El submarino Isaac Peral vuelve a España tras su primera misión de la OTAN: la “mínima intimidad” de los militares bajo el mar con “un mensaje diario” a la familia

El submarino ‘Isaac Peral’ (EMAD)

El submarino español Isaac Peral (S-81) concluye hoy su primer despliegue exterior tras más de un mes en aguas del Mediterráneo, donde participó en la operación de seguridad marítima de la OTAN Sea Guardian. A las 9:30, llega al puerto de Cartagena para permitir el descanso de su tripulación y un primer análisis de este nuevo vehículo submarino que ha llegado a la Armada para quedarse, tras partir el pasado 14 de octubre.

La misión con la que ha debutado a nivel internacional es una de las más importantes a nivel marítimo. El Mediterráneo se enfrenta a importantes riesgos de seguridad como el narcotráfico o las mafias que trafican con personas. Ante estos peligros, la Alianza Atlántica decidió tener un submarino alerta durante todos los días de año. En esta edición, España ha estado presente en el 20% del tiempo de despliegue.

Hace dos semanas, el capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, al mando del submarino, ofreció una entrevista que publicó el Estado Mayor de Defensa, donde relató cómo es la vida en el interior de la nave y las actividades que realizan los tripulantes. “A los familiares de mis marinos a bordo del S-81 les transmitiría la palabra orgullo”.

El capitán de corbeta Manuel Corral en el submarino 'Isaac Peral' (EFE/Marcial Guillén)

“Un mensaje diario” a los familiares en la misión

El capitán de corbeta, comandante de la nave, afirma que “ser comandante de un submarino es una carrera de fondo”. Sobre la importancia de este despliegue, señala que “este primer despliegue exterior de nuestro submarino pone de manifiesto la importancia que le damos a nuestros compromisos internacionales”.

Clavijo añade que el Isaac Peral “es el primero diseñado y construido íntegramente en España desde 1888″, situando al país como una potencia submarina a nivel internacional. Describe la vida a bordo como “rutinaria”, caracterizada por una “máxima convivencia, máxima confianza en el entrenamiento, mínima intimidad y mínimas comunicaciones.

La parte más dura para un submarinista es la separación de sus seres queridos y la falta de comunicación. “Las comunicaciones personales de mis hombres y mujeres con sus familias son siempre vía email y tan solo un mensaje diario”, explica el militar. Esto es fundamental para preservar la seguridad de la misión. Aunque es complicado, Clavijo sostiene que es un motivo de “orgullo” para los familiares.

Despliegue del Isaac Peral

Durante este periodo, el submarino ha fortalecido el conocimiento del entorno marítimo y colaborado en la prevención del terrorismo, apoyando la construcción de capacidades de seguridad en la región. El submarino cuenta con una tripulación de 55 militares especialmente entrenados para operar estos sistemas.

‘Sea Guardian’ es una operación flexible de la Alianza Atlántica que abarca desde el seguimiento del tráfico marítimo hasta la lucha contra actividades ilícitas y el apoyo a la seguridad regional. Desde 2017, España participa regularmente en la misión, que usa medios marítimos, aéreos y submarinos para mantener una vigilancia continua sobre el Mediterráneo y contribuir a la estabilidad internacional junto a sus aliados.

Sus principales ámbitos de actuación son el tráfico mercante, las líneas de comunicación, áreas de pesca, vigilancia contra narcotráfico, terrorismo o piratería, así como a impulsar las capacidades de seguridad marítima de los países de la región. Si la OTAN lo requiere, puede realizar interdicción, proteger infraestructuras y luchar contra la proliferación de armas.