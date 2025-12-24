Los cinco amenazas que la economía española debe vigilar para que las buenas previsiones del Banco de España se cumplan: la vivienda es una de ellas

Los riesgos que la economía españoal debe tener en cuenta. (Montaje Infobae)

España va bien. Esta frase tantas veces dicha por Jose María Aznar cuando estaba al frente del Gobierno de España (1996-2004), es válida en 2025. Los datos del Banco de España lo avalan. En su último informe, publicado este martes, la institución presidida por Jose Luis Escrivá asegura que el país mantiene un ritmo de crecimiento sólido: eleva la subida del PIB tres en 2025 y revisa el alza para previsiones.

Pero esto no se traduce directamente en que los españoles vivan bien y no tengan problemas económicos. Los salarios crecen poco, los precios de la vivienda están por las nubes y apenas pueden dedicar una parte de los ingresos al ahorro y al ocio. Esto es así porque lo que mide el crecimiento de un país es el PIB, que no está relacionado directamente con la vida cotidiana de la gente. Este indicador lo que hace es controlar la producción total de bienes y servicios de un país durante un año, pero no hace referencia al bolsillo de los ciudadanos.

Los factores de riesgo a los que España debe prestar atención, según el Banco de España.

Si volvemos a los datos del Banco de España, aunque sean positivos, el regulador también advierte que existen varios factores de riesgo a los que el país debe prestar especial atención si quiere que este escenario optimista se materialice. Estos riesgos, tanto externos como internos, podrían alterar la trayectoria prevista de crecimiento, empleo e inflación. En este artículo detallamos cuáles son los cinco grandes focos de incertidumbre que, según el Banco de España, pueden condicionar el futuro económico inmediato de España y a los que bien sea el Gobierno actual de Pedro Sánchez, o cualquier otro que pueda venir, debería prestar atención.

1. Tensiones geopolíticas y comerciales internacionales

La economía española opera en un entorno internacional que sigue marcado por la inestabilidad geopolítica y la incertidumbre sobre las relaciones comerciales. Lo vemos cada día. Cuando no es un nuevo arancel de China al cerdo español es o los productos lácteos en la Unión Europea son tasas generales a las exportaciones europeas que impone Donald Trump. El 2025 ha sido un año con mucho movimiento en este sentido y el Banco de España destaca que, aunque los acuerdos recientes entre Estados Unidos, China y otros socios han reducido temporalmente el riesgo de una guerra comercial, la situación sigue siendo frágil.

“El acuerdo comercial entre las dos principales economías del mundo tiene carácter temporal y, en un contexto de notable imprevisibilidad de las políticas económicas, no puede descartarse un escenario de imposición de nuevos aranceles o de establecimiento de barreras no arancelarias”, dice el texto publicado por el regulador, en referencia al corto plazo.

Trump amenaza a España con aranceles por las discrepancias sobre gasto militar: "Deberían ser castigados" (Europa Press)

Además, la reciente decisión de China de restringir la exportación de tierras raras —materiales fundamentales para la industria tecnológica y energética— evidencia la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales. Este tipo de medidas puede provocar subidas de precios y dificultades de abastecimiento en sectores clave. En este contexto, cualquier aumento de las tensiones comerciales o geopolíticas podría repercutir directamente en las exportaciones, la inversión y el crecimiento económico de España.

2. Correcciones en los mercados financieros internacionales

El segundo gran riesgo identificado por el Banco de España tiene que ver con la evolución de los mercados financieros. En los últimos trimestres, las bolsas internacionales han registrado máximos históricos, impulsadas en parte por el auge de las empresas tecnológicas y aquellas vinculadas a la inteligencia artificial. Sin embargo, el informe advierte que esta tendencia alcista se ha acompañado de episodios de volatilidad y dudas sobre la valoración real de algunos activos, especialmente en el sector tecnológico.

Una corrección brusca en la cotización de estas empresas podría desencadenar un ajuste global en los mercados financieros. Este escenario tendría consecuencias para la economía real: el endurecimiento de las condiciones de financiación afectaría a empresas y familias, podría limitar la inversión y el consumo, y poner en entredicho la estabilidad financiera. El Banco de España subraya que este riesgo es especialmente relevante en un contexto en el que la economía española mantiene una elevada exposición a los flujos internacionales de capital.

