambre física, sino también el denominado “hambre hedónica”: una pulsión motivada por el placer que proporciona la comida. En particular, las comidas dulces activan de manera intensa los circuitos cerebrales del sistema de recompensa, concretamente el sistema dopaminérgico mesolímbico, lo que incrementa la motivación para seguir comiendo y atenúa, aunque sea de manera transitoria, la sensación de saciedad.

El cerebro también juega un papel clave a través de la “saciedad sensorial específica”. Con cada bocado del plato principal, la respuesta cerebral ante sus sabores y texturas disminuye, volviendo esa comida menos atractiva. Sin embargo, si se introduce un sabor nuevo, como el dulce o el cremoso de un postre, el circuito de recompensa se reactiva y la motivación por comer aumenta de nuevo. De ahí que muchas personas, tras declarar estar satisfechas, descubran que todavía aceptarían “un poco de postre”.

Cómo hacer flan de turrón sin usar el horno, el postre navideño más sencillo que se prepara en solo 20 minutos.

El azúcar requiere menos digestión

Al descender por el tracto digestivo, el postre se comporta de manera distinta a los alimentos ricos en proteínas o grasas. Los postres azucarados y con alto contenido en hidratos de carbono se vacían más rápido del estómago y requieren menos digestión preliminar, lo que contribuye a la percepción de que siempre hay espacio para ellos, incluso tras una comida copiosa.

Las costumbres sociales y los condicionantes culturales se suman al engranaje biológico. De acuerdo con la interpretación de Spear en The Conversation, para un gran número de personas el postre se asocia a la celebración, la generosidad o el bienestar emocional. Esta vinculación comienza en la infancia, cuando se aprende a percibir los postres como algo especial o como el colofón natural de una comida festiva.

Los estímulos sociales y culturales amplifican el deseo anticipado incluso antes de que llegue el postre. De hecho, ciertos estudios han demostrado que, en contextos sociales, ocasiones especiales o cuando la comida se ofrece libremente, la cantidad que se ingiere es mayor. En ninguno de estos escenarios suele faltar un dulce.

Temas Relacionados

PostresDulcesNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 5 de la Triplex

Un móvil nuevo bajo el árbol: consejos para un uso responsable del ‘smartphone’ en Navidad

Unicef recuerda la necesidad de un acompañamiento por parte de los adultos y de la importancia de la desconexión digital

Un móvil nuevo bajo el

La Justicia reconoce la nacionalidad española a una venezolana por origen sefardí que presentó un certificado de un ex rabino de la comunidad judía de Madrid

En los informes presentados se acredita, además, que la solicitante “mantiene vivas las costumbres sefarditas” y conoce su historia y la de sus antepasados

La Justicia reconoce la nacionalidad

¿Un psicópata nace o se hace?: “Los datos sugieren un patrón”

La divulgadora de antropología Candela Antón da contexto sobre este intenso debate

¿Un psicópata nace o se

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 25 de diciembre

El precio de las gasolinas se modifica diariamente

La gasolina más barata y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia reconoce la nacionalidad

La Justicia reconoce la nacionalidad española a una venezolana por origen sefardí que presentó un certificado de un ex rabino de la comunidad judía de Madrid

El discurso del rey Felipe VI de Navidad en 10 frases: “¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?"

La referencia del rey Felipe a los altos precios de la vivienda, a la inteligencia artificial y a la dignidad humana

El rey Felipe recuerda que la convivencia “no es un legado imperecedero” y alerta de una “inquietante crisis de confianza” en su discurso de Navidad

La Justicia corrige el testamento de unos padres que sostenían que su hija ya había heredado en vida y no le correspondía la legítima: no existe prueba de ello

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 25 de diciembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy jueves 25 de diciembre

Cuántos euros me dan por un dólar este 25 de diciembre

Cómo ha evolucionado el precio de compraventa de la vivienda en 2025: de los 5.114 €/m2 de Baleares a los 763 euros de Ciudad Real

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio