España

Aranceles al cerdo español: China fija entre el 4,9% y el 19,8% los impuestos a las importaciones de productos porcinos

Las tasas aplicadas durante cinco años a partir de mañana a las empresas europeas y españolas variarán según su colaboración en la investigación ‘antidumping’ llevada a cabo por el país asiático

El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, que también es propietario de una granja de cerdos en Ivars d'Urgell (Lleida), y el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, han cifrado en 24 millones de euros las pérdidas semanales del sector porcino español por la peste porcina africana (PPA). (Europa Press)

En plena crisis del sector por la reaparición en España de la peste porcina africana, el Gobierno de China ha dado por cerrada este martes su investigación ‘antidumping’ al cerdo europeo y ha anunciado la imposición de aranceles definitivos de hasta el 19,8% para la carne porcina proveniente de la Unión Europea (UE). La medida, anunciada por el Ministerio de Comercio del país asiático en su sitio web, llega tras el expediente abierto por posible competencia desleal en 2024 como reacción a las tasas impuestas por la Unión Europea a vehículos eléctricos fabricados en China.

Las implicaciones para los productores alcanzan especial relevancia en España, principal proveedor del sector hacia el país asiático. España envió cerca del 20% del volumen total de sus exportaciones de porcino a China en el último año. Los aranceles, que serán efectivos durante cinco años a partir de mañana, varían desde un 4,9% para Litera Meat, empresa española que colaboró en la investigación, hasta un 19,8% dirigido a compañías que no participaron o no facilitaron el proceso, entre ellas la holandesa Vion. Las compañías que contribuyeron con información durante el proceso, como las españolas El Pozo, Sánchez Romero Carvajal, Argal, Campofrío, Noel y Friselva, enfrentarán un gravamen del 9,8%.

Con este anuncio, el Ejecutivo chino suaviza su postura respecto a la tomada en septiembre pasado, cuando comunicó posibles aranceles temporales de hasta el 62,4% para el porcino europeo.

El sector del cerdo critica la medida

El director general de la Asociación De Industrias De La Carne De España (Anice), Giuseppe Aloisio, ha lamentado la decisión de China, asegurando que “penaliza a un sector que ha sido ejemplar en todo” y subraya que estas medidas “nada tienen que ver” con la actividad de los propios productores. Aloisio ha afirmado que resultada inaceptable que “las tensiones comerciales se trasladen a los alimentos” y que “con las cosas del comer no se debería jugar”.

Cerdos en una granja porcina.
Cerdos en una granja porcina. (REUTERS/Bernadett Szabo)

Para el responsable de la asociación cárnica, resulta especialmente grave que este nuevo entorno arancelario llega en medio de una “crisis sanitaria” por la reciente reaparición de la peste porcina africana en Barcelona. Además, cuestiona la justificación de ‘dumping’ comercial de las autoridades chinas, destacando que “dudo mucho que lo que hayamos podido exportar a este país durante ese tiempo haya provocado un daño a la economía nacional”. Aloisio expresó su esperanza en que el diálogo entre la UE y China contribuya a revertir la medida, aunque reconoció que “una tensión comercial prácticamente definitiva y sentenciada” ahora afecta al sector.

Destino clave para la industria porcina

Durante 2024, la patronal Interporc contabilizó unas 540 mil toneladas de producto enviadas a China por valor de 1.097 millones de euros, lo que supone el 12,5% del total facturado por exportaciones del ramo. Sin embargo, los nuevos aranceles excluyen el jamón ibérico y los embutidos, aunque estos productos mantienen un escaso volumen de ventas en el gigante asiático. La disposición arancelaria afecta a carnes y subproductos porcinos refrigerados o congelados, además de grasas y vísceras procedentes de la UE.

La investigación de Pekín sobre este segmento comenzó a mediados del año anterior, coincidiendo con indagaciones paralelas sobre productos como brandy y lácteos, en un contexto marcado por las tensiones con Bruselas a raíz de los aranceles europeos a vehículos eléctricos de origen chino. España, inicialmente señalada como promotora de los aranceles europeos, optó finalmente por abstenerse en la votación que determinó su imposición en octubre de 2024.

(Noticia en ampliación)