3. Dinámica salarial y márgenes empresariales

El comportamiento de los salarios y los márgenes empresariales en España constituye otro punto crítico para la evolución futura de la economía. El Banco de España señala que los incrementos salariales pactados hasta la fecha se mantienen por encima de las referencias marcadas en los acuerdos colectivos recientes. Si esta tendencia se mantiene o se intensifica, sin ir acompañada de mejoras en la productividad, el resultado puede ser una presión adicional sobre la inflación y una pérdida de competitividad para las empresas españolas.

El Banco de España insiste en la importancia de lograr un equilibrio entre la evolución de los salarios, la productividad y los márgenes empresariales

Además, el informe advierte que si los márgenes empresariales no absorben parte del aumento de los costes laborales, las empresas podrían trasladar estos incrementos a los precios finales, prolongando así la persistencia de la inflación. Un entorno de inflación más elevada de lo previsto puede afectar tanto al poder adquisitivo de las familias como a la capacidad de las empresas para invertir y generar empleo. Por este motivo, el Banco de España insiste en la importancia de lograr un equilibrio entre la evolución de los salarios, la productividad y los márgenes empresariales.

4. Evolución del mercado de la vivienda

El mercado de la vivienda en España es uno de los riesgos. Se puede volver inestable si la oferta no responde bien a la demanda. Esto quiere decir que si la oferta de vivienda no logra acompañar el aumento de la demanda, podría producirse un alza de precios que tendría efectos tanto sobre la inflación como sobre la accesibilidad a la vivienda para amplios sectores de la población.

Además, un crecimiento excesivamente rápido de la inversión residencial podría generar desequilibrios que, en caso de reversión, tendrían un impacto negativo sobre el conjunto de la economía. El Banco de España destaca la necesidad de monitorizar de cerca la evolución de este sector para evitar la formación de burbujas o correcciones abruptas.

El Gobierno pondrá a disposición el número 047 para informarse del acceso a la vivienda (Congreso)

Por otro lado, el informe del Banco de España señala que uno de los factores que genera incertidumbre en el mercado de la vivienda es la evolución de la concesión de visados para la construcción de nuevas viviendas. En este sentido, la advertencia del regulador es la siguiente:

Si el número de visados concedidos para construir viviendas se mantiene bajo o disminuye, la oferta de nuevas viviendas podría quedarse corta respecto a la fuerte demanda actual.

Esta falta de respuesta de la oferta ante la demanda creciente puede provocar un aumento adicional de los precios de la vivienda, lo que, a su vez, repercutiría en el acceso a la vivienda para las familias y en el nivel general de los precios (inflación).

Además, si en el futuro se produce un aumento notable en la concesión de visados y, por tanto, en la construcción de viviendas, podría haber un repunte de la actividad económica. Sin embargo, si este auge no se sostiene o se produce un frenazo, podría generar inestabilidad en el sector y en el conjunto de la economía.

“En un contexto marcado por fricciones administrativas y regulatorias tanto en la producción de suelo como en la edificación, esta evolución sugiere que la inversión residencial podría perder dinamismo en los próximos años con respecto a lo observado en 2025. No obstante, el notable incremento de la demanda de vivienda, impulsado por los flujos migratorios y la creación neta de hogares, sugiere que los niveles de construcción residencial podrían ganar impulso en los próximos año”, dicta el documento.

5. Sostenibilidad del impulso exportador, especialmente en servicios no turísticos

En los últimos meses, España ha logrado vender muchos servicios al extranjero que no están relacionados con el turismo, como trabajos de informática, comunicaciones o asesorías profesionales. Estas exportaciones han ayudado mucho a que la economía siga creciendo, sobre todo porque las ventas de productos como maquinaria o alimentos han sido más flojas.

El Banco de España avisa que este buen ritmo puede no durar siempre. Si el comercio mundial se frena, si cambia la demanda de estos servicios en otros países o si las empresas españolas tienen más competencia, es posible que se exporte menos. Si eso ocurre, y además España empieza a importar más de lo esperado, la economía podría perder uno de sus principales apoyos. Por eso, el informe recomienda vigilar cómo evolucionan estas exportaciones y cómo se adaptan las empresas a los cambios del mercado internacional.

Estos cinco focos de riesgo, identificados por el Banco de España, marcan la hoja de ruta de la economía española para los próximos años. Su vigilancia y gestión serán determinantes para que las buenas previsiones económicas puedan hacerse realidad y para que el país aproveche plenamente el actual contexto de crecimiento.