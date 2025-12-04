El IBEX 35 se apunta un nuevo máximo histórico al cerrar en los 16.700 puntos tras escalar un 0,978% en la sesión

El selectivo español suma y sigue. Ha cerrado este jueves la sesión con una subida del 0,97%, hasta superar los 16.700 puntos y marcar un nuevo máximo histórico impulsado por Inditex y la banca. En lo que va de año el IBEX 35 ha remontado un 44,43%.

Entre las referencias de la jornada ha destacado la estadística de peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que alcanzaron la semana pasada un total de 191.000 solicitudes, lo que supone una bajada de 27.000 personas respecto de la cifra anterior. Este número de peticiones de subsidio está por debajo de lo estimado por el consenso de mercado, lo que refuerza la fortaleza del mercado laboral estadounidense e incrementa las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) en la reunión de la semana que viene.

En cuanto a España, el consejo de administración de Aedas Homes ha emitido una opinión desfavorable sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por su competidor Neinor Homes, a razón de 21,335 euros por acción, un precio que no considera adecuado.

Mientras que la multinacional automovilística india Mahindra ha vendido el 3,58% de CIE Automotive por 119 millones de euros mediante un proceso de colocación acelerada dirigido a inversores institucionales y cualificados, llevado a cabo por BNP Paribas y JP Morgan.

Grifols, la que más sube

El valor que ha coronado la tabla del IBEX 35 ha sido Grifols, que ha escalado un 3,57%, seguida por Inditex, con un 2,66%; Acciona, con un 2,46%, y la banca. CaixaBank ha remontado un 2,34%, BBVA, el 2,19%, y Sabadell un 1,99%. El farolillo rojo ha sido Redeia que ha perdido un 1,44%, seguida por IAG que se ha dejado el 1,36%, y Bankinter, que no ha seguido la estela de los grandes bancos y ha cedido un 1,23%.

Los inversores minoristas lograron mayor rentabilidad que el Ibex 35 entre 2020 y 2024, destacando mujeres y sector financiero.

El resto de índices europeos también han mantenido una tendencia alcista, en la que el DAX de Fráncfort se ha revalorizado un 0,79%; el CAC 40 de París, un 0,43%; el FTSE Mib de Milán, un 032%; y el FTSE 100 de Londres, un 0,19%.

En cuanto a la deuda pública española, el Tesoro ha colocado este jueves 3.360,777 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho recortando la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a cinco años, según los datos publicados por el Banco de España.

En el mercado de materias primas, el precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, ha escalado un 1,20%, hasta situarse en 63,42 dólares. Mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se apuntó una subida del 1,49% y ya se paga a 59,83 dólares el barril.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocó en 1,1659 billetes verdes, con una subida del 0,10%, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años se elevaba hasta el 3,243%, tras sumar un punto básico, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 47,1 puntos.