Capacidad de los embalses en España este 24 de diciembre

La reserva de agua en el país subió en un 0,62 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Miteco actualiza la situación de
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) dio a conocer que actualmente los embalses de agua en España se encuentran a 55,48 %de su capacidad.

Según estos datos oficiales, el almacenamiento de agua en el país subió en los últimos siete días.

Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema clave para comprender la administración de los recursos hídricos en el país.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: miércoles 24 de diciembre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 31.094 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 55,48 %.

Variación de hace una semana: 350 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,62 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.793 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,38 %.

Situación de las reservas de agua en España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 47,09%.

Aragón: 54,79%.

Asturias: 53,73%.

C. Valenciana: 40,34%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 40,41%.

Castilla-La Mancha: 50,12%.

Cataluña: 72,31%.

Comunidad de Castilla y León: 55,51%.

Extremadura: 61,99%.

Galicia: 66,55%.

Murcia: 27,70%.

Navarra: 41,61%.

¿Cómo ahorrar agua en la cocina?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

Precio del aceite de oliva en España este 24 de diciembre

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Precio del aceite de oliva

Silvia Severino, psicóloga: "Cuando el amor dolió antes, la mente desconfía de todo aquello que se parezca a esa situación"

La experta señala que, en este contexto, el problema no se trata de falta de conexión o de que la persona haya perdido la capacidad de volver a enamorarse, sino del miedo y el bloqueo emocional

Silvia Severino, psicóloga: "Cuando el

La Audiencia de Pontevedra invalida la desheredación de un hijo al concluir que la falta de relación no fue culpa suya ni constituyó maltrato psicológico

El tribunal reconoce el derecho del hijo a recibir la parte mínima de la herencia al no acreditarse abandono ni incumplimientos en el régimen de visitas

La Audiencia de Pontevedra invalida

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza la nacionalidad española por carta de naturaleza a una descendiente de sefardíes

El tribunal considera insuficientes los certificados y documentos genealógicos presentados para acreditar su origen y la vinculación con España

La Audiencia Provincial de Madrid

Una monja de Manresa recibe parte de la herencia del papa Francisco: ayuda económica, vino y un DVD firmado por el director de 'La vida es bella'

El religioso legó varias cuantías económicas para ser empleadas en ayuda humanitaria destinada a la guerra de Ucrania

Una monja de Manresa recibe
La Audiencia de Pontevedra invalida

La Audiencia de Pontevedra invalida la desheredación de un hijo al concluir que la falta de relación no fue culpa suya ni constituyó maltrato psicológico

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza la nacionalidad española por carta de naturaleza a una descendiente de sefardíes

Tres militares nos cuentan cómo es una Navidad en un buque en el Mar Rojo, en Rumanía o en el corazón de África: "La sensación principal es de tristeza"

Así son los submarinos S-80 en los que el Gobierno ha invertido 432 millones de euros

La relación tóxica entre PP y Vox marca un 2026 de urnas para nueve millones de españoles: Aragón, Castilla y León y Andalucía se juegan su estabilidad política

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España este 24 de diciembre

Cómo está el euro frente al dólar este 24 de diciembre

Los cinco amenazas que la economía española debe vigilar para que las buenas previsiones del Banco de España se cumplan: la vivienda es una de ellas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 23 diciembre

"Nadie habla de Robert Sánchez

"Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román": De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: "Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir '¿y a ti qué coño te importa?'"

"Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona": Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio