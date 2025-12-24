Investigan a una mujer de 24 años que llevó a su bebé muerto envuelto en sábanas a un tanatorio de Tarragona (Tanatorio de Tarragona)

Una mujer de 24 años acudió ayer, 23 de diciembre, al tanatorio municipal de Tarragona con un bebé recién nacido fallecido en sus brazos y solicitando su incineración. La joven, de nacionalidad marroquí, se presentó en las instalaciones ubicadas en la carretera Vella de Valencia alrededor de la una del mediodía. Seguidamente, la mujer explicó a los empleados del tanatorio que su hijo había nacido muerto el día 19 en su domicilio.

La joven de 24 años les aseguró que no podía salir antes de casa, debido a los dolores tras el parto. Asimismo, según han podido comprobar desde EFE, el bebé estaba envuelto en unas sábanas y colocado en el asiento del coche que la mujer usó para desplazarse hasta el tanatorio. Este caso se suma a la muerte de otros dos bebés en Madrid que fallecieron en circunstancias similares este sábado 20 de diciembre.

Inmediatamente después de conocer el incidente, el personal del tanatorio avisó al teléfono de emergencias 112, lo que motivó la presencia de una patrulla de seguridad ciudadana de los Mossos d’Esquadra. Los agentes interrogaron a la joven y solicitaron la intervención de una ambulancia del Servei de Emergències Mèdiques (SEM), que la trasladó al hospital Joan XXIII de Tarragona para una evaluación médica.

Un delito por omisión del deber de socorro y una investigación pendiente

Una vez la mujer fue revisada por el servicio de ginecología de urgencias y comprobar que se encontraba bien, fue dada de alta. Posteriormente, la joven quedó detenida bajo custodia policial. Al mismo tiempo, el juez de guardia de Tarragona y un forense se desplazaron al tanatorio para autorizar el levantamiento del cadáver, según ha podido saber La Vanguardia.

Durante la tarde del miércoles se prevé que se realice la autopsia, cuyo informe preliminar será clave para determinar las causas exactas de la muerte del recién nacido y la posible imputación de delitos a la madre. De esta manera, los Mossos d’Esquadra mantienen abierta la investigación para aclarar si el bebé nació muerto, como sostiene la madre, o si falleció tras el parto. Y es que, la autopsia determinará si el recién nacido llegó a respirar y vivió algunos minutos, o si nunca presentó signos vitales.

Por su parte, la Unidad de Investigación de la comisaría de Tarragona analiza el entorno de la mujer, así como las circunstancias en las que se produjo el parto en su domicilio y sin asistencia, conforme a la primera declaración espontánea que ofreció a los policías en el tanatorio. Aun así, la joven permanece acusada provisionalmente de un delito de omisión del deber de socorro; aunque la calificación podría variar en función de los resultados forenses.

La policía catalana ya ha señalado que cuando se conozcan los resultados de la autopsia en las próximas horas podrán pasar a disposición judicial a la detenida. De esta manera, tras una inicial conmoción entre los trabajadores del tanatorio, la investigación judicial y policial sigue su curso a la espera de las conclusiones del informe preliminar del forense, que determinará si se mantiene la acusación de omisión del deber de socorro o si la Fiscalía amplía los cargos a un posible delito de homicidio.